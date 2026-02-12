Ukrajnaenergiaválságtámadás

Ukrajna végnapjait éli: újabb százezrek maradtak energiaellátás nélkül

Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást hajtott végre Ukrajna ellen, ismét súlyosan megrongálva az ország energiaellátását. Kijevben, Odesszában és Dnyipróban újabb tízezrek maradtak fűtés, áram vagy víz nélkül a téli hidegben. Ukrajna helyzete egyre kilátástalanabb, a kifejezetten fagyos időjárás közepette az ország energiaszektora megroppanni látszik, ami emberek tömegeit sodorja életveszélybe.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 18:20
Utcán fagyoskodó ukrán lakosok
Utcán fagyoskodó ukrán lakosok Forrás: AFP
Oroszország csütörtökre virradó éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát, tovább súlyosbítva az ország energiarendszerének helyzetét, és tízezreket hagyva fűtés, áram és víz nélkül a fővárosban, Kijevben, valamint Dnyipro és Odessza városában – közölte cikkében a Reuters.

Ukrajna lakosainak százezrei víz, áram és fűtés nélkül néznek szembe a zord téli idővel
Ukrajna lakosainak százezrei víz, áram és fűtés nélkül néznek szembe a zord téli idővel Fotó: AFP

Oroszország újabb támadások révén növelte az Ukrajna elektromos hálózatára nehezedő nyomást, ami csontig hatoló fagy közepette hosszú időszakokra hidegbe és sötétségbe borította a nagyvárosokat.

Kijevben csütörtökön mintegy 3500 lakóépület maradt fűtés nélkül, miután a legutóbbi támadás közel 2600 magasépület ellátását szüntette meg az előző csapások által már érintett 1100 épületen felül – közölte Vitalij Klicsko főpolgármester.

A DTEK energiaszolgáltató cég szerint több mint 100 ezer család maradt áram nélkül. 

A vállalat közölte, hogy egyik hőerőművét is támadás érte, de a helyszínt nem hozta nyilvánosságra. Klicsko elmondta, hogy a kijevi támadásban két ember megsérült, és egy lakóépületet is találat ért. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország éjszaka 24 ballisztikus rakétát, egy robotrepülőgépet és 219 drónt indított. A légvédelem 16 rakétát és 197 drónt megsemmisített vagy hatástalanított.

Dnyirpo és Odessza is az összeomlás szélére került

Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szerint közel 300 ezer ember maradt víz nélkül, miután egy támadás megzavarta az áramszolgáltatást a déli Odessza városában.

Hozzátette, hogy a stratégiai jelentőségű fekete-tengeri kikötővárosban mintegy 200 épület maradt fűtés nélkül. Szerhij Liszak, a katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadás megrongált egy lakóépületet is, valamint tüzet okozott az egyik városi piacon, ahol egy ember megsérült.

Az ipari jelentőségű délkeleti Dnyipróban egy összehangolt rakéta- és dróntámadás négy embert sebesített meg, köztük egy csecsemőt és egy négyéves kislányt

 – közölte Olekszandr Ganzsa regionális kormányzó a Telegramon.

Az ügyészek szerint két ember meghalt, további hat pedig megsebesült a Harkiv megyében, Oroszországgal határos Lozova vasúti csomópontja elleni támadásban. 

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a támadást a béketörekvések aláásásaként ítélte el, amelyek célja az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által vezetett kezdeményezés révén a négy éve tartó háború lezárása.

 Az Ukrajna és Oroszország közötti, amerikai támogatással zajló háromoldalú tárgyalások eddig nem hoztak áttörést a felek közötti kulcsfontosságú vitákban.

Borítókép: Utcán fagyoskodó ukrán lakosok  (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

