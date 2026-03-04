Rendkívüli

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

Befejeződik a nemzeti petíció kézbesítése + videó

A nemzeti petícióval megüzenhetjük Brüsszelnek, hogy nem fizetünk – hangúlyozta Hidvéghi Balázs.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 04. 11:18
Hidvéghi Balázs azt kéri, mindenki töltse ki és küldje vissza a nemzeti petíciót, amit ingyenesen megtehet a válaszborítékkal. A közösségi oldalára feltöltött videóhoz a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt írta: ma befejeződik a nemzeti petíció kézbesítése.

Jánoshalma, 2025. december 5. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikumban 2025. december 5-én. MTI/Kacsúr Tamás
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Fotó: Kacsúr Tamás

A közösségi oldalára feltöltött videójában a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a petíció kitöltése közben elmondta, mivel mindhárom kérdés nyilvánvalóan magyar érdek, ezért nemet mond az orosz–ukrán háború további finanszírozására, nemet mond arra, hogy az ukrán államot Magyarország működtesse a magyarok pénzéből, és nemet mond a rezsiárak megemelésére is. 

Az államtitkár hangsúlyozta, a petíció kitöltésével a kormány munkáját segíthetjük. 

Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk!

 – zárta a gondolatait Hidvéghi Balázs.

Korábban megírtuk, február 28-a óta online is kitölthető a nemzeti petíció, postán pedig március 23-ig lehet feladni.

 

Borítókép: A nemzeti petíció kérdőívei a kézbesítés napján egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

