Korrupció árnyékában: felfüggesztették az ukrán igazságügyi minisztert

Az ukrán kormány felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert – jelentette be szerdán Julija Szviridenko kormányfő az országban folyó korrupciós nyomozás kapcsán.
Ma reggel rendkívüli kormányülést tartottunk. Úgy döntöttünk, hogy Herman Haluscsenkót felfüggesztjük igazságügyi miniszteri tisztségéből
– derült ki a miniszterelnök Telegramon közzétett bejelentéséből. Az igazságügyi miniszter feladatait Ljudmila Szuhak fogja ellátni, aki korábban a miniszter helyettese volt.