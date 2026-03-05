NAVNemzeti Adó- ás Vámhivatal (NAV)adóhivatal

Kár trükközni hamis orvosi papírokkal, az adóhatóság résen van

A kockázatelemzők szűrőjén fennakadt adózókat kiemelten – még az összeg kiutalása előtt – ellenőrzik.

2026. 03. 05. 7:53
Résen vannak az ellenőrök Fotó: Székelyhidi Balázs
– Több mint ötszázezer forint személyi jövedelemadót akart jogtalanul igényelni a Nemzeti Adó- és Vámhatóságtól (NAV) egy magánszemély, aki hamis orvosi papírokkal próbálta igazolni, hogy jogosult a személyi kedvezményre – közölte a hivatal. 

A részletek a következők: egy magánszemély több évre visszamenőleg kérte módosítani szja-bevallásait a hatóságtól. Személyi kedvezményre jogosultságát egy orvosi igazolással támasztotta alá. A dokumentum szerint súlyos fogyatékossága már nyolc éve fennállt.

Az adózó több mint ötszázezer forintot kért vissza, azonban a kiutalás előtt a NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának revizorai az ellenőrzés mellett döntöttek. Hamarosan kiderült, hogy hamis volt az igazolás, még csak nem is az azt kiállítóként feltüntetett orvostól származott.

– Az adókedvezmények minden jogosultnak járnak, de a visszaéléseket kiszűri a NAV, és a kockázatelemzők szűrőjén fennakadt adózókat kiemelten – még az összeg kiutalása előtt – ellenőrzi.

