Újévi köszöntő Pekingből: így látja Hszi Csin-ping a jövőt

Hszi Csin-ping emlékeztetett arra, hogy 2025-ben lezárult Kína 14. ötéves terve, amelynek célkitűzéseit az ország teljesítette. Az államfő szerint Kína gazdasági teljesítménye, tudományos és technológiai képességei, valamint átfogó nemzeti ereje új szintre emelkedett, így lehetővé vált a következő fejlesztési időszak, a 15. ötéves terv megkezdése.
A kínai elnök az elmúlt évet emlékezetesnek nevezte, kiemelve a japán agresszió elleni kínai ellenállási háború és a világháborús antifasiszta győzelem 80. évfordulójának megemlékezéseit, valamint az emléknap létrehozását Tajvan visszatérésére. Az államfő szerint ezek az események erősítik a történelmi emlékezetet, leróják tiszteletüket az áldozatok emléke előtt, és a béke fontosságára hívják fel a figyelmet, miközben elősegítik a nemzeti összetartozás érzését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!