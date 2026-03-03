Szijjártó Péter: Brüsszel és Kijev mindent meg fog tenni a Tisza Párt kormányra segítése érdekében

Szijjártó Péter a Tisza-parti esték rendezvényen tartott beszédében közölte, hogy a kormány álláspontja szerint hazánk nem mehet háborúba, a magyar emberek pénze nem mehet Ukrajnába és Ukrajna nem jöhet az Európai Unióba.

Brüsszel és Kijev mindent meg fog tenni a Tisza Párt kormányra segítése érdekében – jelentette ki Szijjártó Péter. Forrás: Facebook

– Ez három kőkemény kérdés, szemben Brüsszellel. Mert Brüsszelből azt nyomják, hogy bele kell menni a háborúba, el kell küldeni a pénzt és az ukránokat be kell hozni az EU-ba. Mi ugye 180 fokkal ellentétes pozíciót képviselünk – hangsúlyozta. – És ezt a vitát nap mint nap kell megvívni. Tehát ez nem úgy történik, hogy négy éve kitört a háború, mi négy éve jeleztük, hogy köszönjük, kimaradnánk, és akkor négy éve ezt mindenki tiszteletben tartja. Minden egyes nap van valami provokáció, van valami nyomásgyakorlás, van valami zsarolás, amivel próbálnak minket belehúzni, illetve beletolni a háborúba – folytatta.

És hogy ennek mi folyamatosan ellenállunk, de ez egy napi feladat. Minden egyes nap ellen kell állni. És ez a választás tétje is

– tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a közelgő választás nemcsak Magyarország, hanem Ukrajna számára is nemzeti sorskérdés. –Az ukránok pontosan tudják, hogy ha mi maradunk kormányon, a büdös életben nem csatlakozhatnak az Európai Unióhoz. Ha mi maradunk kormányon, akkor a magyar emberek pénzét ők egészen biztosan nem használhatják fel, és ha mi maradunk kormányon, akkor Magyarország biztosan nem fog belekeveredni az ő háborújukba – sorolta.

Ez teljesen ellentétes az ő nemzeti érdekeikkel. És ellentétes Brüsszel érdekével is. Ezért mi történik? Brüsszel, Kijev és Berlin beavatkozik annak érdekében, hogy Magyarországon kormányváltást érjenek el

– emelte ki. – Mert Brüsszel szemében ha Magyarországon nemzeti szuverén kormányzás marad, akkor mind a brüsszeli háborús, migrációs és genderpolitikában is mi csak egy akadály leszünk. Az ukránok szemében meg egy akadály a pénz megszerzésében és az uniós tagságban meg a háborúba történő bevonásban – vélekedett.

Ezért arra kell készülnünk, hogy a következő időszakban minden létező eszközzel meg fognak próbálni beavatkozni a választási folyamatba

– fűzte hozzá.