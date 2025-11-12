Itt a gyanúsítottak listája az ukrán korrupciós botrányban

Ezrek tüntettek Ukrajnában, miután Zelenszkij megfosztotta jogköreitől a korrupcióellenes intézményeket Fotó: AFP

Az ügy rávilágít az ukrán kormány korrupciós hálózatára

A bűnszervezet a személyzeti döntéseket, a beszerzéseket és a pénzügyi folyamatokat ellenőrizte, lényegében az állami tulajdonú vállalatot, amely éves szinten több mint 200 milliárd hrivnya bevétellel rendelkezik, külső „felügyelőkön” keresztül irányította.

Ezek a személyek hivatalosan nem rendelkeztek jogosítványokkal, de a nyomozás szerint kulcsszerepet játszottak a működésben.

A NABU hangsúlyozza: az érintettek ártatlanságát a bíróságig vélelmezni kell, a közlemény szerint a nyomozás még folyamatban van.

Korábban írtunk róla, hogy Zelenszkij korrupciós botrányai megakasztják az uniós utat, és az Alapjogokért Központ szeptemberi elemzése szerint Ukrajna csak a jogállam látszatát kelti, miközben az országot csak a nyugati finanszírozás tartja életben.

A háborúból Zelenszkij filmstúdiós cége is nagyot kaszált

Mint arról lapunk is beszámolt, a Fire Point nevű ukrán startup sikersztoriját is korrupciós vádak kísérik. A háborún Zelenszkij filmstúdiós cége nagyot kaszált:

idén már mintegy egymilliárd dollárnyi állami szerződést nyertek el, és Ukrajna egyik legnagyobb hadiipari beszállítójává váltak.

A cég mintegy egymilliárd dollár értékű szerződést írt alá, ami az összes ukrán védelmi beszerzés tíz százalékát jelenti. A vállalat fejlesztései között szerepelnek a nagy hatótávolságú FP–1 drónok és a Flamingo rakéták, amelyeket az ukrán fegyveres erők aktívan alkalmaznak.

Borítókép: 2019. február 8-án Lvivben járókelők sétálnak egy plakát mellett, amelyen Volodimir Zelenszkij és az oligarcha Ihor Kolomojszkij látható, „Az oligarcha szolgája, az oligarcha bábja” felirattal, a választási kampány idején (Fotó: AFP)