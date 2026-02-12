Ukrajna végnapjait éli: újabb százezrek maradtak energiaellátás nélkül

Oroszország csütörtökre virradó éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajnát, tovább súlyosbítva az ország energiarendszerének helyzetét, és tízezreket hagyva fűtés, áram és víz nélkül a fővárosban, Kijevben, valamint Dnyipro és Odessza városában – közölte cikkében a Reuters.
Oroszország újabb támadások révén növelte az Ukrajna elektromos hálózatára nehezedő nyomást, ami csontig hatoló fagy közepette hosszú időszakokra hidegbe és sötétségbe borította a nagyvárosokat.
Kijevben csütörtökön mintegy 3500 lakóépület maradt fűtés nélkül, miután a legutóbbi támadás közel 2600 magasépület ellátását szüntette meg az előző csapások által már érintett 1100 épületen felül – közölte Vitalij Klicsko főpolgármester.
A DTEK energiaszolgáltató cég szerint több mint 100 ezer család maradt áram nélkül.
A vállalat közölte, hogy egyik hőerőművét is támadás érte, de a helyszínt nem hozta nyilvánosságra. Klicsko elmondta, hogy a kijevi támadásban két ember megsérült, és egy lakóépületet is találat ért. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország éjszaka 24 ballisztikus rakétát, egy robotrepülőgépet és 219 drónt indított. A légvédelem 16 rakétát és 197 drónt megsemmisített vagy hatástalanított.
Dnyirpo és Odessza is az összeomlás szélére került
Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szerint közel 300 ezer ember maradt víz nélkül, miután egy támadás megzavarta az áramszolgáltatást a déli Odessza városában.
Hozzátette, hogy a stratégiai jelentőségű fekete-tengeri kikötővárosban mintegy 200 épület maradt fűtés nélkül. Szerhij Liszak, a katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadás megrongált egy lakóépületet is, valamint tüzet okozott az egyik városi piacon, ahol egy ember megsérült.
Az ipari jelentőségű délkeleti Dnyipróban egy összehangolt rakéta- és dróntámadás négy embert sebesített meg, köztük egy csecsemőt és egy négyéves kislányt
– közölte Olekszandr Ganzsa regionális kormányzó a Telegramon.
Az ügyészek szerint két ember meghalt, további hat pedig megsebesült a Harkiv megyében, Oroszországgal határos Lozova vasúti csomópontja elleni támadásban.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a támadást a béketörekvések aláásásaként ítélte el, amelyek célja az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által vezetett kezdeményezés révén a négy éve tartó háború lezárása.
Az Ukrajna és Oroszország közötti, amerikai támogatással zajló háromoldalú tárgyalások eddig nem hoztak áttörést a felek közötti kulcsfontosságú vitákban.
Borítókép: Utcán fagyoskodó ukrán lakosok (Fotó: AFP)
