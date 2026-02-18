Bíróság elé került az általános iskolai sakkedző, a vádak szerint csalt és sikkasztott

Sikkasztás és csalás vádjával áll bíróság elé egy 31 éves jászberényi sakkedző, aki a rábízott gyerekek szüleitől különböző jogcímeket kért el pénzt, ám a vállalt feladatokat nem teljesítette – adta hírül az Origo.hu.

Sikkasztott a sakkedző, most a bíróság előtt felelhet

A Jászberényi Járási Ügyészség vádirata szerint a férfi 2023 novemberétől 2024 júniusáig tartott sakkfoglalkozásokat két jászsági általános iskolában. A vádlott azzal az ürüggyel kért a rábízott gyermekek szüleitől fejenként 12 000 forintot, hogy egy sakkversenyre való nevezéshez a Magyar Sakkszövetség leigazolja a versenyzőket – írta az eset kapcsán a Szoljon.hu.

A férfinak összesen tizenhatan utalták a kért összeget, ám a vádlott semmilyen dokumentummal nem igazolta vissza, hogy a célhoz kötötten használta volna fel a pénzt. A nyomozás során kiderült: a Magyar Sakkszövetségnek nem jelezte, hogy versenyengedélyek kiváltását kezdeményezi. Erre egyébként nem is lett volna szükség, hiszen a gyermekek csak amatőr versenyen indultak volna, ahova még egyesületi tagság sem szükséges. A vádlott pedig ezzel tökéletesen tisztában volt.

A szülőktől azonban további összegeket sikkasztott el a sakkedző a vádirat szerint, miután meghirdetett egy nyári tábort. Ide négy gyermek szülei adták le a jelentkezést és közülük hárman be is fizették a díjat, ami 38 000 forint volt fejenként volt. A negyedik szülő végül 54 000 forintot adott a táborra, ám a férfi valótlan indokokra hivatkozva lemondta a táboroztatást, a pénzt pedig nem fizette vissza.

Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztést kért a vádlottra, az ügyben a Jászberényi Járásbíróság hoz ítéletet.

Az elmúlt hetekben ismét a figyelem középpontjába került a sakk Magyarországon, mivel megjelent a Polgár Judit sakkfenomén életéről szóló Netflix-film.

