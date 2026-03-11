A hatóságok közlése szerint az orosz erők két irányított légibombát dobtak Szlovjanszk központjának lakóövezetére. Több társasház és autó is megrongálódott, írja az MTI.
Oroszország több ukrajnai várost támadott, halottak és sebesültek is vannak
Az orosz hadsereg több ukrajnai városra mért csapást, a Donyeck megyei Szlovjanszk városában legkevesebb négy ember vesztette életét és 16 sebesült meg, köztük egy 14 éves gyermek – közölte a megyei rendőrség aTelegramon.
Orosz támadás érte Dnyiprót is
Olekszandr Hanzsa, a keleti Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz erők csapást mértek Ukrajna második legnagyobb városára, Dnyipróra. A támadás következtében megrongálódott egy többszintes lakóépület és tíz ember megsérült, köztük egy 12 éves fiú.
A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg reggel a régióban lévő Darjivka falut ágyúzta, eddig négy közepesen súlyos sérültről tudnak.
Oleh Szinyehubov, a keleti Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az elmúlt nap folyamán a régióban 13 ember sérült meg orosz támadások következtében, köztük két gyermek. Elmondása szerint az oroszok Harkiv városa és a megye további 22 települése ellen hajtottak végre támadásokat.
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 137 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 122-öt semlegesített, viszont becsapódásokat rögzítettek tíz helyszínen és roncsok lezuhanását ugyancsak tíz helyen.
Olekszandr Komarenko vezérőrnagy, a vezérkar fő műveleti igazgatóságának vezetője az RBK-Ukrajina hírportálnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy már visszaszerezték az ellenőrzést Dnyipropetrovszk megye csaknem egészén, és a déli országrészben is támadó műveleteket folytatnak.
„Már több mint 400 négyzetkilométernyi területet szabadítottunk fel. Egy valamivel kisebb területen pedig megtisztítottuk a hátországot az ellenséges csapatoktól, amelyek beszivárogtak oda. A dnyipropetrovszki régióban már csak három kisebb települést kell felszabadítani, és még kettőt átvizsgálni– mondta. Hozzátette, hogy ezeknek a sikereknek köszönhetően februárban az ukrán erők több területet szabadítottak fel, mint amennyit elveszítettek.
Kiemelte, hogy a tavaszi hadjárat során az oroszok számára továbbra is Donyeck megyében a pokrovszki és az olekszandrivkai, valamint a zaporizzsjai irányok maradnak a legfontosabbak. „Oda összpontosítják fő erőiket, hogy végrehajtsák az általuk kitűzött feladatokat. Ezek pedig egyrészt Luhanszk és Donyeck megyék teljes ellenőrzésének megszerzése, másrészt a lehető legnagyobb előrenyomulás Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyékben”– magyarázta a tábornok.
Borítókép: Ukrán tűzoltók oltják a tüzet az orosz bombatámadás után Szlovjanszk városában (Fotó: Anadolu/AFP/Diego Herrera Carcedo)
