Újabb korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában, parlamenti képviselőket vádolnak

Szombaton a NABU és a SAP bejelentette, hogy leleplezett egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek tagjai között voltak aktív ukrán parlamenti képviselők is, akik kenőpénzt kaptak cserébe azért, hogy bizonyos parlamenti döntések mellett szavazzanak. A nyomozók szerint a rendszer szisztematikusan működött, és további közvetítők is részt vehettek benne – írta a Le Figaro.
A Politico beszámolója szerint az ukrán korrupcióellenes ügynökségek kiterjesztették a vizsgálatot egy megvesztegetési ügyre, amelyben a Verhovna Rada, az ország parlamentjének tagjai is érintettek. A hatóságok nem hozták nyilvánosságra a nyomozás alatt álló törvényhozók kilétét, és közölték, hogy további információkat a nyomozási intézkedések befejezése után tesznek közzé. Az ügyészek több szavazási ügyet és potenciális illegális haszonszerzést vizsgálnak, és minden egyes esetet az ukrán jog alapján értékelnek.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szombaton közölte, hogy az állambiztonsági tisztviselők akadályozták nyomozóit a parlamenti képviselőket érintő korrupciós ügyben folytatott nyomozási tevékenységük során
– írta az ügy kapcsán a Politico.
