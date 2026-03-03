Orbán ViktorBrüsszelBarátság kőolajvezetékZelenszkij

Zelenszkij arcátlan kijelentései után Orbán Viktor Brüsszelnek címezte a levelét az olajblokád miatt

A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban reagált Volodimir Zelenszkij kijelentéseire, és arcátlannak nevezte az ukrán elnök válaszát. Orbán Viktor közölte: levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez a Barátság kőolajvezeték ügyében, és jelezte, amíg nem rendeződik a helyzet, Magyarország nem támogat Ukrajnának kedvező döntéseket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 10:28
Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Orbán Viktor a Facebook-oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij „cinikus választ adott” a magyar felszólításokra. A miniszterelnök felidézte az ukrán elnök kijelentését, amelyben Zelenszkij azt kérdezte: hallott-e bárki Orbántól és Ficótól olyat, hogy „nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának”.

Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő úgy fogalmazott: 

Zelenszkij azt várja, hogy Magyarország legyen hálás Ukrajnának, miközben elzárták a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket.

Orbán Viktor hozzátette: az ukrán elnök azt is bejelentette, hogy nem áll szándékában újranyitni a vezetéket, annak ellenére sem, hogy az uniós megállapodások Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

A miniszterelnök közölte: 

levélben tájékoztatta az Európai Bizottság elnökét a kialakult helyzetről, és felszólította, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát az olaj továbbítására kötelezik.

Orbán Viktor kijelentette: ameddig Zelenszkij nem tér vissza „a józan ész és a normalitás talajára”, Magyarország egyetlen, Ukrajna számára kedvező döntést sem fog támogatni. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

