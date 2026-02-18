Minősített emberölés kísérlete és vesztegetés gyanúja miatt hallgatott ki gyanúsítottként egy férfit a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség, miután késsel és vasvillával támadt a rendőrökre és egy mentősre. Az ügyészség indítványozta a támadó letartóztatását.
Annyira nem akart kórházba menni a Fejér vármegyei férfi, hogy késsel és vasvillával támadt a rendőrökre és a mentőkre
A nehezebb utat választotta.
A megalapozott gyanú szerint február 16-án egy Fejér vármegyei településen egy édesapa mentőt hívott a férfihez, aki nem működött együtt, így értesítették a rendőrséget. A férfi eközben bezárkózott a ház egyik szobájába, ahonnan rendőri felszólítására sem jött ki. A rendőrök az ajtón lévő lánc miatt csak résnyire tudták kinyitni az ajtót, amin keresztül a férfi egy késsel szúró mozdulatokat tett, miközben megfenyegette őket. A szúrások az egyik rendőrt a mellkasán, társát a hasán érték, akik a vastag téli ruházat miatt nem szenvedtek sérülést. A rendőrök kivették a férfi kezéből a kést, mire az elkövető ismeretlen spray-vel fújt feléjük. Az egyenruhások könnyfakasztó sprayt alkalmaztak, és eltávolították az ajtó alsó részén található kazettákat. A nyíláson keresztül a férfi elkapta az egyik rendőr lábát, neki a lábszára megsérült.
Az elkövető ezután egy nyél nélküli négyágú vasvillával a rendőrök felé szúrt, amellyel megsebesítette az egyik rendőr ujját. A férfi folyamatosan szurkált, és kiabálva szidta őket. Az egyik mentőápoló azért, hogy megpróbálja megnyugtatni a férfit, közelebb lépett az ajtóhoz, ekkor a gyanúsított feje és a nyaka felé szúrt, miközben megöléssel fenyegette. A mentőápoló a kezét maga elé tartva próbálta hárítani a támadást, így a vasvilla a bal alkarját sebezte meg.
Végül a rendőrök sikeresen alkalmaztak elektromos sokkolót a férfival szemben, majd megbilincselték, és rendőri biztosítás mellett kórházba szállították. A férfi a mentőautóban először tízezer forintot, majd százezer forintot ajánlott a rendőröknek, amit visszautasítottak.
A nyomozó ügyészek a férfit őrizetbe vették, és több emberen, részben hivatalos személy, részben közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt, valamint vesztegetés bűntettének elkövetésével gyanúsítják.
Az ügyészség az eljárás során a jelenlét biztosítása és az újabb bűncselekmény elkövetésének megakadályozása érdekében indítványozta a férfi letartóztatását.
Orbán Viktor: Ez nyílt támadás a magyar energiabiztonság ellen!
A kormány asztalán az energiabiztonság megvédése.
Újabb körzetben vezet magabiztosan a Fidesz + videó
Konkrét adatokat mutatott be Orbán Viktor.
Nagyon szeretett a barátnőjével szállodázgatni a pécsi férfi, csak egy egészen fontos dolgot felejtett el
Kellemetlen.
Egészséges újszülöttet hagytak a debreceni babamentő inkubátorban
Az egészséges újszülöttet február 17-én helyezték el az inkubátorban.
Orbán Viktor: Ez nyílt támadás a magyar energiabiztonság ellen!
A kormány asztalán az energiabiztonság megvédése.
Újabb körzetben vezet magabiztosan a Fidesz + videó
Konkrét adatokat mutatott be Orbán Viktor.
Nagyon szeretett a barátnőjével szállodázgatni a pécsi férfi, csak egy egészen fontos dolgot felejtett el
Kellemetlen.
Egészséges újszülöttet hagytak a debreceni babamentő inkubátorban
Az egészséges újszülöttet február 17-én helyezték el az inkubátorban.
