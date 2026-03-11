Oroszország több ukrajnai várost támadott, halottak és sebesültek is vannak

Orosz támadás érte Dnyiprót is

Olekszandr Hanzsa, a keleti Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz erők csapást mértek Ukrajna második legnagyobb városára, Dnyipróra. A támadás következtében megrongálódott egy többszintes lakóépület és tíz ember megsérült, köztük egy 12 éves fiú.

A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról adott hírt, hogy az orosz hadsereg reggel a régióban lévő Darjivka falut ágyúzta, eddig négy közepesen súlyos sérültről tudnak.

"At Least 14 People Injured in Dnipro and Kharkiv as a Result of Attack by Russian Military.

On the night of March 10, Russian military attacked Dnipro and Kharkiv, resulting in a total of at least 14 people injured.

In Dnipro, according to the head of the regional OVA… https://t.co/kT8NzNbswJ — Chrystyna Lapychak 🌻 (@chryslap) March 10, 2026

Oleh Szinyehubov, a keleti Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az elmúlt nap folyamán a régióban 13 ember sérült meg orosz támadások következtében, köztük két gyermek. Elmondása szerint az oroszok Harkiv városa és a megye további 22 települése ellen hajtottak végre támadásokat.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 137 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 122-öt semlegesített, viszont becsapódásokat rögzítettek tíz helyszínen és roncsok lezuhanását ugyancsak tíz helyen.

Olekszandr Komarenko vezérőrnagy, a vezérkar fő műveleti igazgatóságának vezetője az RBK-Ukrajina hírportálnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy már visszaszerezték az ellenőrzést Dnyipropetrovszk megye csaknem egészén, és a déli országrészben is támadó műveleteket folytatnak.

There were 3 separate Russian strikes on Kharkiv last night, one in the Industrial sector then later, two more in the Kholodnohirskyi district.



It looks like a double-tap attack in Kholodnohirskyi. Emergency workers avoided injury, but 4 civilians, incl a girl aged 17 were hurt pic.twitter.com/HUhT4DklWL — Tim White (@TWMCLtd) March 10, 2026

„Már több mint 400 négyzetkilométernyi területet szabadítottunk fel. Egy valamivel kisebb területen pedig megtisztítottuk a hátországot az ellenséges csapatoktól, amelyek beszivárogtak oda. A dnyipropetrovszki régióban már csak három kisebb települést kell felszabadítani, és még kettőt átvizsgálni– mondta. Hozzátette, hogy ezeknek a sikereknek köszönhetően februárban az ukrán erők több területet szabadítottak fel, mint amennyit elveszítettek.

Kiemelte, hogy a tavaszi hadjárat során az oroszok számára továbbra is Donyeck megyében a pokrovszki és az olekszandrivkai, valamint a zaporizzsjai irányok maradnak a legfontosabbak. „Oda összpontosítják fő erőiket, hogy végrehajtsák az általuk kitűzött feladatokat. Ezek pedig egyrészt Luhanszk és Donyeck megyék teljes ellenőrzésének megszerzése, másrészt a lehető legnagyobb előrenyomulás Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyékben”– magyarázta a tábornok.