Újévi köszöntő Pekingből: így látja Hszi Csin-ping a jövőt

Az államfő kiemelte, hogy a lakosság életkörülményeinek javítása továbbra is kiemelt kormányzati feladat. Külpolitikai kérdésekre áttérve Hszi kijelentette, hogy Kína nyitott a nemzetközi együttműködésre, aktívan részt vesz a klímaváltozás elleni fellépésben, és támogatja, hogy a fejlődő országok nagyobb szerepet kapjanak a globális döntéshozatalban.

Hangsúlyozta, hogy Peking kész minden országgal együttműködni a béke és a fejlődés előmozdítása érdekében. A nemzeti egység kérdésében az elnök leszögezte: Tajvannal az újraegyesítés történelmi szükségszerűség.

Hongkong és Makaó esetében azt mondta, hogy az „egy ország, két rendszer” elvét figyelembe véve kell biztosítani a hosszú távú stabilitást és gazdasági fejlődést. Emellett hangsúlyozta a Kínai Kommunista Párt központi szerepét, az állami és pártfegyelem erősítését, a korrupció visszaszorítását, valamint a hatékony kormányzás fenntartását.