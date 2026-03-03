Zelenszkij kétségbeesetten keresi a bűnbakot

Újraéledt a Zelenszkij–Klicsko-viszály

Az ukrán fővárosban és térségében 2025 végén jelentkeztek az energiaellátásával kapcsolatos gondok az energetikai létesítményekben az orosz bombázás nyomán keletkezett jelentős károk miatt. Klicsko szerint időnként arra sem volt elegendő kapacitás, hogy a létfontosságú infrastruktúrát üzemeltetni tudják. Szemtanúk szerint áramszolgáltatás napi két-három órán át volt a fővárosban, fennakadások voltak a távhő- és az ivóvíz-szolgáltatásban is. A helyi sajtóban felvételek jelentek meg befagyott távhővezetékekről.