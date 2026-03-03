Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Donald Trump: Túl késő tárgyalni

Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden az amerikai elnök. Donald Trump hozzátette, hogy Teherán tárgyalni akar, ám, mint mondta, ehhez már túl késő.

2026. 03. 03. 15:38
Fotó: KYLE MAZZA Forrás: NurPhoto
„Tárgyalni akarnak; én azt mondtam, már késő” – szögezte le a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Donald Trump, mellékelve a The Washington Post című amerikai lap egy véleménycikkét is, amelynek a szerzője leszögezte: a világ a Trump-doktrína születésének lehet tanúja. 

U.S. President Donald Trump speaks on ''Operation Epic Fury'' and provides an update on the Attack on Iran at a Medal of Honor Ceremony in the East Room of the White House in Washington, DC, on March 2, 2026. Trump also awards three soldiers the highest military decoration: Master Sgt. Roddie Edmonds, who dies in 1985, for shielding Jewish prisoners from Nazi guards during World War II; then-Staff Sgt. Terry Richardson for saving 85 lives of fellow soldiers during the Vietnam War; and Staff Sgt. Michael Ollis, who dies in the Afghanistan War when he shields another soldier from a suicide bomber. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto) (Photo by Kyle Mazza / NurPhoto via AFP)
„Tárgyalni akarnak; én azt mondtam, már késő” – szögezte le Donald Trump. Fotó: AFP

Mint Ronald Reagan, Donald Trump módot talált arra, hogy szárazföldi hadművelet nélkül változtassa meg a világot

– írja a cikk szerzője.

Donald Trump egy másik bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet:

Korlátlan számú közép- és felső szintű fegyverrel rendelkezem. Brutális cucc.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

