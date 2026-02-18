Előre figyelmeztet az operatív törzs, hogy ami holnap jön, arra nagyon fel kell készülni

Budapesttől délre minimális, a fővárostól északra azonban 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat. Az Északi-középhegységben 3-8 centiméter, az északi határon akár 10 centiméter hó is várható.

Csütörtök délután délnyugat felől 10-20 milliméter csapadék várható, ennek halmazállapota az előrejelzések szerint egyelőre bizonytalan.