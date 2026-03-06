Rendkívüli

A Tiszához köthető ügyvédi iroda képviseli az aranykonvojjal elfogott ukránokat

Kinek vittek az ukrán pénzszállítók hazánkon keresztül két hónap alatt 480 milliárd forintnyi vagyont?

Visszaélés a humanitárius segélyekkel, korrupción ért miniszterelnök-helyettes, aktív parlamenti képviselők a szervezett bűnözés szolgálatában – csak néhány ügy azok közül, amelyek Ukrajnában láttak napvilágot az elmúlt hónapokban. Ezekre kevés figyelem irányult, ugyanis arról is érkeztek hírek, hogy Zelenszkij elnök közvetlen bizalmasai gigantikus korrupciós ügyben lehetnek szereplők. Olyanban, amelyet pénzzel teletömött zsákok és aranyból készült vécé jelképez. Ezek után joggal merül fel a kérdés: ki volt a valódi címzettje a Magyarországon megállított aranykonvojnak?

2026. 03. 06. 20:17
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Vajon kinek szállított Ausztriából irdatlan vagyont készpénzben és aranytömbökben az az ukrán aranykonvoj, amelyet a héten tartóztatott fel a magyar terrorelhárítás és a pénzmosás ellen küzdő adóhatóság? Tulajdonképpen ez a legfontosabb kérdés, amely immár nemcsak idehaza, hanem Ukrajnában is megfogalmazódik. Nem véletlenül, a háborúban álló országban ugyanis szinte felfoghatatlan mértékűre nőtt a korrupció, amely az állami vezetés legfelső szintéig ér, és tetten érhető az ingatlanügyletektől a háborús beszerzéseken keresztül az energiaiparig. Mielőtt erre kitérnénk, tekintsük át röviden, amit eddig az ukrán aranykonvoj ügyében tudni lehet.

Nyomoz a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken azt közölte: március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

Átváltva az összes dollár hozzávetőleg 306 milliárd forintnak, az euró újabb 163 milliárd forintnak, az arany nagyjából 11 milliárd forintnak felel meg. Ez összesen 480 milliárd forint, alig több mint két hónap alatt. Összehasonlításul: ebből a pénzből majdnem kijönne egyhavi nyugdíj a 2,5 millió magyar nyugdíjasnak.

Kié a pénz?

A kérdést, hogy kinek viszik a pénzt, feltette pénteken Szijjártó Péter is. A külügyminiszter azt feszegette, miért nem banki átutalással intézték a súlyos összegek továbbítását, és miért titkosszolgálati kötődésű emberek kísérték a pénzt? „Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – fogalmazott a miniszter, leszögezve: a kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától az elmúlt hónapokban Magyarországon átszállított hatalmas készpénz- és aranymennyiség ügyében.

Az ukrán külügy adott is némi választ. Közlésük szerint – amit az Index idézett – a hét ukrán állampolgár az állami Oschadbank, azaz Takarékbank alkalmazottja. Két banki járművet vezettek, amelyek Ausztria és Ukrajna között tranzitáltak, és készpénzt szállítottak az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében. Persze nem úgy kell elképzelni, hogy bankárok és pénztárosok ültek a kocsikban: a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többieknek is van katonai múltja. Pénteken mind a hetüket kiutasították Magyarországról.

Egészen másként válaszolt a magyar külügyminiszter által is felvetett kérdésre egy ukrán youtuber. Egy bizonyos Anatolij Sharij ugyanis így fogalmazott: „Meg voltam győződve arról, hogy a pénz Zelenszkijé volt. Valamiféle visszaélés. Ma azonban azt az információt kaptam, hogy a pénz nem Zelenszkijé, hanem európai társaié. A történet teljesen fantasztikus, és tegnap még irreálisnak tűnt számomra. De ma számos forrás arról számol be, hogy Orbán nem Kijevben, hanem Brüsszelben csapott le. Körülbelül 80 millió euróról és nagyjából 10 kilogramm aranyról van szó. Brüsszelben tudják, kinek a pénzéről van szó. […] Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött le, ahol fájt.”

Megcsapolták a segélyt

Messze nem a véletlen műve, hogy bármilyen nagyobb pénzmozgásnál korrupciót sejtenek Ukrajnában. Az elmúlt években ugyanis egészen elképesztő és az állami csúcsvezetőkig érő visszaélésekről érkezett hír a háborúban álló országból.

Kirívó példának számít az az eset, amelyről 2025 áprilisában számoltunk be. A Newsmax amerikai hírportál által feltárt eset arról szólt, hogy az ukrán agrárügyi és gazdasági tárcák magas rangú vezetői egy több mint 1,7 millió dolláros sikkasztási ügybe keveredtek. Kiderült, a humanitárius segélynek szánt élelmiszereket a piaci ár többszöröséért szerezték be, hogy aztán az árkülönbözetet saját cégeiken keresztül külföldi számlákra juttassák.

