Fiatalember ugorhatott a vasútvillamos elé, a rendőrség segítséget kér az azonosításához

Eljárást folytatnak ugyanis egy eddig ismeretlen személyazonosságú férfi ügyében, aki tegnap délután négy órakor a Szeged irányából Hódmezővásárhely irányába közlekedő vasútvillamos elé lépett és a helyszínen meghalt. Hozzáfűzik, a helyszíni szemle és az eljárás közben beszerzett adatok alapján idegenkezűség gyanúja nem merült fel, a férfi önkezével vetett véget életének. Az adatgyűjtések ellenére az elhunyt személyazonosságát a hatóság eddig

nem tudta megállapítani, mivel személyes okmányokat nem tartott magánál.