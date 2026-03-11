orosz támadásUkrajnahalottsebesült

Oroszország több ukrajnai várost támadott, halottak és sebesültek is vannak

Az orosz hadsereg több ukrajnai városra mért csapást, a Donyeck megyei Szlovjanszk városában legkevesebb négy ember vesztette életét és 16 sebesült meg, köztük egy 14 éves gyermek – közölte a megyei rendőrség aTelegramon.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 11. 2:14
Ukrán tűzoltók oltják a tüzet az orosz bombatámadás után Szlovjanszk városában Fotó: Diego Herrera Carcedo Forrás: Anadolu/AFP
A hatóságok közlése szerint az orosz erők két irányított légibombát dobtak Szlovjanszk központjának lakóövezetére. Több társasház és autó is megrongálódott, írja az MTI. 

orosz támadás
Ukrán tűzoltók oltják a tüzet az orosz bombatámadás után Szlovjanszk városában (Fotó: Anadolu/AFP/Diego Herrera Carcedo) 

Orosz támadás érte Dnyiprót is

Olekszandr Hanzsa, a keleti Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz erők csapást mértek Ukrajna második legnagyobb városára, Dnyipróra. A támadás következtében megrongálódott egy többszintes lakóépület és tíz ember megsérült, köztük egy 12 éves fiú.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg reggel a régióban lévő Darjivka falut ágyúzta, eddig négy közepesen súlyos sérültről tudnak.

Oleh Szinyehubov, a keleti Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az elmúlt nap folyamán a régióban 13 ember sérült meg orosz támadások következtében, köztük két gyermek. Elmondása szerint az oroszok Harkiv városa és a megye további 22 települése ellen hajtottak végre támadásokat.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 137 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 122-öt semlegesített, viszont becsapódásokat rögzítettek tíz helyszínen és roncsok lezuhanását ugyancsak tíz helyen.

Olekszandr Komarenko vezérőrnagy, a vezérkar fő műveleti igazgatóságának vezetője az RBK-Ukrajina hírportálnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy már visszaszerezték az ellenőrzést Dnyipropetrovszk megye csaknem egészén, és a déli országrészben is támadó műveleteket folytatnak. 

„Már több mint 400 négyzetkilométernyi területet szabadítottunk fel. Egy valamivel kisebb területen pedig megtisztítottuk a hátországot az ellenséges csapatoktól, amelyek beszivárogtak oda. A dnyipropetrovszki régióban már csak három kisebb települést kell felszabadítani, és még kettőt átvizsgálni– mondta. Hozzátette, hogy ezeknek a sikereknek köszönhetően februárban az ukrán erők több területet szabadítottak fel, mint amennyit elveszítettek.

Kiemelte, hogy a tavaszi hadjárat során az oroszok számára továbbra is Donyeck megyében a pokrovszki és az olekszandrivkai, valamint a zaporizzsjai irányok maradnak a legfontosabbak. „Oda összpontosítják fő erőiket, hogy végrehajtsák az általuk kitűzött feladatokat. Ezek pedig egyrészt Luhanszk és Donyeck megyék teljes ellenőrzésének megszerzése, másrészt a lehető legnagyobb előrenyomulás Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyékben”– magyarázta a tábornok.

Borítókép: Ukrán tűzoltók oltják a tüzet az orosz bombatámadás után Szlovjanszk városában (Fotó: Anadolu/AFP/Diego Herrera Carcedo)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