Ingatlanozott a miniszterelnök-helyettes

A segélyek körüli visszaélésekben tehát minisztériumi vezetők lehettek az érintettek, de ennél feljebb is nyúlt ügy. Tavaly júliusban írtunk arról, hogy Olekszij Csernisov, Ukrajna miniszterelnök-helyettese és a nemzeti egységért felelős miniszter korrupciós ügybe keveredett. Nem is akármilyenbe. A nyomozás szerint Csernisov 2020 és 2022 között, amikor a területfejlesztési tárcát vezette, szándékosan alábecsültette bizonyos földterületek értékét, hogy ezzel egy ingatlanfejlesztőnek kedvezzen. Így Csernisov és társai jelentős kedvezménnyel juthattak lakásokhoz: ők forintban számolva százmilliós összeget szerezhettek meg, az ukrán államot nyolcmilliárdnyi veszteség érte. A bíróság tavaly nyáron elrendelte, hogy Csernisov nem hagyhatja el az országot engedély nélkül, valamint majdnem egymilliárd forintnak megfelelő óvadékot is kiszabott rá. S hogy ki Csernisov? Úgy tartják, Volodimir Zelenszkij elnök egyik közeli szövetségese.

Csernisovot azóta eltávolították a kormányból, ügye kapcsán azonban akad még egy érdekes részlet. Amikor júniusban nyilvánosságra került, hogy mivel vádolják, üzleti úton volt külföldön. Állítólag csak azért tért vissza az országba, mert egy Volodimir Zelenszkijhez közel álló üzletember, bizonyos Timur Mindics felkereste őt külföldön, és megígérte, hogy az ügyet elveszik a korrupcióellenes hivataltól, a NABU-tól.

Az aranyvécé

Hamarosan maga Mindics is főszereplő lett, csak egy nagyságrendekkel nagyobb korrupciós ügyben. Timur Mindicset, Zelenszkij elnök egyik legközelebbi szövetségesét tavaly ősszel vád alá helyezték. A NABU november 11-i bejelentése szerint Mindics azon hét személy között van, akik kiterjedt korrupciós hálózatot hoztak létre kulcsfontosságú állami vállalatok irányítására, beleértve az Energoatomot, Ukrajna állami nukleáris energiaügynökségét is. A 15 hónapig tartó vizsgálat és ezerórányi lehallgatás nyomán hetven razziát hajtottak végre. Az antikorrupciós hivatal szerint a csoport kenőpénzeket szedett az Energoatom vállalkozóitól, az egyes szerződések értékének 10-15 százalékát. Százmillió dollárról, átszámítva 340 millió forintról lehetett szó.

A nyomozók házkutatásokat tartottak a Timur Mindicshez köthető ingatlanokban, de a férfi előre értesült a razziákról, így elmenekült a helyszínről. Mindics jelenleg is szökésben van, de az egyik ingatlanában készült képek bejárták a világsajtót. Az egyik luxuslakásban arannyal bevont vécé és bidé is volt, emellett készpénzzel teletömött táskásról is több fotó készült.

Az elnök másik szövetségese is megbukott

Timur Mindicset Zelenszkij régi üzlettársaként tartják számon. A férfit az ukrán sajtóban gyakran Zelenszkij pénztárosaként is emlegetik, mivel gazdasági kapcsolataik a politikai hatalom megszerzése után sem szűntek meg. Hozzá kell tenni: Mindics a Kvartal 95 nevű produkciós cég társtulajdonosa, amit az ukrán elnök alapított.

A Mindics-ügyben felbukkant Andrij Jermak neve is. Jermak az elnöki hivatalt vezette, Zelenszkij bizalmi emberének számít. Azonban a több ezer órányi hangfelvételen Jermak neve is felbukkant, egyes vélemények szerint tisztában volt a visszaélésekkel, jó kapcsolatban volt Mindiccsel, sőt az ügy egyik fő haszonélvezője lehetett. Jermaknál szintén tartottak házkutatást, majd lemondott és akkor azt ígérte, megy a frontra harcolni. Nem így lett, Kijevben él, testőrökkel jár edzeni.

Parlamenti képviselők a szervezett bűnözői csoportban

Az pedig, hogy mennyire átitatott az ukrán politika a korrupcióval, pontosan megmutatja egy tavalyi évi végi hír: a korrupcióellenes hatóságok lelepleztek egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek tagjai között voltak aktív ukrán parlamenti képviselők is, akik kenőpénzt kaptak cserébe azért, hogy bizonyos parlamenti döntések mellett szavazzanak. A nyomozók szerint a rendszer szisztematikusan működött, és további közvetítők is részt vehettek benne.

Ezek után különösen jó lenne tudni: ki volt a címzettje a Magyarországon feltartóztatott aranykonvojnak.

