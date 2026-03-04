A politikus szerint a vezeték újraindításának kérdése az egyik legfontosabb vitapont jelenleg a két ország között – írja az Ellenpont a cikkében.
A magyargyűlölő ukrán politikus nyíltan Orbán Viktorék megzsarolására buzdít
Viktor Baloga, Kárpátalja korábbi kormányzója a közösségi oldalán arról írt, hogy Ukrajna akár a Barátság kőolajvezeték újraindításának kérdését is felhasználhatja arra, hogy nyomást gyakoroljon Magyarországra az Ukrajnának szánt uniós finanszírozási döntések ügyében. A magyargyűlölő volt kormányzó a bejegyzésében felvetette: ha Magyarország ragaszkodik az orosz olajszállításhoz, Kijev ezt politikai eszközként használhatja fel a vitában.
Baloga bejegyzésében azt állította, hogy kétféle álláspont létezik a helyzetről. Az ukrán álláspont szerint a vezeték az orosz támadások következtében megrongálódott, míg Magyarország szerint a szállítás technikailag helyreállítható lenne.
A volt kormányzó szerint Ukrajna előtt két lehetőség áll: vagy helyreállítják az olajszállítást, és lezárják a vitát, vagy a kérdést politikai eszközként használják fel.
Az oligarcha az utóbbi lehetőséget részletezve azt írta, hogy Ukrajna az Európai Bizottság bevonásával léphetne fel. Javaslata szerint az ukrán fél bemutathatná a vezeték állapotát az uniós intézményeknek, majd kérhetné, hogy Brüsszel dolgozzon ki mechanizmusokat a Magyarország által blokkolt döntések – köztük egy Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelcsomag és egy újabb oroszellenes szankciós csomag – elfogadására.
Baloga úgy fogalmazott: ha Magyarország számára elvi kérdés a Barátság vezeték újraindítása és az orosz olajszállítás fenntartása, akkor Ukrajna számára ugyanilyen elvi jelentőségű az említett hitel feloldása, amely szerinte létfontosságú az ország működőképessége szempontjából. A bejegyzésben ezzel lényegében azt vetette fel, hogy a vezeték működésének kérdése politikai alku tárgya lehet – írja az Ellenpont cikkében.
Magyarellenes ukrán oligarcha zsarolná Magyarországot
Az Ellenpont cikke szerint Viktor Baloga ukrán oligarcha és volt kárpátaljai kormányzó neve Ukrajnában a Baloga-klán alvilági kapcsolataival és magyarellenes megnyilvánulásaival is összefonódott. A politikust Magyarország 2023-ban kitiltotta a schengeni övezetből, miután relativizálta a magyar kisebbséget érintő ukrán törvényeket, és támogatta a 2017-es nyelvtörvényt, amely a kárpátaljai magyar közösséget is érintette. Sajtóhírek szerint Baloga jelenleg pedig magánhadsereget épít, amelyhez az ukrán fegyveres erőkből toboroz embereket.
Az Ellenpont szerint jól látható Baloga kijelentéseiből,
a Barátság kőolajvezeték ügyét is politikai nyomásgyakorlásra használná fel.
Baloga azt javasolja, hogy Ukrajna addig tartsa zárva a vezetéket, amíg Magyarország nem támogatja az Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós uniós hitelfelvételt, amellyel a cikk szerint nyomást lehetne gyakorolni a magyar kormányra.
Ezzel beavatkozna a magyar választási kampányba Magyar Péter mellett, és egy olyan ukránbarát kormányt akar hatalomra juttatni, amely Zelenszkij és Brüsszel minden követelését teljesíti
– írja a cikk.
Borítókép: A Barátság kőolajvezeték (Fotó: MTI)
Itt a legújabb ukrán fenyegetés: a politológus szerint nem lesz orosz olaj, és Orbán Viktor nem ússza meg szárazon

Ukrajna nem felejt és nem is bocsát meg.
Ukrajna nem felejt és nem is bocsát meg.
Gyermekük születése után lelőtte a feleségét a kórházban, majd magával is végzett + videó
A rendőrök a helyszínen mindkettőjüket holtan találták.
Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába
Folyamatosak a támadások a térségben.
Nem mindenkinek rossz Ukrajnában: ennyi pénzt visznek haza az ukrán kormány tagjai

Nem szenvednek hiányt a politikusok.
Nem szenvednek hiányt a politikusok.
