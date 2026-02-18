Annyira nem akart kórházba menni a Fejér vármegyei férfi, hogy késsel és vasvillával támadt a rendőrökre és a mentőkre

Az elkövető ezután egy nyél nélküli négyágú vasvillával a rendőrök felé szúrt, amellyel megsebesítette az egyik rendőr ujját. A férfi folyamatosan szurkált, és kiabálva szidta őket. Az egyik mentőápoló azért, hogy megpróbálja megnyugtatni a férfit, közelebb lépett az ajtóhoz, ekkor a gyanúsított feje és a nyaka felé szúrt, miközben megöléssel fenyegette. A mentőápoló a kezét maga elé tartva próbálta hárítani a támadást, így a vasvilla a bal alkarját sebezte meg.

Végül a rendőrök sikeresen alkalmaztak elektromos sokkolót a férfival szemben, majd megbilincselték, és rendőri biztosítás mellett kórházba szállították. A férfi a mentőautóban először tízezer forintot, majd százezer forintot ajánlott a rendőröknek, amit visszautasítottak.