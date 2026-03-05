Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Covid-19Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központkoronavírus

Koronavírus: csökkenés várható az országos fertőzések számában

A Népegészségügyi Központ közleménye alapján országosan csökkent a COVID–19 jelenléte a szennyvízben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 05. 14:42
Az év 9. hetében országos szinten csökkent a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Coronavirus test concept. Test tubes for 2019-nCoV analysis and medical form Coronavirus test over laboratory desk. COVID-19 outbreak.
Forrás: Getty Images/Sebastian Condrea

A tájékoztató szerint az év 9. hetében Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Szekszárdon és Veszprémben stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg 13 helyszínen, míg emelkedést Tatabányán mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Békéscsabán az emelkedett tartományba tartozott, míg Budapest északi és központi mintájában, a budapesti agglomeráció mintájában, Tatabányán, Székesfehérváron, Győrben, Kaposváron, Szekszárdon, Pécsett, Szegeden, Szolnokon, Nyíregyházán és Salgótarjánban a mérsékelt, míg Budapesti déli mintájában, valamint Veszprémben, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kecskeméten, Miskolcon, Egerben és Debrecenben az alacsony tartományban volt. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának csökkenése várható. Arról is írtak, hogy az influenza ”A” vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent.

– A 9. naptári héten hat város – Eger, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza, Szeged és Zalaegerszeg – mintájában volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvízeredmények alapján a fertőzésszámok csökkenése várható a következő időszakban – írták.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images/Sebastian Condrea)


