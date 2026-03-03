Volodimir ZelenszkijBrüsszelOrbán Viktor

„Minek ellenség, ha itt van nekünk Brüsszel?”

A Hormuzi-szoros blokád alatt van, nem érkezik olaj a Közel-Keltről. A Barátság vezetéket Zelenszkij pedig nem akarja újraindítani. Brüsszel eközben csak pislog, és kockáztatja Magyarország energiabiztonságát – írja a közösségi oldalán Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 17:09
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pálfalvi Milán hozzátette , nem csoda, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek, szerezzen érvényt a vezeték újraindításának.

Pálfalvi Milán szerint nem csoda, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek Forrás: Facebook
Pálfalvi Milán szerint nem csoda, hogy Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek. Forrás: Facebook

A szakértő kifejtette, hogy miután az ukrán elnöktől csak egy cinikus választ kapott a felszólításra, hogy fejezze be hazánk zsarolását, a kormányfő felszólította az Európai Bizottság elnökét, szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.

A labda Brüsszelnél pattog. Ha reálisan nézzük, arra számíthatunk, valahogy ezt is elkenik majd, ahelyett, hogy felelős vezetőként viselkednének. Amíg azonban fennáll az olajblokád, Magyarország élni fog vétójogával, és megakadályoz minden olyan döntést, ami kedvezően érintené Ukrajnát

– emelte ki Pálfalvi Milán, és hozzátette: „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten.”

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.