Herman HaluscsenkoUkrajnaZelenszkijkorrupció

Korrupció árnyékában: felfüggesztették az ukrán igazságügyi minisztert

Az ukrán kormány felfüggesztette Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert tisztségéből. A döntést Julija Szviridenko kormányfő jelentette be szerdán az országban zajló korrupciós nyomozás kapcsán. A miniszter helyettese, Ljudmila Szuhak látja el ideiglenesen a feladatokat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 8:48
Az ukrán kormány felfüggesztette Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert tisztségéből Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán kormány felfüggesztette tisztségéből Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert – jelentette be szerdán Julija Szviridenko kormányfő az országban folyó korrupciós nyomozás kapcsán.

Zelenszkij arcára fagyott a mosoly a korrupciós botrány miatt: felfüggesztik Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert
Zelenszkij arcára fagyott a mosoly a korrupciós botrány miatt: felfüggesztik Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert Fotó: AFP

Ma reggel rendkívüli kormányülést tartottunk. Úgy döntöttünk, hogy Herman Haluscsenkót felfüggesztjük igazságügyi miniszteri tisztségéből

– derült ki a miniszterelnök Telegramon közzétett bejelentéséből. Az igazságügyi miniszter feladatait Ljudmila Szuhak fogja ellátni, aki korábban a miniszter helyettese volt.

Az Ukrinform beszámolója szerint a verhovna rada nyilvántartásba vette a Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter és Szvetlana Hrincsuk energiaügyi miniszter felmentéséről szóló határozattervezeteket. A parlament honlapján a dokumentumok a 14200-as és a 14201-es regisztrációs szám alatt érhetők el.

Újabb korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla, Ukrajnában hatalmas korrupciós botrány robbant ki, amelyben az elnök egyik legközelebbi szövetségesét, Timur Mindicset is vádemelés alá helyezték. Az ügy a nemzeti energiaipar kulcsfontosságú szereplőit érinti, köztük az állami Energoatomot is. 

A hatóságok szerint több tucat letartóztatás és razzia előzte meg a nyomozást, amelynek során jelentős pénzmosásra is fény derült. 

A botrány újra reflektorfénybe helyezi az ukrán kormány korrupció elleni harcát és az Antikorrupciós Hivatal munkáját. Tegnap arról is beszámoltunk, hogy Petro Porosenko volt ukrán elnök pártja, az Európai Szolidaritás bejelentette, hogy hivatalosan is megkezdi a Denisz Szmihal vezette kormány leváltásának eljárását. A döntést a párt Telegram-csatornáján tették közzé, hangsúlyozva, hogy 

a jelenlegi kabinet alkalmatlan, korrupt, és képtelen biztosítani az állam irányíthatóságát, a társadalmi egységet és a nemzetközi partnerek bizalmát.

Borítókép: Herman Haluscsenko volt igazságügyi miniszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu