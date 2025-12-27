Újabb korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában, parlamenti képviselőket vádolnak

Szombaton a NABU és a SAP bejelentette, hogy leleplezett egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek tagjai között voltak aktív ukrán parlamenti képviselők is, akik kenőpénzt kaptak cserébe azért, hogy bizonyos parlamenti döntések mellett szavazzanak. A nyomozók szerint a rendszer szisztematikusan működött, és további közvetítők is részt vehettek benne – írta a Le Figaro.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

A Politico beszámolója szerint az ukrán korrupcióellenes ügynökségek kiterjesztették a vizsgálatot egy megvesztegetési ügyre, amelyben a Verhovna Rada, az ország parlamentjének tagjai is érintettek. A hatóságok nem hozták nyilvánosságra a nyomozás alatt álló törvényhozók kilétét, és közölték, hogy további információkat a nyomozási intézkedések befejezése után tesznek közzé. Az ügyészek több szavazási ügyet és potenciális illegális haszonszerzést vizsgálnak, és minden egyes esetet az ukrán jog alapján értékelnek.

Ukraine: l'agence anticorruption met en cause des députés et tente de perquisitionner des bureaux gouvernementauxhttps://t.co/ox5XgeHqwj — Le Journal de Montréal (@JdeMontreal) December 27, 2025

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szombaton közölte, hogy az állambiztonsági tisztviselők akadályozták nyomozóit a parlamenti képviselőket érintő korrupciós ügyben folytatott nyomozási tevékenységük során

– írta az ügy kapcsán a Politico.