Orosz csapássorozat ért több ukrán települést

Vadim Filaskin regionális kormányzó tájékoztatása alapján Donyeck megyében az orosz csapatok az elmúlt nap folyamán kilenc alkalommal támadták a környező településeket.

Kosztyantinyivkában egy ember sérüléseket szenvedett. A Pokrovszki és a Kramatorszki járásban lakóépületekben és infrastruktúrában keletkeztek károk. Filaskin hozzátette, hogy a frontvonalhoz közeli területekről összesen 419 embert, köztük 55 gyermeket telepítettek ki.

Egy ukrán katonai állást is letaroltak az oroszok

Ahogy arról korábban beszámoltunk, újabb veszteség érte az ukrán haderőt, miután orosz rakétatámadás mért súlyos csapást egyik egységükre. Az akcióról légifelvétel is készült.

Az orosz Iszkander taktikai rakétarendszer csapást mért egy ukrán katonai állásra a Harkivi területen.

A célpont az Ukrán Fegyveres Erők 125. különálló gépesített dandárjának sátortábora volt Malinovka falu közelében. Az incidensről készült felvételeket az Iznanka Telegram-csatorna tette közzé

Borítókép: Lángoló lakótömb (Fotó: AFP)