A momentumos Gelencsér Ferenc Zelenszkij elnökkel tárgyalt, Magyar Péter küldhette oda

Volodimir Zelenszkij személyesen fogadta Gelencsér Ferencet február végén – erről maga a momentumos politikus számolt be. A Momentum frakcióvezető-helyettese egy delegáció tagjaként vett részt a találkozón, amely állítása szerint mintegy húsz percig tartott. A politikust Magyar Péter küldhette Kijevbe, hogy Zelenszkij üzenetét elhozhassa, és egyeztessék a terveket a Barátság vezeték leállításáról.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Gelencsér Ferenc. A nullaszázalékos párt, a Momentum semmilyen érdemi funkcióval és befolyással nem rendelkező frakcióvezető-helyettesének közlése szerint egy delegáció tagjaként vett részt a megbeszélésen, amely nagyjából húsz percig tartott. A momentumos frakcióvezető-helyettest Magyar Péter küldhette Kijevbe, hogy Zelenszkij üzenetét közvetítse, és egyeztessenek a Barátság kőolajvezeték leállításának lehetőségéről. Az ukrán fél ugyanis Magyar Péter oldalán próbálhat befolyást gyakorolni a választásra, mivel úgy vélik, hatalomra kerülve leállítaná az orosz kőolaj és gáz importját, igazodva Brüsszel és Kijev elvárásaihoz – olvasható az Ellenpont cikkében

Gelencsér Ferenc és Vitalij Klicsko kijevi polgármester. Fotó: Facebook

Félreáll a Momentum a Tisza javára

Fekete-Győr András már tavaly májusban felvetette, hogy a Momentum ne induljon a választáson, a pártkongresszus pedig nyáron döntött is: a párt kimarad a 2026-os választásból, hogy ne álljon a Tisza Párt útjába. A momentumos politikusok azóta is támogatják Magyar Pétert: Fekete-Győr a Facebookon kampányol mellette, a párt pedig még óriásplakátokat is rendelt, ami szokatlan egy választáson nem induló párttól. Gelencsér Ferenc szintén jelezte, hogy bár a Momentum nem indul, ő segíti a Tisza Párt előválasztási jelöltjeit.

Gelencsér idén januárban még határozottabban állt ki a Tisza mellett, hiszen kifejtette, hogy „A Momentum Mozgalom már megtette a magáét, és úgy döntött, hogy nem indul a választáson, ellép a változást elérni jelenleg leginkább képes Tisza útjából idén tavasszal. Őszintén bízom benne, hogy a következő több mint egy hónapban, az ajánlásgyűjtést megelőzően mások is meghozzák ezt a fontos, de nehéz döntést.”

Gelencsér tolmácsolta Zelenszkij üzenetét Orbán Viktornak

A jelenleg még országgyűlési képviselő Gelencsér, úgy tűnik, nemzetközi szinten is igyekszik szerepet vállalni Magyar Péter mellett – vagy akár helyette. 

Néhány nappal ezelőtt több bejegyzésben számolt be arról, hogy Ukrajnában járt, ahol leköszönő parlamenti képviselő létére Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkozott.

 

Gelencsér a bejegyzésében azt is elárulta, hogy az ukrán elnök nemcsak fogadta, hanem a Barátság kőolajvezetékről is tárgyalt vele.

„Tegnap egy órán keresztül beszélgettünk Ukrajna elnökével a U4U delegáció részeként. Számomra is meglepő módon, ebből 20 percet Magyarországnak és a Barátság kőolajvezeték helyzetének szenteltünk. A vezetéket az oroszok bombáztak le, az ukránok próbálják megjavítani. Zelenszkij azt mondta, ő bármiben partner, de a kicsinyes politikai játszmázásaiból hagyja ki, mert egy háborúban álló országot kell vezetnie” – írja posztjában a momentumos képviselő.

Gelencsér a közösségi oldalán arról is írt, hogy rajta keresztül üzent Volodimir Zelenszkij a magyar miniszterelnöknek a Barátság kőolajvezeték ügyében:

Miniszterelnök úr, ha valóban érdekli Magyarország energiabiztonsága és valóban aggódik a Barátság kőolajvezeték állapota miatt, akkor Facebookon való üzengetés helyett utazzon el Ukrajnába és beszélje ezt meg Zelenszkijvel (sic!). Várja Önt.

Ezzel egyértelművé tette, hogy személyesen beszélt Zelenszkijjel, arról azonban nem számolt be, mit üzent az ukrán elnök Magyar Péternek Gelencséren keresztül.

A Momentum volt elnöke azt is közölte, hogy több vezetővel találkozott, köztük az Északi Áramlat felrobbantását megköszönő Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszterrel, Marta Kos bővítésért felelős biztossal, Boris Johnson egykori brit miniszterelnökkel és Vitalij Klicsko kijevi polgármesterrel.

Gelencsér leköszönő, egy 0 százalékos pártot képviselő politikusként aligha jutott volna be önerőből az ukrán elnökhöz, és még kevésbé valószínű, hogy épp vele tárgyalta volna Zelenszkij az elmúlt időszak egyik legfeszültebb ukrán–magyar vitáját, a Barátság kőolajvezeték ügyét. Gelencsér legismertebb „teljesítménye” ráadásul az volt, amikor a parlamentben zavarodott felszólalása után úgy fogalmazott: „ezt elb...sztam” – írja az Ellenpont.

A Momentum ukránügyekben is Magyar Péter meghosszabbított kezeként működik, Gelencsér pedig afféle küldöncként segíthette őt, akit éppen jelentéktelenségével próbáltak álcázni.

Egyre szorosabb a kapcsolat a Tisza és a Momentum között

Az Ellenpont hozta nyilvánosságra, hogy a Momentum néhány hónapja plakátkampányt indított Magyar Péter támogatására, amelyet az országgyűlési költségvetési támogatásból finanszíroztak, annak ellenére, hogy a párt nem indul a választáson. A kampányt a Street Fluence Kft. bonyolítja, amely már a 2022-es választás előtt is dolgozott a Momentum mögött, ügyvezetője pedig érintett a guruló dollárok botrányában, és kapcsolatba hozható Korányi Dávid Action for Democracy szervezetével is.

Fotó: Ellenpont

Az elmúlt időszakban a Momentum vezető politikusai sorra a Tisza mögé álltak, és Magyar Péter számára vállalták a kényesebb liberális témákat. Fekete-Győr András a közösségi médiában népszerűsíti a Tisza üzeneteit és új mozgalmat indított, Tompos Márton és Bedő Dávid aktivistákkal kampányol a „változásért”, míg Gelencsér Ferenc az ukrán kapcsolatok építésében tűnt fel.

Vagyis a Momentum immár nyugodtan tekinthető a Tisza Párt és Magyar Péter szatellitszervezetének. Gelencsér Ferenc ennek jegyében ukrán útra indult, ahol Volodimir Zelenszkijjel is tárgyalt a Barátság kőolajvezetékről. A részletek nem ismertek, de tény: a vezetéken továbbra sem érkezik olaj Magyarország felé.

Borítókép: Zelenszkij személyesen fogadta a Momentum frakcióvezető-helyettesét, a politikus egy delegáció tagjaként jelent meg a találkozón (Forrás: Ellenpont)

               
       
       
       

