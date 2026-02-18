operatív törzsidőjárásdunántúleső

Előre figyelmeztet az operatív törzs, hogy ami holnap jön, arra nagyon fel kell készülni

Kimondottan nehéznek tűnnek a következő napok.

Magyar Nemzet
Forrás: BM OKF2026. 02. 18. 16:00
Mukics Dániel tű. alezredes az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője Fotó: Mirkó István
Az operatív törzs felhívja a figyelmet, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat – írják a Magyar Nemzetnek küldött közleményükben. Részletezik, délelőtt Budapesten és az Északi-középhegységben várható havazás, havas eső, majd eső. 

Budapesttől délre minimális, a fővárostól északra azonban 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat. Az Északi-középhegységben 3-8 centiméter, az északi határon akár 10 centiméter hó is várható.

Csütörtök délután délnyugat felől 10-20 milliméter csapadék várható, ennek halmazállapota az előrejelzések szerint egyelőre bizonytalan.

Péntek hajnalban északnyugat felől havas eső, hó várható, a Dunántúl északi részén 10-20 centiméter hó is eshet, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékben akár ezt meghaladó mennyiség is. Pénteken északkeleten és a Dunántúlon viharos szélre lehet számítani, ami akár hófúvást is okozhat. 

Szombat hajnalban –10, –15 fok sem kizárt.

Az operatív törzs mindenkit arra kér, hogy indulás előtt tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről a https://met.hu/ oldalon, az útviszonyokról pedig az https://www.utinform.hu oldalon. Ahol ónos eső vagy hófúvás miatt meteorológiai riasztás lenne érvényben, ott, aki teheti, inkább ne induljon útnak. Használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t.

Aki autóval indul el, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg. Az autóba érdemes némi élelmiszert, egy palack ivóvizet és egy kabátot is bekészíteni. Indulás előtt a havat az egész járműről le kell takarítani, nem csak a szélvédőkről. Aki bajba jutott embert, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot. Közölték az is, ha valahol a közművek sérülése miatt huzamosabb időn át kiesne fűtés és a lakóházak lehűlnek, ott a katasztrófavédelem az önkormányzattal közösen melegedőhelyeket nyit meg.

Ha egy település vagy településrész átmenetileg megközelíthetetlenné válna, a készenléti szervek gondoskodni fognak az emberek ellátásáról.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

