Rendőrök lopták az üzemanyagot + videó

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség sikkasztás miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt, akiknek azóta megszűnt a szolgálati jogviszonya – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán.
A közlemény szerint a nyomozó ügyészség a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentése alapján indult ügyben 2026 februárjában több helyszínt érintő kutatást hajtott végre az NVSZ, a Készenléti Rendőrség és a Terrorelhárítási Központ közreműködésével.
A nyomozó ügyészség folytatólagosan, szabálysértési értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatott ki négy rendőrt.
A megalapozott gyanú szerint a rendőrök 2023 júniusától a rendőrségi kocsikból szolgálatuk során – rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve – alkalmanként megközelítőleg 15 liter gázolajat loptak el
A gyanúsítottak – akik között vezető beosztású vagy tiszti rendfokozatú egyenruhás nincs – szolgálati jogviszonya az eljárás alatt megszűnt.
A videón az egyik elkövetés látható:
