Megszólalt a győri buszmegállóban elgázolt nő fia

Azt mondja, az édesanyja, Ilona tele volt tervekkel.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 02. 17. 15:40
Ilonát gázolta ennek az Aston Martinnak a sofőrje Győrben, egy buszmegállóban. A nő a helyszínen meghalt. Forrás: Kisalföld
Egyelőre képtelen felfogni, hogy mi történt, és várja, hogy egyszer csak hazajöjjön az édesanyja – mondta a Blikknek Ilona fia, János, miután az édesanyját egy győri buszmegállóban gázolták halálra szombaton egy luxusautóval. 

János beszélt arról is, hogy az édesanyja a nővéréhez ment el busszal még a múlt héten hétfőn. Pénteken beszélt vele utoljára telefonon, amikor Ilona mondta, hogy másnap, azaz szombaton ér majd haza. Viszont soha többé nem lépte át a ház küszöbét, ehelyett egy rendőr csöngetett náluk délután azzal, hogy mi történt. 

Az áldozat másik, kisebbik fia Ausztriában él, akinek már van két gyermeke is. János részletezte, Ilona imádta az unokáit, a halála előtt is nekik vásárolt egy kifestőt, amit a gázolás helyszínén a táskája mellett találtak meg. Elárulta azt is, hogy az édesanyja szívbetegséggel küzdött, de alapvetően jó kedélyű volt,  tele tervekkel. 

Most egy nyugtat valamennyire, hogy valószínűleg nem szenvedett szegény

 – fogalmazott János. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy kedden reggel döntöttek a Győri Járásbíróságon annak a 33 éves férfinak az ügyében, aki Aston Martin luxussportautójával egy buszmegállóba csapódott, ahol halálra gázolt egy nőt. 

 

 

 

