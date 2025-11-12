Itt a gyanúsítottak listája az ukrán korrupciós botrányban
Ukrajnában ismét korrupciós botrány rázta meg a közéletet: a nyilvánosságra került információk szerint a Zelenszkij elnökhöz közel álló üzletember, Timur Mindics mellett további személyek is vádemelés alá kerültek. Az ügy kapcsán kiderült, hogy Zelenszkij bizalmasa jelentős befolyást szerezhetett az állami energiaiparban, miközben komoly pénzmosási ügyek is kapcsolódnak a botrányhoz. Az eset újabb bizonyítéka annak, hogy Ukrajnában a korrupció gyökerei mélyen beágyazódtak az állami intézmények működésébe, a háborús környezetben ráadásul a politikai és gazdasági érdekek szorosan összefonódtak, az ukrán háborús maffia sem áll le.
A Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) bejelentése szerint hatalmas korrupciós hálózatot lepleztek le Ukrajnában, amelynek központjában Timur Mindics, az elnökhöz közel álló üzletember áll. A hatóságok szerint a csoport a stratégiai fontosságú állami vállalatok irányítását próbálta megszerezni, köztük az Energoatomot, az ország nukleáris energiáért felelős állami ügynökségét. A 15 hónapig tartó nyomozás során több tucat házkutatást és hetven razziát hajtottak végre, miközben jelentős pénzmosási ügyek is napvilágra kerültek.
A vizsgálat során több ezer órányi lehallgatás történt, ami rávilágított arra, hogy a csoport szoros kapcsolatban állt az ukrán politika és az energiaipar vezetőivel.
A NABU által nyilvánosságra hozott, a BBC által is szemlézett felvételeken olyan emberek hallhatók, akik – nyilvánvalóan összeesküvés céljából – álneveken szólítják egymást, időnként a valódi nevüket is használva, és a bűnözői tevékenység legkülönfélébb aspektusait vitatják meg. A TASZSZ közzétette a Mindics körüli korrupciós botrányban vádolt személyek nevét. A vádlottak között szerepelnek:
Mindics jelenleg szökésben van. A NABU szerint ő és további hat személy vádemelés alá került, közülük ötöt már letartóztattak. Érdekesség, hogy Mindics a Zelenszkij által alapított Kvartal 95 produkciós cég társtulajdonosa is, így az ügy politikai vonatkozása is jelentős.
A botrány érinti a volt energetikai minisztert, (jelenleg igazságügyi miniszter) Herman Haluscsenkót is, akinek hivatalát a hatóság a mai napon felfüggesztette.
Az Ukrinform beszámolója szerint a verhovna eada nyilvántartásba vette a Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter és Szvetlana Hrincsuk energiaügyi miniszter felmentéséről szóló határozattervezeteket. A parlament honlapján a dokumentumok a 14200-as és a 14201-es regisztrációs szám alatt érhetők el.
Az ügy rávilágít az ukrán kormány korrupciós hálózatára
A bűnszervezet a személyzeti döntéseket, a beszerzéseket és a pénzügyi folyamatokat ellenőrizte, lényegében az állami tulajdonú vállalatot, amely éves szinten több mint 200 milliárd hrivnya bevétellel rendelkezik, külső „felügyelőkön” keresztül irányította.
Ezek a személyek hivatalosan nem rendelkeztek jogosítványokkal, de a nyomozás szerint kulcsszerepet játszottak a működésben.
A NABU hangsúlyozza: az érintettek ártatlanságát a bíróságig vélelmezni kell, a közlemény szerint a nyomozás még folyamatban van.
idén már mintegy egymilliárd dollárnyi állami szerződést nyertek el, és Ukrajna egyik legnagyobb hadiipari beszállítójává váltak.
A cég mintegy egymilliárd dollár értékű szerződést írt alá, ami az összes ukrán védelmi beszerzés tíz százalékát jelenti. A vállalat fejlesztései között szerepelnek a nagy hatótávolságú FP–1 drónok és a Flamingo rakéták, amelyeket az ukrán fegyveres erők aktívan alkalmaznak.
Borítókép: 2019. február 8-án Lvivben járókelők sétálnak egy plakát mellett, amelyen Volodimir Zelenszkij és az oligarcha Ihor Kolomojszkij látható, „Az oligarcha szolgája, az oligarcha bábja” felirattal, a választási kampány idején (Fotó: AFP)
