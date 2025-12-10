Nem felelt a határőrség a Zelenszkij bizalmasának távozását firtató vizsgálatra

Ukrajnában hatalmas politikai vihart kavart az Enerhoatom körüli korrupciós ügy, amelyben miniszterek, vállalkozók és magas rangú tisztségviselők neve merült fel. A nyomozás szerint jelentős összegek tűntek el, miközben több érintett – így Timur Mindics is – még a kihallgatások előtt elhagyta az országot.

Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij. Forrás: Képernyőkép

Az ügy érintette Andrij Jermakot is: kiszivárgott hangfelvételek alapján és ellenzéki politikusok szerint informális befolyási kör működhetett körülötte, és az „Ali baba” fedőnév is rá utalhatott. Egyes források szerint Mindics köre hozzájárulhatott Jermak befolyásának növekedéséhez és a korrupciós vizsgálatok lassításához. Jermak végül távozni kényszerült pozíciójából.

A ZN.ua által idézett Jaroszlav Zseleznyak, a Hang párt képviselője és a parlamenti Ideiglenes Nyomozó Bizottság (TSK) elnöke arról számolt be, hogy a határőrség vezetése nem jelent meg az ülésen, és egy meglehetősen durva hangvételű választ küldött arról, miért nem tartják magukat illetékesnek a Mindics-ügyben.

Zseleznyak szerint a TSK dokumentálta a határőrség együttműködésének hiányát, és új, személyre szóló meghívót küldenek az intézmény vezetőjének, Szerhij Dejnekának. Ha továbbra sem jelenik meg, a bizottság a rendőrség segítségével kényszerített idézést alkalmazhat.