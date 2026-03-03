LibanonHezbollahIzraelIDF

Az izraeli hadsereg nyomult tovább Libanonban, felszámolják a Hezbollahot + videó

Az izraeli hadsereg Dél-Libanonban mélyebbre vezényel csapatokat további biztonsági rétegként a Hezbollah síita szervezet támadásai közepette – közölte a katonai szóvivő kedden.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 12:02
Az IDF tovább nyomul előre Libanonban Forrás: AFP
Az izraeli csapatok a megerősített előretolt védelmi vonal részeként Dél-Libanon belsejében foglaltak el állásokat, túl azon az öt őrhelyen, amelyeket Izrael fennhatósága alatt tartott a Libanonnal megkötött tűzszünet óta. A katonaság közlése szerint ezzel további biztonsági réteget hoz létre Észak-Izrael lakosai számára. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iráni rezsim rakétazáport zúdított az egész régióra és a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz Irán oldalán.

Az IDF célzott csapásokat hajt végre Libanonban a Hezbollah terrorszervezet infrastruktúrája
Az IDF célzott csapásokat hajt végre Libanonban a Hezbollah terrorszervezet infrastruktúrája ellen
(Fotó: AFP)

A hadsereg célzott csapásokat hajt végre a Hezbollah terrorszervezet infrastruktúrája ellen annak érdekében, hogy felszámolja a fenyegetéseket és megakadályozza beszivárgási kísérleteket izraeli területre

– tették hozzá. 

A hadsereg folytatni akarja a dél-libanoni falvak első és második sorának kiürítését, miután hétfőn a katonai szóvivő arra szólította fel az ott élőket, hogy a várható harcok miatt távozzanak észak felé. Az IDF azt is közölte, hogy egy esetleges szárazföldi művelet lehetőségére készülnek Libanonban, bár jelenleg az elsődleges cél, hogy az Irán elleni háborúra összpontosítsanak.

A libanoni síita Hezbollah hétfőn hajnalban rakétákat és drónokat indított Észak-Izrael ellen, válaszul arra, hogy Izrael megölte Irán legfelsőbb vezetőjét. A szervezet az éjszaka folyamán és kedd reggel is további rakétákat és drónokat indított Izrael ellen. A Hezbollah mintegy 15 rakétát lőtt ki a Golán-fennsíkra, ötöt Galilea északkeleti részére, valamint két drónt, amelyeket Nyugat-Galileában elfogtak. Éjszaka is volt légiriadó Iránból indított ballisztikus rakéták miatt Izrael jelentős részein, majd kedd reggel drónbeszivárgás gyanúja miatt kellett az óvóhelyre menniük a Jeruzsálemben és környékén lakóknak.

Borítókép: Az IDF tovább nyomul előre Libanonban (Fotó: AFP)

