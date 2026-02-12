Ukrajna végnapjait éli: újabb százezrek maradtak energiaellátás nélkül

Oroszország csütörtökre virradó éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát, tovább súlyosbítva az ország energiarendszerének helyzetét, és tízezreket hagyva fűtés, áram és víz nélkül a fővárosban, Kijevben, valamint Dnyipro és Odessza városában – közölte cikkében a Reuters.

Oroszország újabb támadások révén növelte az Ukrajna elektromos hálózatára nehezedő nyomást, ami csontig hatoló fagy közepette hosszú időszakokra hidegbe és sötétségbe borította a nagyvárosokat.

...yet another attack on Ukrainian cities. Overnight, russians attacked Ukraine with both strike drones and various types of missiles.



Several districts of Kyiv were affected by ballistic missile strikes. In Dnipro, residential buildings and cars were damaged due to the russian… pic.twitter.com/sL201d628W — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) February 12, 2026

Kijevben csütörtökön mintegy 3500 lakóépület maradt fűtés nélkül, miután a legutóbbi támadás közel 2600 magasépület ellátását szüntette meg az előző csapások által már érintett 1100 épületen felül – közölte Vitalij Klicsko főpolgármester.

A DTEK energiaszolgáltató cég szerint több mint 100 ezer család maradt áram nélkül.

A vállalat közölte, hogy egyik hőerőművét is támadás érte, de a helyszínt nem hozta nyilvánosságra. Klicsko elmondta, hogy a kijevi támadásban két ember megsérült, és egy lakóépületet is találat ért. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország éjszaka 24 ballisztikus rakétát, egy robotrepülőgépet és 219 drónt indított. A légvédelem 16 rakétát és 197 drónt megsemmisített vagy hatástalanított.

❗️Massive combined drone and missile attack on Ukraine is now ongoing



Targets:

- CHP-4 in Kyiv was targetted but not hit, area close to the plant got struck

- CHP-5 in Kyiv was struck

- CHP-6 area in Kyiv was struck



- Prydniprovska power station in Dnipro city has been struck… https://t.co/Ft4htjitXl pic.twitter.com/k9V0ehXRoF — kim høvik (@kimhvik2) February 12, 2026

Dnyirpo és Odessza is az összeomlás szélére került

Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szerint közel 300 ezer ember maradt víz nélkül, miután egy támadás megzavarta az áramszolgáltatást a déli Odessza városában.

Hozzátette, hogy a stratégiai jelentőségű fekete-tengeri kikötővárosban mintegy 200 épület maradt fűtés nélkül. Szerhij Liszak, a katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadás megrongált egy lakóépületet is, valamint tüzet okozott az egyik városi piacon, ahol egy ember megsérült.

Az ipari jelentőségű délkeleti Dnyipróban egy összehangolt rakéta- és dróntámadás négy embert sebesített meg, köztük egy csecsemőt és egy négyéves kislányt

– közölte Olekszandr Ganzsa regionális kormányzó a Telegramon.

Az ügyészek szerint két ember meghalt, további hat pedig megsebesült a Harkiv megyében, Oroszországgal határos Lozova vasúti csomópontja elleni támadásban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a támadást a béketörekvések aláásásaként ítélte el, amelyek célja az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által vezetett kezdeményezés révén a négy éve tartó háború lezárása.

Az Ukrajna és Oroszország közötti, amerikai támogatással zajló háromoldalú tárgyalások eddig nem hoztak áttörést a felek közötti kulcsfontosságú vitákban.

