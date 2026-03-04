Befejeződik a nemzeti petíció kézbesítése + videó

Hidvéghi Balázs azt kéri, mindenki töltse ki és küldje vissza a nemzeti petíciót, amit ingyenesen megtehet a válaszborítékkal. A közösségi oldalára feltöltött videóhoz a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt írta: ma befejeződik a nemzeti petíció kézbesítése.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Fotó: Kacsúr Tamás

A közösségi oldalára feltöltött videójában a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a petíció kitöltése közben elmondta, mivel mindhárom kérdés nyilvánvalóan magyar érdek, ezért nemet mond az orosz–ukrán háború további finanszírozására, nemet mond arra, hogy az ukrán államot Magyarország működtesse a magyarok pénzéből, és nemet mond a rezsiárak megemelésére is.

Az államtitkár hangsúlyozta, a petíció kitöltésével a kormány munkáját segíthetjük.

Üzenjük meg Brüsszelnek: nem fizetünk!

– zárta a gondolatait Hidvéghi Balázs.

Korábban megírtuk, február 28-a óta online is kitölthető a nemzeti petíció, postán pedig március 23-ig lehet feladni.