Újévi köszöntő Pekingből: így látja Hszi Csin-ping a jövőt

Kína fejlődésének folytatásához világos célokra, következetes végrehajtásra és a gazdasági növekedés minőségének javítására van szükség – mondta Hszi Csin-ping kínai elnök újévi üzenetében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 19:40
Hszi Csin-ping kínai elnök
Hszi Csin-ping kínai elnök Forrás: AFP
Hszi Csin-ping emlékeztetett arra, hogy 2025-ben lezárult Kína 14. ötéves terve, amelynek célkitűzéseit az ország teljesítette. Az államfő szerint Kína gazdasági teljesítménye, tudományos és technológiai képességei, valamint átfogó nemzeti ereje új szintre emelkedett, így lehetővé vált a következő fejlesztési időszak, a 15. ötéves terv megkezdése.

Hszi Csin-ping kínai elnök
Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: AFP

A kínai elnök az elmúlt évet emlékezetesnek nevezte, kiemelve a japán agresszió elleni kínai ellenállási háború és a világháborús antifasiszta győzelem 80. évfordulójának megemlékezéseit, valamint az emléknap létrehozását Tajvan visszatérésére. Az államfő szerint ezek az események erősítik a történelmi emlékezetet, leróják tiszteletüket az áldozatok emléke előtt, és a béke fontosságára hívják fel a figyelmet, miközben elősegítik a nemzeti összetartozás érzését. 

Hszi a gazdasági fejlődés motorjaként az innováció szerepét hangsúlyozta, rámutatva, hogy ezen a területen Kína az elmúlt évben a világ leggyorsabban fejlődő országai közé emelkedett, miközben a gazdasági teljesítmény és a technológiai fejlesztések terén egyaránt jelentős előrelépést ért el. Emellett a kulturális élet felpezsdülésére is felhívta a figyelmet: mint hangsúlyozta, nőtt az érdeklődés a kulturális örökség, a múzeumok és a hagyományos értékek iránt, miközben a kínai kultúra is komoly nemzetközi figyelmet kapott. 

Az államfő kiemelte, hogy a lakosság életkörülményeinek javítása továbbra is kiemelt kormányzati feladat. Külpolitikai kérdésekre áttérve Hszi kijelentette, hogy Kína nyitott a nemzetközi együttműködésre, aktívan részt vesz a klímaváltozás elleni fellépésben, és támogatja, hogy a fejlődő országok nagyobb szerepet kapjanak a globális döntéshozatalban. 

Hangsúlyozta, hogy Peking kész minden országgal együttműködni a béke és a fejlődés előmozdítása érdekében. A nemzeti egység kérdésében az elnök leszögezte: Tajvannal az újraegyesítés történelmi szükségszerűség.

Hongkong és Makaó esetében azt mondta, hogy az „egy ország, két rendszer” elvét figyelembe véve kell biztosítani a hosszú távú stabilitást és gazdasági fejlődést. Emellett hangsúlyozta a Kínai Kommunista Párt központi szerepét, az állami és pártfegyelem erősítését, a korrupció visszaszorítását, valamint a hatékony kormányzás fenntartását.

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)

