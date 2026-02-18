Szerdán gomolyfelhős, napos, jobbára csapadékmentes idő várható – írja előrejelzésében a HungaroMet. Éjszaka délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a hajnali óráktól az ország északi felén-harmadán csapadék is várható. Nem is akármilyen.
Csapadék tart Magyarország felé, nem is akármilyen halmazállapotú lesz, mire ideér
Ritka nagy izgalmak övezik a következő napok időjárását.
Azt írják, eleinte hó, majd havas eső, eső lesz, de az Északi-középhegységben akár végig havazhat. Csütörtök délután délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, amelyből az Alpokalja térségében hó, másutt eső eshet. Szerdán az északnyugati szél a Sopron–Szeged vonal szélesebb sávjában olykor megerősödik, késő délutántól azonban délkeletire, keletire fordul és átmenetileg gyengül a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –8 és +1 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0, +15 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugat felé haladva a melegebb.
