galatasaraysallai rolandokan burukbesiktasozan ergün

Sallai Roland brutális letarolását összekötik a játékvezető személyével + videó

A török labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában az éllovas Galatasaray szombaton a Besiktas vendége lesz. Eldőlt, hogy a rangadót Ozan Ergün vezeti, és a neve kapcsán előkerült Sallai Roland neve is. Honfitársunk sérülése után várhatóan a kezdőcsapatban lép pályára.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 17:54
Sallai Roland nem őriz szép emlékeket Ozan Ergün játékvezetőről Fotó: Mine Kasapoglu Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Galatasaray múlt szombaton 3-1-re nyert az Alanyaspor ellen. Sallai Roland nem volt a keretben, de Okan Buruk vezetőedző arról beszélt, hogy csak kisebb sérülés van, most szombaton már a csapat rendelkezésére áll. S szükség is lesz rá. A Galata 58 ponttal vezeti a tabellát, mögötte Fenerbahce (54), Trabzonspor (51), Besiktas (46) a sorrend, és az éllovasra a Besiktas otthonában nehéz meccs vár. A rangadó játékvezetője a 34 éves Ozan Ergün lesz. Ő fújta a sípot november 22-én a Galatasaray–Genclerbirligi találkozón (3-2), amelyen a 16-oson belül ráléptek Baris Yilmaz lábfejére, de a büntető elmaradt. A meccsen vendégektől Göktan Gürpüz letarolta, sípcsonton rúgta Sallait, de még csak sárga lapot sem kapott. Sallai hatalmasat ordított, percekig a földön maradt, végül kapott egy kötést, és folytatta a játékot. A hosszabbításban aztán piros lapot kapott, amikor egy beadásra érkezve véletlenül fejbe rúgta az egyik menteni igyekvő védőt.

Sallai Roland szombaton ott lehet a Galatasaray csapatában
Sallai Roland szombaton ott lehet a Galatasaray csapatában Forrás: X/Winner Galatasray

Sallai Roland és Ozan Ergün újra találkozhat

A Besiktas–Galatasaray előtt előjött a Sallai Roland elleni durva szabálytalanság, amely Ilgaz Cinar szakkommentátor szerint minden stadionban piros lapot ért volna. Nehéz vitatkozni vele:

Sallai Roland lába így nézett ki:

Ozan Ergün a török játékvezetői kar új hullámák a képviselője, ilyen nagy rangadón még nem bíráskodott, és emiatt sokan aggódnak is, hogyan birkózik meg a feladattal.  Eddig mindkét csapatnak hat meccset vezetett: a Galatasaray mind a hatot megnyerte, a Besiktas négy győzelmet és két döntetlent ért el. Ezeken a két csapat játékosainak csak egy piros lapot adott, Sallai Rolandnak. Nagy kérdés, hogy honfitársunk letarolása, amit nem büntetett, most beugrik-e neki.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu