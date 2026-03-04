Rendkívüli

Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a kárpátaljai magyarok ügyéről egyeztetett, komoly ajánlat érkezett Moszkvából

rendőrügyészséggyanú

Rendőrök lopták az üzemanyagot + videó

Sikkasztás gyanúja miatt hallgatott ki négy rendőrt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. A gyanú szerint a futárszolgálatot ellátó rendőrök rendszeresen gázolajat loptak el a szolgálati autókból.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 11:37
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség sikkasztás miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt, akiknek azóta megszűnt a szolgálati jogviszonya – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán.

Side view of Hungarian police car with blue and white markings and “Rendőrség” text. rendőrautó
Illusztráció. Fotó: Shutterstock

A közlemény szerint a nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult ügyben 2026 februárjában több helyszínt érintő kutatást hajtott végre az NVSZ, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével.

A nyomozó ügyészség folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt.

A megalapozott gyanú szerint a rendőrök 2023 júniusától a rendőrségi kocsikból szolgálatuk során – rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve – alkalmanként megközelítőleg 15 liter gázolajat loptak el

 – áll a közleményben.

A gyanúsítottak – akik között vezető beosztású vagy tiszti rendfokozatú egyenruhás nincs – szolgálati jogviszonya az eljárás alatt megszűnt.

A videón az egyik elkövetés látható:

 

Borítókép: Szolgálati gépkocsiból szívták le az üzemanyagot a rendőrök (Forrás: Képernyőfotó)

 

