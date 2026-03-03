„Minek ellenség, ha itt van nekünk Brüsszel?”

Pálfalvi Milán hozzátette , nem csoda, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek, szerezzen érvényt a vezeték újraindításának.

Pálfalvi Milán szerint nem csoda, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek. Forrás: Facebook

A szakértő kifejtette, hogy miután az ukrán elnöktől csak egy cinikus választ kapott a felszólításra, hogy fejezze be hazánk zsarolását, a kormányfő felszólította az Európai Bizottság elnökét, szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

A labda Brüsszelnél pattog. Ha reálisan nézzük, arra számíthatunk, valahogy ezt is elkenik majd, ahelyett, hogy felelős vezetőként viselkednének. Amíg azonban fennáll az olajblokád, Magyarország élni fog vétójogával, és megakadályoz minden olyan döntést, ami kedvezően érintené Ukrajnát

– emelte ki Pálfalvi Milán, és hozzátette: „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.”

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)