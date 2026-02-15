vitalij klicskoukrajnavolodimir zelenszkijorosz-ukrán háború

Vészjósló kijelentést tett a kijevi polgármester

Egyelőre nyitott kérdés Ukrajna államként való fennmaradása Kijev polgármestere szerint. Miközben a főváros lakói fűtés és áram nélkül kénytelenek átvészelni a dermesztő téli időjárást, Vitalij Klicsko és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij között ismét felszínre törtek a régi feszültségek.

2026. 02. 15. 20:33
Vitalij Klicsko kijevi polgármester Fotó: AFP
Negatívan látja Ukrajna jövőjét Vitalij Klicsko kijevi polgármester – hívja fel a figyelmet az Origo.

Miközben Kijev polgárai a sötétben fagyoskodnak, Vitalij Klicsko polgármester és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között ismét felszínre törtek az ellentétek
Miközben Kijev polgárai a sötétben fagyoskodnak, Vitalij Klicsko polgármester és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között ismét felszínre törtek az ellentétek (Fotó: AFP)

Jelen pillanatban országunk jövője – hogy fennmaradunk-e független államként vagy sem – még mindig nyitott kérdés

– hívta fel a figyelmet a korábbi nehézsúlyú bokszvilágbajnokból lett városvezető a Financial Timesnak adott interjújában.

Kijev 3,5 millió lakosa emberfeletti küzdelmet folytat a túlélésért. A hőmérséklet mínusz 20 fok alá zuhant, miközben az orosz rakéta- és dróntámadások szisztematikusan rombolják az energetikai infrastruktúrát. A város három fő erőművét, amelyek a távfűtést biztosítják, folyamatosan bombázzák.

A helyzet drámaiságát jelzi, hogy az év elején a főváros 12 ezer lakóházának fele maradt fűtés nélkül, és bár a helyreállítás folyamatos, Volodimir Zelenszkij elnök szerint még mindig ezrek fagyoskodnak.

Ha meg akarsz ölni valakit, a szívére lősz

– jellemezte Klicsko a Kijevet ért csapást.

A polgármester szavai azonban nemcsak a külső ellenségről szóltak, hanem a belső repedésekről is, amelyek az ukrán vezetést gyengítik. Klicsko és Zelenszkij viszálya nem új keletű, de a háborús krízis most a felszínre hozta a mélyben húzódó feszültségeket.

Az elnök nyilvánosan bírálta a polgármestert, amiért szerinte nem készítette fel megfelelően Kijevet a télre, és „hiányolja az intenzitást” a városvezetés munkájából. Klicsko nem maradt adós a válasszal: a közösségi médiában vágott vissza, kérdőre vonva, milyen „intenzitást” hiányol az államfő, miközben 

a munkások éjjel-nappal az életüket kockáztatva javítják a vezetékeket.

A politikai csatározás hátterében komoly hatalmi harc húzódik. Klicsko szerint Zelenszkij a hadiállapotot kihasználva központosította a hatalmat, gyengítve az önkormányzatokat és a decentralizáció vívmányait. A polgármester azt állítja, hogy az elnöki hivatal politikai indíttatású büntetőeljárásokkal próbálja ellehetetleníteni ellenfeleit: a háború kezdete óta mintegy ezerhatszáz eljárást indítottak, amelyek közül alig néhány jutott el a bírósági szakaszig.

Különösen aggasztó Klicsko azon kijelentése, miszerint ellenzi az elnökválasztás megtartását a tűzszünet és a biztonsági garanciák hiányában.

A politikai verseny a háború alatt rossz

– vélekedett, miközben Zelenszkij – igaz, nem jószántából, hanem amerikai nyomásra – már a választások és egy esetleges békeszerződésről szóló népszavazás előkészítésén dolgozik.

A Trump-adminisztráció május 15-ig adott határidőt ezek lebonyolítására, ellenkező esetben az amerikai biztonsági garanciák elvesztését helyezte kilátásba. Ez a kényszerhelyzet tovább élezi a belső konfliktusokat, miközben a civil szervetek is Klicsko ellen fordultak, kormányzási válsággal vádolva a városvezetést.

Klicsko, bár népszerűsége megkopott – egy friss felmérés szerint a válaszadók több mint fele nem bízik benne –, most tűzszünetet sürget. Nemcsak Moszkvával, hanem saját elnökével is.

Oroszország célja a belső destabilizáció

– figyelmeztetett a polgármester, hangsúlyozva, hogy az országon belüli egység lenne a béke és a szabadság kulcsa. Ám amíg a kijevi elit egymással van elfoglalva, és a Nyugat irreális elvárásokat támaszt egy kivérzett országgal szemben, addig az egyszerű ukrán emberek sorsa továbbra is a sötét, fagyos lakásokban dől el, miközben államuk túlélése, Klicsko szavaival élve, nyitott kérdés marad.

Borítókép: Vitalij Klicsko kijevi polgármester (Fotó: AFP)

