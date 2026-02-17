Megszólalt a győri buszmegállóban elgázolt nő fia

Az áldozat másik, kisebbik fia Ausztriában él, akinek már van két gyermeke is. János részletezte, Ilona imádta az unokáit, a halála előtt is nekik vásárolt egy kifestőt, amit a gázolás helyszínén a táskája mellett találtak meg. Elárulta azt is, hogy az édesanyja szívbetegséggel küzdött, de alapvetően jó kedélyű volt, tele tervekkel.

Most egy nyugtat valamennyire, hogy valószínűleg nem szenvedett szegény

– fogalmazott János. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy kedden reggel döntöttek a Győri Járásbíróságon annak a 33 éves férfinak az ügyében, aki Aston Martin luxussportautójával egy buszmegállóba csapódott, ahol halálra gázolt egy nőt.