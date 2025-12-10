határőrségUkrajnaTimur Mindicskorrupciós botrány

Nem felelt a határőrség a Zelenszkij bizalmasának távozását firtató vizsgálatra

Egyre nagyobb feszültséget okoz Kijevben a „Mindics-gate” korrupciós botrány: a ZN.ua közlése szerint az Ukrán Állami Határőrség vezetése nem jelent meg a Verhovna Rada ideiglenes vizsgálóbizottságának meghallgatásán, ahol azt kellett volna elmagyarázniuk, hogyan távozhatott Ukrajnából Timur Mindics, az energetikai korrupciós ügy kulcsfigurája – épp a NABU házkutatásainak előestéjén. A bizottság elnöke szerint a határőrség durva hangú válaszlevelet küldött, és most akár a rendőrséget is bevonhatják a vezetők kényszeridézéséhez.

2025. 12. 10. 15:01
Timur Mindics, Zelenszkij bizalmasa, az ukrán korrupciós botrány egyik főszereplője
Ukrajnában hatalmas politikai vihart kavart az Enerhoatom körüli korrupciós ügy, amelyben miniszterek, vállalkozók és magas rangú tisztségviselők neve merült fel. A nyomozás szerint jelentős összegek tűntek el, miközben több érintett  – így Timur Mindics is – még a kihallgatások előtt elhagyta az országot. 

Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij
Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij. Forrás: Képernyőkép

Az ügy érintette Andrij Jermakot is: kiszivárgott hangfelvételek alapján és ellenzéki politikusok szerint informális befolyási kör működhetett körülötte, és az „Ali baba” fedőnév is rá utalhatott. Egyes források szerint Mindics köre hozzájárulhatott Jermak befolyásának növekedéséhez és a korrupciós vizsgálatok lassításához. Jermak végül távozni kényszerült pozíciójából.

A ZN.ua által idézett Jaroszlav Zseleznyak, a Hang párt képviselője és a parlamenti Ideiglenes Nyomozó Bizottság (TSK) elnöke arról számolt be, hogy a határőrség vezetése nem jelent meg az ülésen, és egy meglehetősen durva hangvételű választ küldött arról, miért nem tartják magukat illetékesnek a Mindics-ügyben.

Zseleznyak szerint a TSK dokumentálta a határőrség együttműködésének hiányát, és új, személyre szóló meghívót küldenek az intézmény vezetőjének, Szerhij Dejnekának. Ha továbbra sem jelenik meg, a bizottság a rendőrség segítségével kényszerített idézést alkalmazhat.

 

Hogyan szökhetett meg Mindics?

A botrány egyik legfontosabb kérdése, miként léphette át a határt Timur Mindics – az ukrán elnök barátja és egykori üzlettársa –, miközben a NABU többmilliós korrupciós ügy miatt házkutatásra készült nála.

Mindics november 10-én éjjel, a hrusivi határátkelőn keresztül jutott át Lengyelországba, majd Izraelbe távozott. Ugyanazon az útvonalon hagyta el Ukrajnát a korrupciós hálózat másik fontos szereplője, Olekszandr Zukerman is.

A határőrség kezdetben tagadta, hogy rendelkezne információval Mindics távozásáról, később azonban elismerte: az üzletember teljesen legálisan, háromgyermekes apaként lépte át a határt.

 

Kijevben egyre mélyül a politikai botrány

A botrány – amelyet az ukrán sajtóban már „Mindics-gate”-ként emlegetnek – komoly politikai következményekkel fenyeget. A korábbi elemzések szerint az ügy az egész energetikai ágazat működését érintheti, és komoly kérdéseket vet fel az állami intézmények felelősségéről, valamint a legfelső politikai körök érintettségéről.

Nemrég arról írtunk, hogy Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága megelőző intézkedést rendelt el Anna Szkorohod parlamenti képviselő asszisztensével szemben, akit egy 250 ezer dolláros vesztegetési ügyben való érintettséggel gyanúsítanak. Az óvadék összegét 1,514 millió hrivnyában határozták meg – közölte az ukrán Különleges Korrupcióellenes Ügyészség sajtószolgálata.

 

Borítókép: Timur Mindics, Zelenszkij bizalmasa, az ukrán korrupciós botrány egyik főszereplője (Fotó: Archívum)

