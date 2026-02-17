Egyelőre képtelen felfogni, hogy mi történt, és várja, hogy egyszer csak hazajöjjön az édesanyja – mondta a Blikknek Ilona fia, János, miután az édesanyját egy győri buszmegállóban gázolták halálra szombaton egy luxusautóval.
Megszólalt a győri buszmegállóban elgázolt nő fia
Azt mondja, az édesanyja, Ilona tele volt tervekkel.
János beszélt arról is, hogy az édesanyja a nővéréhez ment el busszal még a múlt héten hétfőn. Pénteken beszélt vele utoljára telefonon, amikor Ilona mondta, hogy másnap, azaz szombaton ér majd haza. Viszont soha többé nem lépte át a ház küszöbét, ehelyett egy rendőr csöngetett náluk délután azzal, hogy mi történt.
Az áldozat másik, kisebbik fia Ausztriában él, akinek már van két gyermeke is. János részletezte, Ilona imádta az unokáit, a halála előtt is nekik vásárolt egy kifestőt, amit a gázolás helyszínén a táskája mellett találtak meg. Elárulta azt is, hogy az édesanyja szívbetegséggel küzdött, de alapvetően jó kedélyű volt, tele tervekkel.
Most egy nyugtat valamennyire, hogy valószínűleg nem szenvedett szegény
– fogalmazott János. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy kedden reggel döntöttek a Győri Járásbíróságon annak a 33 éves férfinak az ügyében, aki Aston Martin luxussportautójával egy buszmegállóba csapódott, ahol halálra gázolt egy nőt.
Orbán Viktor elárulta, hol a legjobb a tatár bifsztek
A tabáni étteremben vacsorázott a miniszterelnök.
Lehet, hogy Magyar Péter nem mondott igazat a drogfogyasztásról?
Frissült a radnaimark.hu oldal.
Még a baloldali elemző is elismerte: Orbán Viktor évértékelője ütősebb volt, mint Magyar Péter beszéde + videó
Ezt a lemezt biztosan nem fogja lejátszani a Tisza elnöke.
Indul a Potápi Tehetségprogram
A program ösztöndíjjal támogatja azokat a középiskolás fiatalokat, akik elkötelezetten tesznek a nemzetért és a közösségért.
Orbán Viktor elárulta, hol a legjobb a tatár bifsztek
A tabáni étteremben vacsorázott a miniszterelnök.
Lehet, hogy Magyar Péter nem mondott igazat a drogfogyasztásról?
Frissült a radnaimark.hu oldal.
Még a baloldali elemző is elismerte: Orbán Viktor évértékelője ütősebb volt, mint Magyar Péter beszéde + videó
Ezt a lemezt biztosan nem fogja lejátszani a Tisza elnöke.
Indul a Potápi Tehetségprogram
A program ösztöndíjjal támogatja azokat a középiskolás fiatalokat, akik elkötelezetten tesznek a nemzetért és a közösségért.
