„Minden magyar álljon Orbán Viktor mellé!”

„Zelenszkij ukrán katonák célpontjává akarja tenni a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort” – jelentette ki Facebook-videójában Menczer Tamás, miután az ukrán elnök életveszélyesen megfenyegette Magyarország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét. Menczer Tamás arra kért minden magyart, álljanak ki Orbán Viktor mellett.

2026. 03. 05. 19:09
„Zelenszkij ukrán katonák célpontjává akarja tenni a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort” – mondta Facebook-videójában Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója egy videóüzenetben.

Mint korábban beszámoltunk róla, Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Magyarország demokratikusan megválasztott miniszterelnökét. Az ukrán elnök arról beszélt: ha valaki blokkolja a 90 milliárd eurós támogatást, megadhatják „ennek a személynek a címét” az ukrán katonáknak, akik majd „a saját nyelvükön” beszélnek vele. 

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arról beszélt, hogy Pilisszentkereszten hamarosan fórum kezdődik, ám saját szavai szerint még mindig nehezen tér magához az ukrán elnök kijelentései után. A kommunikációs igazgató ezt elképesztőnek és felfoghatatlannak nevezte. A kormánypárti politikus azt is hangsúlyozta: szerinte Zelenszkij szövetségese Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője. Menczer Tamás arra szólított fel minden magyart, hogy 

álljanak ki Orbán Viktor mellett. 

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

