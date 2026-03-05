A gazdaság erősítését is szolgálják az útfejlesztések

Az útfejlesztések révén fejlődhet a gazdaság, erősödhet a vidék és javul a közlekedésbiztonság – jelentette ki az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője csütörtökön a Zala vármegyei Mihályfán. Nagy Bálint a vármegyében lezárt közel 2,6 milliárd forint értékű mellékút-felújítások kapcsán beszélt arról, hogy 2010 óta Magyarországon több mint 1000 kilométer új gyorsforgalmi út épült, amelyek hossza így már meghaladja a 2600 kilométert.

Az autópályák mellett-helyett ezúttal a közúthálózat fejlesztése volt napirenden, Zalában jelentős rekonstrukciók zajlottak

Fotó: Magyar Épitők

Zalában az elmúlt 15 évben 330 kilométernyi út újult meg

A Magyar Közút kezelésében lévő több mint 30 ezer kilométernyi útszakaszból eddig 7000 kilométert újítottak fel, idén további 800 kilométer út felújítása várható. Zalában az elmúlt 15 évben 330 kilométernyi utat újítottak fel mintegy 38 milliárd forint értékben. Mihályfán és a vármegye más pontjain 2,6 milliárd forint értékű útfejlesztés fejeződött be, a jövő héttől pedig Zalaszentgrót és Türje, Szalapa, valamint Zalaszántó térségében indulnak újabb útkorszerűsítések a Terület- és településfejlesztési operatív program plusz keretében – sorolta az államtitkár.

Hesz Gábor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. fejlesztési és felújítási igazgatója arról beszélt, hogy országszerte 169 milliárd forintból újítanak fel mellékutakat. Ez 239 útszakaszon 553 kilométert érint, ugyancsak a TOP plusz programban. Zalában ebből 9,3 milliárd forintot használnak fel 15 útszakaszon együttesen 24 kilométernyi mellékút felújítására. Öt munka már befejeződött, további tíz pedig két héten belül elkezdődik, és a nyár folyamán le is zárul – jegyezte meg.

Hozzátette, Mihályfa esetében 1350 méternyi belterületi útszakaszt korszerűsítettek, az útfelület felújításán felül újraaszfaltozták a buszöblöket és megtisztították a csapadékvíz-elvezetőket.

Az időjárás és a forgalom folyamatosan erodálja az utakat

Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke (Fidesz–KDNP) azt hangsúlyozta, hogy az időjárás és a forgalom folyamatosan erodálja az utakat, ezért szükséges az állandó fejlesztés, építés és felújítás. Az elmúlt hónapokban a TOP plusz keretből Páka, Bázakerettye, Kisgörbő és Nagygörbő térségében is korszerűsítettek egyes útszakaszokat, amelyek így könnyebbé és biztonságosabbá teszik a közlekedést.