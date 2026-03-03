ukránzelenszkijklicsko

Zelenszkij kétségbeesetten keresi a bűnbakot

Vitalij Klicskónak, Kijev polgármesterének a hatályos jogszabályok keretein belül felelnie kell az energiaválság következményeiért az ukrán fővárosban, mert az nem volt felkészülve erre a helyzetre – jelentette ki az ukrán elnök. Klicsko az ország vezetését tette felelőssé, amiért a város nem kapott megfelelő pénzügyi forrásokat és támogatást. Zelenszkij szerint azonban Klicsko a hibás.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 20:50
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
– Milyen felelősségre vonás lesz? A hatályos jogszabályok keretein belüli – mondta Zelenszkij újságíróknak, amikor azt kérdezték tőle, hogy milyen felelősségre vonás várhat a város hatóságaira és személyesen a polgármesterre. Az ukrán elnökkel készült videót a Novini.Live ukrán műsorszolgáltató tette közzé. 

Zelenszkij Klicskót kérte számon a kijevi áramszünetek miatt Fotó: SERGEI GAPON / AFP
Zelenszkij Klicskót kérte számon a kijevi áramszünetek miatt. Fotó: AFP

 

Újraéledt a Zelenszkij–Klicsko-viszály

Az ukrán fővárosban és térségében 2025 végén jelentkeztek az energiaellátásával kapcsolatos gondok az energetikai létesítményekben az orosz bombázás nyomán keletkezett jelentős károk miatt. Klicsko szerint időnként arra sem volt elegendő kapacitás, hogy a létfontosságú infrastruktúrát üzemeltetni tudják. Szemtanúk szerint áramszolgáltatás napi két-három órán át volt a fővárosban, fennakadások voltak a távhő- és az ivóvíz-szolgáltatásban is. A helyi sajtóban felvételek jelentek meg befagyott távhővezetékekről. 

Egy sor üzlet kénytelen volt bezárni, a még működő bevásárlóközpontok előtt pedig hosszú sorok alakultak ki. Zelenszkij a kialakult helyzettel kapcsolatban többször a város vezetését hibáztatta, amiért szerinte nem készítették fel a körülményekre az infrastruktúrát. 

Klicsko az ország vezetését tette felelőssé, amiért a város nem kap megfelelő pénzügyi forrásokat és támogatást. A kijevi polgármester, akit néhány éve még Zelenszkij kihívójaként tartottak számon egy lehetséges elnökválasztáson, rendszeresen azzal vádolja az ország hatóságait, hogy megpróbálják magukhoz ragadni a helyi önkormányzatok jogait – emlékeztetett az MTI. Vitalij Klicsko és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij között a rendkívüli körülmények miatt ismét felszínre törtek a régi feszültségek.

Amint arról korábban beszámoltunk, Kijevben több ezer ember élt napokig áram és fűtés nélkül, miután támadás érte az energetikai infrastruktúrát. Az ukránoknak a gyakran mínusz húsz fokot is elérő hidegben hetekig a fagyhaláltól kellett rettegniük. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

