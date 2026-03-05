Koronavírus: csökkenés várható az országos fertőzések számában

Az év 9. hetében országos szinten csökkent a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Forrás: Getty Images/Sebastian Condrea

A tájékoztató szerint az év 9. hetében Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szegeden, Szekszárdon és Veszprémben stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg 13 helyszínen, míg emelkedést Tatabányán mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Békéscsabán az emelkedett tartományba tartozott, míg Budapest északi és központi mintájában, a budapesti agglomeráció mintájában, Tatabányán, Székesfehérváron, Győrben, Kaposváron, Szekszárdon, Pécsett, Szegeden, Szolnokon, Nyíregyházán és Salgótarjánban a mérsékelt, míg Budapesti déli mintájában, valamint Veszprémben, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kecskeméten, Miskolcon, Egerben és Debrecenben az alacsony tartományban volt. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának csökkenése várható. Arról is írtak, hogy az influenza ”A” vírusának örökítőanyag-koncentrációja országos átlagban csökkent.