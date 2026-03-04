A magyargyűlölő ukrán politikus nyíltan Orbán Viktorék megzsarolására buzdít

Baloga bejegyzésében azt állította, hogy kétféle álláspont létezik a helyzetről. Az ukrán álláspont szerint a vezeték az orosz támadások következtében megrongálódott, míg Magyarország szerint a szállítás technikailag helyreállítható lenne.

A volt kormányzó szerint Ukrajna előtt két lehetőség áll: vagy helyreállítják az olajszállítást, és lezárják a vitát, vagy a kérdést politikai eszközként használják fel.

Az oligarcha az utóbbi lehetőséget részletezve azt írta, hogy Ukrajna az Európai Bizottság bevonásával léphetne fel. Javaslata szerint az ukrán fél bemutathatná a vezeték állapotát az uniós intézményeknek, majd kérhetné, hogy Brüsszel dolgozzon ki mechanizmusokat a Magyarország által blokkolt döntések – köztük egy Ukrajnának szánt, mintegy kilencvenmilliárd eurós hitelcsomag és egy újabb oroszellenes szankciós csomag – elfogadására.

Baloga úgy fogalmazott: ha Magyarország számára elvi kérdés a Barátság vezeték újraindítása és az orosz olajszállítás fenntartása, akkor Ukrajna számára ugyanilyen elvi jelentőségű az említett hitel feloldása, amely szerinte létfontosságú az ország működőképessége szempontjából. A bejegyzésben ezzel lényegében azt vetette fel, hogy a vezeték működésének kérdése politikai alku tárgya lehet – írja az Ellenpont cikkében.