A momentumos Gelencsér Ferenc Zelenszkij elnökkel tárgyalt, Magyar Péter küldhette oda

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Gelencsér Ferenc. A nullaszázalékos párt, a Momentum semmilyen érdemi funkcióval és befolyással nem rendelkező frakcióvezető-helyettesének közlése szerint egy delegáció tagjaként vett részt a megbeszélésen, amely nagyjából húsz percig tartott. A momentumos frakcióvezető-helyettest Magyar Péter küldhette Kijevbe, hogy Zelenszkij üzenetét közvetítse, és egyeztessenek a Barátság kőolajvezeték leállításának lehetőségéről. Az ukrán fél ugyanis Magyar Péter oldalán próbálhat befolyást gyakorolni a választásra, mivel úgy vélik, hatalomra kerülve leállítaná az orosz kőolaj és gáz importját, igazodva Brüsszel és Kijev elvárásaihoz – olvasható az Ellenpont cikkében.

Gelencsér Ferenc és Vitalij Klicsko kijevi polgármester. Fotó: Facebook

Félreáll a Momentum a Tisza javára

Fekete-Győr András már tavaly májusban felvetette, hogy a Momentum ne induljon a választáson, a pártkongresszus pedig nyáron döntött is: a párt kimarad a 2026-os választásból, hogy ne álljon a Tisza Párt útjába. A momentumos politikusok azóta is támogatják Magyar Pétert: Fekete-Győr a Facebookon kampányol mellette, a párt pedig még óriásplakátokat is rendelt, ami szokatlan egy választáson nem induló párttól. Gelencsér Ferenc szintén jelezte, hogy bár a Momentum nem indul, ő segíti a Tisza Párt előválasztási jelöltjeit.

Gelencsér idén januárban még határozottabban állt ki a Tisza mellett, hiszen kifejtette, hogy „A Momentum Mozgalom már megtette a magáét, és úgy döntött, hogy nem indul a választáson, ellép a változást elérni jelenleg leginkább képes Tisza útjából idén tavasszal. Őszintén bízom benne, hogy a következő több mint egy hónapban, az ajánlásgyűjtést megelőzően mások is meghozzák ezt a fontos, de nehéz döntést.”

Gelencsér tolmácsolta Zelenszkij üzenetét Orbán Viktornak

A jelenleg még országgyűlési képviselő Gelencsér, úgy tűnik, nemzetközi szinten is igyekszik szerepet vállalni Magyar Péter mellett – vagy akár helyette.

Néhány nappal ezelőtt több bejegyzésben számolt be arról, hogy Ukrajnában járt, ahol leköszönő parlamenti képviselő létére Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott.

Gelencsér a bejegyzésében azt is elárulta, hogy az ukrán elnök nemcsak fogadta, hanem a Barátság kőolajvezetékről is tárgyalt vele.