Kinek vittek az ukrán pénzszállítók hazánkon keresztül két hónap alatt 480 milliárd forintnyi vagyont?

Vajon kinek szállított Ausztriából irdatlan vagyont készpénzben és aranytömbökben az az ukrán aranykonvoj, amelyet a héten tartóztatott fel a magyar terrorelhárítás és a pénzmosás ellen küzdő adóhatóság? Tulajdonképpen ez a legfontosabb kérdés, amely immár nemcsak idehaza, hanem Ukrajnában is megfogalmazódik. Nem véletlenül, a háborúban álló országban ugyanis szinte felfoghatatlan mértékűre nőtt a korrupció, amely az állami vezetés legfelső szintéig ér, és tetten érhető az ingatlanügyletektől a háborús beszerzéseken keresztül az energiaiparig. Mielőtt erre kitérnénk, tekintsük át röviden, amit eddig az ukrán aranykonvoj ügyében tudni lehet.

Nyomoz a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken azt közölte: március 5-én megállított két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába.

Átváltva az összes dollár hozzávetőleg 306 milliárd forintnak, az euró újabb 163 milliárd forintnak, az arany nagyjából 11 milliárd forintnak felel meg. Ez összesen 480 milliárd forint, alig több mint két hónap alatt. Összehasonlításul: ebből a pénzből majdnem kijönne egyhavi nyugdíj a 2,5 millió magyar nyugdíjasnak.

Kié a pénz?

A kérdést, hogy kinek viszik a pénzt, feltette pénteken Szijjártó Péter is. A külügyminiszter azt feszegette, miért nem banki átutalással intézték a súlyos összegek továbbítását, és miért titkosszolgálati kötődésű emberek kísérték a pénzt? „Jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó” – fogalmazott a miniszter, leszögezve: a kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától az elmúlt hónapokban Magyarországon átszállított hatalmas készpénz- és aranymennyiség ügyében.