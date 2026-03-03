Donald Trump: Túl késő tárgyalni

„Tárgyalni akarnak; én azt mondtam, már késő” – szögezte le a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Donald Trump, mellékelve a The Washington Post című amerikai lap egy véleménycikkét is, amelynek a szerzője leszögezte: a világ a Trump-doktrína születésének lehet tanúja.

„Tárgyalni akarnak; én azt mondtam, már késő” – szögezte le Donald Trump. Fotó: AFP

Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot

– írja a cikk szerzője.

Donald Trump egy másik bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet:

Korlátlan számú közép- és felső szintű fegyverrel rendelkezem. Brutális cucc.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)