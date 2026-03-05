Rapid Extra – Állami terrorizmus: Ukrajna katonai beavatkozással fenyegeti hazánkat + videó

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója rámutatott: Magyarország a NATO és az Európai Unió tagja, és most egy olyan ország fenyegette meg hazánk miniszterelnökét, amely a NATO-hoz és az Európai Unióhoz is csatlakozni szeretne. Ezek után „egyáltalán nem lenne ördögtől való”, ha a miniszterelnök a NATO-hoz és az Európai Unióhoz fordulna – tette hozzá.

Az elemző azt is jelezte, hogy egy háborúban álló országról beszélünk Ukrajna kapcsán, amelynek jelenleg semmi sem drága, azonban nagyon rég beszélhettünk állami terrorizmusról, ehhez hasonlót még nem láttunk a modern Európa történelmében. Ez annak fényében különlegesen vérfagyasztó, hogy Magyarország nem részese az orosz–ukrán háborúnak, nem támogatja egyik felet sem, sőt a béke mellett foglalt állást – mondta Boros Bánk Levente.

Az utóbbi hetekben kialakult viták abból indultak ki, hogy az ukránok nem hajlandóak megnyitni a Barátság kőolajvezetéket. Ez volt Zelenszkij azon tette, amely kiváltotta, hogy Magyarország blokkolja azt a 90 milliárdos forrást, amelyet az Európai Unió akar az ukránoknak küldeni. – Azonban az ukrán elnök erre nem a kőolajvezeték megnyitásával reagált, hanem azzal, hogy katonai beavatkozással kezdte fenyegetni Magyarországot – idézte fel az elemző. Majd hangsúlyozta: ez nem arányos. Egészen szürreális, hogy ebben az olajszállítási vitában ilyen fenyegetést tett az ukrán elnök.

– Zelenszkij úgy gondolja, ha megszabadul Orbán Viktortól és a jelenlegi magyar kormánytól, akkor zöld lámpát kapnak a tervei, megkapja a támogatásokat és Ukrajna csatlakozhat az Európai Unióhoz – mutatott rá Boros Bánk Levente. Hozzátette: ezért is feltételezhető közvetlen kapcsolat Zelenszkij és a kormányt leváltani kívánó erő, vagyis a Tisza Párt között.

Az elemző azt is elmondta, hogy minden külső beavatkozási kísérlet az elmúlt másfél évtizedben a visszájára fordult, ilyen volt az előző amerikai kormányzat közvetlen anyagi és politikai beavatkozási kísérlete is. Éppen ezért az olyan fenyegetés, mint a mostani is, visszafelé sülhet el – mutatott rá.