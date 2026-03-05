A hódmezővásárhelyi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy ismeretlen holttest azonosításban – írja a rendőrségi portál.
Fiatalember ugorhatott a vasútvillamos elé, a rendőrség segítséget kér az azonosításához
Nem voltak nála az okmányai.
Eljárást folytatnak ugyanis egy eddig ismeretlen személyazonosságú férfi ügyében, aki tegnap délután négy órakor a Szeged irányából Hódmezővásárhely irányába közlekedő vasútvillamos elé lépett és a helyszínen meghalt. Hozzáfűzik, a helyszíni szemle és az eljárás közben beszerzett adatok alapján idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a férfi önkezével vetett véget életének. Az adatgyűjtések ellenére az elhunyt személyazonosságát a hatóság eddig
nem tudta megállapítani, mivel személyes okmányokat nem tartott magánál.
Azt viszont tudni lehet, hogy a férfi 25–35 év közötti, megközelítőleg 175 centiméter magas, vékony testalkatú, világos bőrszínű, rövid fekete hajú, borostás arcú, barna szemű. Az is biztos, hogy 44-es méretű Utility Diadora szövet sportcipőt, fekete zoknit, fekete szabadidő nadrágot – mindkét szárán fehér alapon három fekete csík látható –, fekete pulóvert és piros színű DRK pólót viselt.
A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság azt kéri, hogy aki az ismeretlen férfival kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
