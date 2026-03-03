Vinícius Júniorla ligaReal Madrid

Az őrjöngő Vinícius Júniort le kellett fogni, balhé a Real Madrid kudarca után

Hazai pályán szenvedett kínos vereséget a Real Madrid, amely a Getafe ellen kapott ki 1-0-ra a La Liga 26. fordulójában hétfőn késő este. Újra Vinícius Júnior miatt tört ki balhé, ezúttal már a mérkőzés lefújása után: a brazil sztár korábbi provokációja miatt vágott vissza a Getafe védője, Allan Nyom, amit Vinícius őrjöngése és dulakodás követett. Az eset jól szemlélteti, mi a baj a Vinícius-jelenséggel.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 7:06
Miután a Real Madrid hazai pályán kikapott a Getafe ellen, dulakodás tört ki a pálya szélén a Vinícius Júnior főszereplésével Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
Egymás után másodszor kapott ki a Real Madrid a spanyol bajnokságban, az Osasuna elleni 2-1-es fiaskót most a Getafe elleni hazai 1-0-s kudarc követte. Az ellenfél két középcsapat volt, ezek a vereségek nagyon nem jöttek jól a királyi gárdának, amely elképzelhető, hogy épp most veszíti el a bajnoki címet, hiszen hirtelen négypontos hátrányba került az éllovas Barcelona mögött. Ráadásul minderre még árnyákot is vet, hogy folyamatosan balhé van Vinícius Júnior körül.

Vinícius Júnior a Getafe ellen nem pozitív főszereplő volt a Real Madridban
Vinícius Júnior a Getafe ellen nem pozitív főszereplő volt a Real Madridban Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

A Getafe elleni meccs lefújása után is a brazil miatt alakult ki feszültség, sőt dulakodás a játékoskijáró előtt. Az történt, hogy a Getafe védője, Allan Nyom a csapata győzelme után odafutott a Real Madrid kispadja elé ünnepelni, a sikerüket egyértelműen Vinícius Júniornak címezve, aki ezt persze nem bírta idegekkel, fenyegetőzve őrjöngeni kezdett, úgy kellett lefogni őt és az öltözőbe terelni.

Bár ebben az esetben a Getafe játékosa provokált, az ügynek természetesen van előzménye, ami jól szemlélteti, mi a baj a Vinícius-jelenséggel.

„Ezért utál mindenki” – Vinícius Júnior miatt újabb Real Madrid-balhé

A Marca cikke hívta fel a figyelmet arra, hogy mi állt Allan Nyom hergelésének a hátterében. A két csapat előző, egymás elleni meccsén a Real Madrid 1-0-ra nyert idegenben, és a Getafe védőjét egy perccel a becserélése után kiállították egy Vinícius elleni szabálytalanság miatt.

A meccs után José Bordalás, a Getafe edzője elárulta, hogy Vinícius odament hozzá, és gúnyosan megjegyezte neki: „nagyon jó csere”.

– Nem kellene ilyet mondania, nem kellene provokálnia. Nincs mit magyarázni, ezt mondta nekem, én pedig azt válaszoltam, hogy inkább a játékra koncentráljon – nyilatkozta akkor Bordalás.

Nem ő volt az egyetlen, aki akkor a Getaféból kiakadt a brazilra. Juan Iglesias is odaszólt neki: „Ezért utál mindenki, tanulj a csapattársaidtól.”

Nyom most a Getafe győzelme után emiatt vett elégtételt Viníciuson. Íme a balhé és a brazil őrjöngése videón:

 

Mi a baj a Vinícius Júnior-jelenséggel?

Sokszor rasszizmussal vádolja Vinícius az ellene fellépőket, de jelen esetben erről szó sem lehetett, hiszen Allan Nyom hozzá hasonlóan színes bőrű. A mostani eset jól szemlélteti mi a baj a Vinícius-jelenséggel.

A brazil sokszor provokál, a viselkedésével feldühíti az ellenfeleket és azok szurkolóit, emiatt kapja vissza a pofonokat.

