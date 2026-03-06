A helyi ukrán hatóságok beszámolója alapján legalább két ember életét vesztette, és további nyolcan megsérültek az elmúlt 24 órában Ukrajnát érő orosz támadások következtében – számolt be róla az Origo.
Orosz csapássorozat ért több ukrán települést
Oroszország újabb dróntámadást indított Ukrajna térségeiben. Az ukrán légierő szerint egyetlen éjszaka alatt több mint száz pilóta nélküli eszközt vetettek be az orosz erők. A támadások több régiót is érintettek, legalább két ember meghalt, többen megsérültek, miközben a frontvonal közeléből több száz civilt evakuálni kellett.
Az ukrán légierő március 6-án közölte, hogy az orosz erők az éjszaka során száznál is több különböző típusú drónt indítottak Ukrajna irányába. Ezek közül mintegy száz Sahíd típusú pilóta nélküli eszköz volt.
Olekszandr Prokugyin regionális kormányzó tájékoztatása szerint Herszon megyében egy ember meghalt, négy másik pedig megsérült az elmúlt nap orosz támadásai következtében. Olekszandr Hanzsa regionális vezető arról számolt be, hogy Dnyipropetrovszk megyében az orosz hadsereg a régió három járását vette célba tüzérségi fegyverekkel, drónokkal, valamint Uragan típusú sorozatvetőkkel. Közlése szerint három ember megsérült, köztük egy 15 éves lány is.
Vadim Filaskin regionális kormányzó tájékoztatása alapján Donyeck megyében az orosz csapatok az elmúlt nap folyamán kilenc alkalommal támadták a környező településeket.
Kosztyantinyivkában egy ember sérüléseket szenvedett. A Pokrovszki és a Kramatorszki járásban lakóépületekben és infrastruktúrában keletkeztek károk. Filaskin hozzátette, hogy a frontvonalhoz közeli területekről összesen 419 embert, köztük 55 gyermeket telepítettek ki.
Egy ukrán katonai állást is letaroltak az oroszok
Ahogy arról korábban beszámoltunk, újabb veszteség érte az ukrán haderőt, miután orosz rakétatámadás mért súlyos csapást egyik egységükre. Az akcióról légifelvétel is készült.
Az orosz Iszkander taktikai rakétarendszer csapást mért egy ukrán katonai állásra a Harkivi területen.
A célpont az Ukrán Fegyveres Erők 125. különálló gépesített dandárjának sátortábora volt Malinovka falu közelében. Az incidensről készült felvételeket az Iznanka Telegram-csatorna tette közzé
Borítókép: Lángoló lakótömb (Fotó: AFP)
