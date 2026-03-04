Rendőrök lopták az üzemanyagot + videó

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség sikkasztás miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt, akiknek azóta megszűnt a szolgálati jogviszonya – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán.

A közlemény szerint a nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult ügyben 2026 februárjában több helyszínt érintő kutatást hajtott végre az NVSZ, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével.

A nyomozó ügyészség folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt.

A megalapozott gyanú szerint a rendőrök 2023 júniusától a rendőrségi kocsikból szolgálatuk során – rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve – alkalmanként megközelítőleg 15 liter gázolajat loptak el

– áll a közleményben.

A gyanúsítottak – akik között vezető beosztású vagy tiszti rendfokozatú egyenruhás nincs – szolgálati jogviszonya az eljárás alatt megszűnt.

A videón az egyik elkövetés látható:

Borítókép: Szolgálati gépkocsiból szívták le az üzemanyagot a rendőrök (Forrás: Képernyőfotó)