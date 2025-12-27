nabuUkrajnaukrán

Újabb korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában, parlamenti képviselőket vádolnak

Az ukrán korrupcióellenes ügynökség szombaton több parlamenti képviselőt vádolt meg azzal, hogy kenőpénzt fogadtak el cserébe a parlamentben leadott szavazataikért. A NABU kormányzati hivatalokban tartott házkutatást.

Magyar Nemzet
2025. 12. 27. 14:14
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: INA FASSBENDER Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szombaton a NABU és a SAP bejelentette, hogy leleplezett egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek tagjai között voltak aktív ukrán parlamenti képviselők is, akik kenőpénzt kaptak cserébe azért, hogy bizonyos parlamenti döntések mellett szavazzanak. A nyomozók szerint a rendszer szisztematikusan működött, és további közvetítők is részt vehettek benne – írta a Le Figaro.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

A Politico beszámolója szerint az ukrán korrupcióellenes ügynökségek kiterjesztették a vizsgálatot egy megvesztegetési ügyre, amelyben a Verhovna Rada, az ország parlamentjének tagjai is érintettek. A hatóságok nem hozták nyilvánosságra a nyomozás alatt álló törvényhozók kilétét, és közölték, hogy további információkat a nyomozási intézkedések befejezése után tesznek közzé. Az ügyészek több szavazási ügyet és potenciális illegális haszonszerzést vizsgálnak, és minden egyes esetet az ukrán jog alapján értékelnek.

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) szombaton közölte, hogy az állambiztonsági tisztviselők akadályozták nyomozóit a parlamenti képviselőket érintő korrupciós ügyben folytatott nyomozási tevékenységük során

– írta az ügy kapcsán a Politico.

Ukrán korrupciós botrány: akadályozták a nyomozók munkáját

A NABU, hivatalos Telegram-csatornáján közzétett nyilatkozatában kijelentette, hogy „az Állami Védelmi Igazgatóság alkalmazottai akadályozzák a NABU nyomozóit a nyomozati tevékenységek során”, hozzátéve, hogy „a nyomozók hozzáférését korlátozzák”. A hivatal hangsúlyozta, hogy „a nyomozati tevékenységek akadályozása közvetlen jogsértés”.

A NABU közölte, hogy nyomozói a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) felügyelete alatt folyó bűnügyi nyomozás keretében jártak el. Nem részletezték, hogy kik rendelték el az intézkedés korlátozását, és hogy mennyi ideig tartott az akadályozás.

Zelenszkijig érnek a szálak

A mostani botrány már a sokadik a nyilvánosságra került ukrán korrupciós ügyek sorában. A legutóbbi, november közepén kirobbant ügy kapcsán a Zelenszkijhez közel álló üzletember, Timur Mindics mellett további személyek ellen is vádat emeltek és az is kiderült, hogy Zelenszkij bizalmasa jelentős befolyást szerezhetett az állami energiaiparban, miközben komoly pénzmosási ügyek is kapcsolódnak a botrányhoz. Ukrajnában a korrupció gyökerei mélyen beágyazódtak az állami intézmények működésébe és a háborús környezetben a politikai és gazdasági érdekek szorosan összefonódtak. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Olvasói levél
idezojelekmagyar péter

Soros-bérencek és agyhalottak

Olvasói levél avatarja

Ursula von der Leyen, Bod Péter Ákos, Mark Rutte és Magyar Péter – négy különböző személy, viszont ebben közösek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu