Sallai Roland brutális letarolását összekötik a játékvezető személyével + videó

A Galatasaray múlt szombaton 3-1-re nyert az Alanyaspor ellen. Sallai Roland nem volt a keretben, de Okan Buruk vezetőedző arról beszélt, hogy csak kisebb sérülés van, most szombaton már a csapat rendelkezésére áll. S szükség is lesz rá. A Galata 58 ponttal vezeti a tabellát, mögötte Fenerbahce (54), Trabzonspor (51), Besiktas (46) a sorrend, és az éllovasra a Besiktas otthonában nehéz meccs vár. A rangadó játékvezetője a 34 éves Ozan Ergün lesz. Ő fújta a sípot november 22-én a Galatasaray–Genclerbirligi találkozón (3-2), amelyen a 16-oson belül ráléptek Baris Yilmaz lábfejére, de a büntető elmaradt. A meccsen vendégektől Göktan Gürpüz letarolta, sípcsonton rúgta Sallait, de még csak sárga lapot sem kapott. Sallai hatalmasat ordított, percekig a földön maradt, végül kapott egy kötést, és folytatta a játékot. A hosszabbításban aztán piros lapot kapott, amikor egy beadásra érkezve véletlenül fejbe rúgta az egyik menteni igyekvő védőt.

Sallai Roland szombaton ott lehet a Galatasaray csapatában Forrás: X/Winner Galatasray

Sallai Roland és Ozan Ergün újra találkozhat

A Besiktas–Galatasaray előtt előjött a Sallai Roland elleni durva szabálytalanság, amely Ilgaz Cinar szakkommentátor szerint minden stadionban piros lapot ért volna. Nehéz vitatkozni vele:

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi olarak atanan Ozan Ergün, bu sezon oynanan Galatasaray - Gençlerbirliği maçında;



🔸Barış Alper'in ayağına basılmasına rağmen net penaltıyı vermemişti. 🔸Sallai'ye yapılan sert harekete kırmızı kart göstermemişti. pic.twitter.com/z25VuHN3Mb — Winner Galatasaray (@winner_gsaray_) March 5, 2026

Sallai Roland lába így nézett ki:

Göktan Gürpüz'ün müdahalesi sonrasında Sallai'nin ayağının son durumu. pic.twitter.com/HAUjCcHovg — Can Bedel (@canbedell) November 22, 2025

Ozan Ergün a török játékvezetői kar új hullámák a képviselője, ilyen nagy rangadón még nem bíráskodott, és emiatt sokan aggódnak is, hogyan birkózik meg a feladattal. Eddig mindkét csapatnak hat meccset vezetett: a Galatasaray mind a hatot megnyerte, a Besiktas négy győzelmet és két döntetlent ért el. Ezeken a két csapat játékosainak csak egy piros lapot adott, Sallai Rolandnak. Nagy kérdés, hogy honfitársunk letarolása, amit nem büntetett, most beugrik-e neki.