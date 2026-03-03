Az izraeli hadsereg nyomult tovább Libanonban, felszámolják a Hezbollahot + videó

Az izraeli csapatok a megerősített előretolt védelmi vonal részeként Dél-Libanon belsejében foglaltak el állásokat, túl azon az öt őrhelyen, amelyeket Izrael fennhatósága alatt tartott a Libanonnal megkötött tűzszünet óta. A katonaság közlése szerint ezzel további biztonsági réteget hoz létre Észak-Izrael lakosai számára. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az iráni rezsim rakétazáport zúdított az egész régióra és a Hezbollah is csatlakozott a harcokhoz Irán oldalán.
A hadsereg célzott csapásokat hajt végre a Hezbollah terrorszervezet infrastruktúrája ellen annak érdekében, hogy felszámolja a fenyegetéseket és megakadályozza beszivárgási kísérleteket izraeli területre
– tették hozzá.
