MVMkedvezményrezsistop

Majdnem negyedmillióan igényelték online eddig a rezsistopkedvezményt

Lassan eléri a 250 ezret azoknak az ügyfeleknek a száma, akik online nyilatkoztak arról, hogy igénybe veszik a januári nagy hideg miatt bevezetett rezsistopkedvezményt. Az MVM Facebook-oldalán közölt részleteket a rezsistopkedvezménnyel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 16:59
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rezsistopkedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is; a kedvezmény a nyilatkozat feldolgozását követő első áramszámlában fog megjelenni – közölte az MVM a Facebook-oldalán csütörtökön. Kiemelték, ha valaki az áramfogyasztására szeretné igényelni a rezsistopkedvezményt, és még nem nyilatkozott erről online vagy nincs lehetősége elektronikusan megtenni azt, akkor 2026. április 30-ig papíralapon is kitöltheti a napokban postán érkező nyilatkozati űrlapot. 

Rezsistop, MVM
 A magyar kormány által biztosított programról további részletek elérhetők az mvmnext.hu/rezsistop oldalon.  Fotó: MVM

Csak akkor kell nyilatkozni, ha áramfogyasztásra veszik igénybe a rezsistopkedvezményt

Mint írják: ha már valaki rögzítette nyilatkozatát online, akkor az MVM azt kéri, ne küldjön papíralapú nyilatkozatot, mivel az érvényesen rögzített első nyilatkozat lesz a mérvadó. Arra is felhívták a figyelmet, hogy csak akkor nyilatkozzon valaki, ha mindenképpen áramfogyasztására szeretné kérni a kedvezményt.

Ezért, ha bárki kapott nyomtatott nyilatkozati űrlapot postán, akkor azt két esetben mindenképp hagyja figyelmen kívül: amennyiben az érintett fogyasztó a gázfogyasztására szeretné a kedvezményt, azt automatikusan megkapja, nyilatkoznia nem kell, illetve ha már online rögzítette a nyilatkozatát – közölte az MVM. A magyar kormány által biztosított programról további részletek elérhetők az mvmnext.hu/rezsistop oldalon.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right
beruházás

Kulcsszerep jutott a magyar tulajdonú nagyvállalatoknak

A szolgáltatóközpontok egyre összetettebb funkciókat látnak el, s jelentősen segítik a diplomás, nyelveket beszélő fiatalok helyben maradását. A HBPO Professional Services Kft. jó példa arra, hogy a sikeres termelési tevékenységet a szolgáltatási és a kutatás-fejlesztési tevékenység Magyarországra telepítése követheti, s ezáltal zajlik a gazdaság dimenzióváltása – közölte Szijjártó Péter a cég győri szolgáltatóközpontjának megnyitóján, csütörtökön.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
beruházás

Kulcsszerep jutott a magyar tulajdonú nagyvállalatoknak

A szolgáltatóközpontok egyre összetettebb funkciókat látnak el, s jelentősen segítik a diplomás, nyelveket beszélő fiatalok helyben maradását. A HBPO Professional Services Kft. jó példa arra, hogy a sikeres termelési tevékenységet a szolgáltatási és a kutatás-fejlesztési tevékenység Magyarországra telepítése követheti, s ezáltal zajlik a gazdaság dimenzióváltása – közölte Szijjártó Péter a cég győri szolgáltatóközpontjának megnyitóján, csütörtökön.

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.