Szijjártó Péter: Lángba borult a Közel-Kelet, Európát is háborúba sodorhatják

Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban a közel-keleti eszkalációról, az Európát érintő háborús kockázatokról és az ott tartózkodó magyarok biztonságáról beszélt. A miniszter szerint a kontinensen is erősödnek a háborúpárti hangok, és április 12-én az is tét, hogy Magyarország ki tud-e maradni a konfliktusokból, vagy – mint fogalmazott – egy Tisza Párt vezette kormány belerángatná az országot a háborúba.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy a Közel-Kelet „gyakorlatilag mintha lángba borulna”, mert – megfogalmazása szerint – az irániak „oda lőnek vissza, ahonnan rájuk nem lőttek”. Hozzátette: Irán olyan arab országokat von be a konfliktusba, amelyek nem voltak a támadók között, ami rendkívül veszélyes helyzetet teremt.

Elhangzott, hogy több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben, biztonságuk pedig első számú szempont a kormány számára. A miniszter közlése szerint a magyar regisztráció alapján 2700 magyar van az Egyesült Arab Emírségekben, az emirátusi adatok szerint azonban több mint négyezren tartózkodnak Dubajban. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy sokan jelentkeztek nála a térségben lévő magyarok közül.

A tárcavezető hangsúlyozta: 

légtérzárak vannak érvényben, ezért jelenleg nem tudják hazaszállítani az embereket, és a repülőgépek sem tudnak fel- és leszállni. Elmondása szerint az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere arról biztosította, hogy minden ott tartózkodó magyar biztonságát garantálják, és eddig az emirátusi partnerek mindig betartották ígéreteiket.

A videóban Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a béke Közép-Európa vágya, ugyanakkor egyre több fegyveres konfliktus tör ki világszerte. Úgy fogalmazott: Európa néhány évtizeden keresztül a béke és a biztonság szigete volt, ennek azonban vége van. Szerinte Magyarország számára az a kérdés, hogy ki tud-e maradni a háborúkból, vagy belerángatják egyes konfliktusokba.

Hozzátette: 

április 12-én ez is a tét, és egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarországot ne sodorják háborúba.

A beszélgetésben szóba került az ellenzék is. Szijjártó Péter kijelentette: 

ha a Tisza Párt alakítana kormányt, akkor Magyarországot belerángatnák a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába vinnék, és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami álláspontja szerint hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.

