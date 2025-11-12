Korrupció árnyékában: felfüggesztették az ukrán igazságügyi minisztert

Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Ukrajnában hatalmas korrupciós botrány robbant ki, amelyben az elnök egyik legközelebbi szövetségesét, Timur Mindicset is vádemelés alá helyezték. Az ügy a nemzeti energiaipar kulcsfontosságú szereplőit érinti, köztük az állami Energoatomot is.

A hatóságok szerint több tucat letartóztatás és razzia előzte meg a nyomozást, amelynek során jelentős pénzmosásra is fény derült.

A botrány újra reflektorfénybe helyezi az ukrán kormány korrupció elleni harcát és az Antikorrupciós Hivatal munkáját. Tegnap arról is beszámoltunk, hogy Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás bejelentette, hogy hivatalosan is megkezdi a Denisz Szmihal vezette kormány leváltásának eljárását. A döntést a párt Telegram-csatornáján tették közzé, hangsúlyozva, hogy