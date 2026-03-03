Szijjártó Péter a közösségi oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy a Közel-Kelet „gyakorlatilag mintha lángba borulna”, mert – megfogalmazása szerint – az irániak „oda lőnek vissza, ahonnan rájuk nem lőttek”. Hozzátette: Irán olyan arab országokat von be a konfliktusba, amelyek nem voltak a támadók között, ami rendkívül veszélyes helyzetet teremt.
Szijjártó Péter: Lángba borult a Közel-Kelet, Európát is háborúba sodorhatják
Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban a közel-keleti eszkalációról, az Európát érintő háborús kockázatokról és az ott tartózkodó magyarok biztonságáról beszélt. A miniszter szerint a kontinensen is erősödnek a háborúpárti hangok, és április 12-én az is tét, hogy Magyarország ki tud-e maradni a konfliktusokból, vagy – mint fogalmazott – egy Tisza Párt vezette kormány belerángatná az országot a háborúba.
Elhangzott, hogy több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben, biztonságuk pedig első számú szempont a kormány számára. A miniszter közlése szerint a magyar regisztráció alapján 2700 magyar van az Egyesült Arab Emírségekben, az emirátusi adatok szerint azonban több mint négyezren tartózkodnak Dubajban. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy sokan jelentkeztek nála a térségben lévő magyarok közül.
A tárcavezető hangsúlyozta:
légtérzárak vannak érvényben, ezért jelenleg nem tudják hazaszállítani az embereket, és a repülőgépek sem tudnak fel- és leszállni. Elmondása szerint az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere arról biztosította, hogy minden ott tartózkodó magyar biztonságát garantálják, és eddig az emirátusi partnerek mindig betartották ígéreteiket.
A videóban Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a béke Közép-Európa vágya, ugyanakkor egyre több fegyveres konfliktus tör ki világszerte. Úgy fogalmazott: Európa néhány évtizeden keresztül a béke és a biztonság szigete volt, ennek azonban vége van. Szerinte Magyarország számára az a kérdés, hogy ki tud-e maradni a háborúkból, vagy belerángatják egyes konfliktusokba.
További Külföld híreink
Hozzátette:
április 12-én ez is a tét, és egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarországot ne sodorják háborúba.
A beszélgetésben szóba került az ellenzék is. Szijjártó Péter kijelentette:
ha a Tisza Párt alakítana kormányt, akkor Magyarországot belerángatnák a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába vinnék, és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami álláspontja szerint hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak Magyarország kivéreztetésén + videó
A Tisza Párt Ukrajnát és Brüsszelt támogatja.
Szijjártó Péter a hadifogságba került magyar ügyéről: Minden érintettért, mindent megteszünk
A háború elhúzódása súlyos következményekkel jár.
Zelenszkij arcátlan kijelentései után Orbán Viktor Brüsszelnek címezte a levelét az olajblokád miatt
Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottság elnökét.
Tusk kormányzásának eredménye: Lengyelországban dübörög az LMBTQ
Tusk, mint az LMTBQ élharcosa.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak Magyarország kivéreztetésén + videó
A Tisza Párt Ukrajnát és Brüsszelt támogatja.
Szijjártó Péter a hadifogságba került magyar ügyéről: Minden érintettért, mindent megteszünk
A háború elhúzódása súlyos következményekkel jár.
Zelenszkij arcátlan kijelentései után Orbán Viktor Brüsszelnek címezte a levelét az olajblokád miatt
Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottság elnökét.
Tusk kormányzásának eredménye: Lengyelországban dübörög az LMBTQ
Tusk, mint az LMTBQ élharcosa.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!