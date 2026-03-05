„Minden magyar álljon Orbán Viktor mellé!”

„Zelenszkij ukrán katonák célpontjává akarja tenni a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort” – mondta Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy videóüzenetben.

Mint korábban beszámoltunk róla, Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Magyarország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét. Az ukrán elnök arról beszélt: ha valaki blokkolja a 90 milliárd eurós támogatást, megadhatják „ennek a személynek a címét” az ukrán katonáknak, akik majd „a saját nyelvükön” beszélnek vele.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy Pilisszentkereszten hamarosan fórum kezdődik, ám saját szavai szerint még mindig nehezen tér magához az ukrán elnök kijelentései után. A kommunikációs igazgató ezt elképesztőnek és felfoghatatlannak nevezte. A kormánypárti politikus azt is hangsúlyozta: szerinte Zelenszkij szövetségese Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője. Menczer Tamás arra szólított fel minden magyart, hogy