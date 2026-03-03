Szijjártó Péter: Lángba borult a Közel-Kelet, Európát is háborúba sodorhatják

Elhangzott, hogy több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben, biztonságuk pedig első számú szempont a kormány számára. A miniszter közlése szerint a magyar regisztráció alapján 2700 magyar van az Egyesült Arab Emírségekben, az emirátusi adatok szerint azonban több mint négyezren tartózkodnak Dubajban. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy sokan jelentkeztek nála a térségben lévő magyarok közül.

A tárcavezető hangsúlyozta:

légtérzárak vannak érvényben, ezért jelenleg nem tudják hazaszállítani az embereket, és a repülőgépek sem tudnak fel- és leszállni. Elmondása szerint az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere arról biztosította, hogy minden ott tartózkodó magyar biztonságát garantálják, és eddig az emirátusi partnerek mindig betartották ígéreteiket.

A videóban Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a béke Közép-Európa vágya, ugyanakkor egyre több fegyveres konfliktus tör ki világszerte. Úgy fogalmazott: Európa néhány évtizeden keresztül a béke és a biztonság szigete volt, ennek azonban vége van. Szerinte Magyarország számára az a kérdés, hogy ki tud-e maradni a háborúkból, vagy belerángatják egyes konfliktusokba.