Ötéves kisfiú és öt hónapos csecsemő vált hajléktalanná, miután hatalmas tűz pusztított Öreglakon

A ház lakhatatlanná vált.

Forrás: Sonline2026. 03. 05. 17:44
tűz Öreglakon Forrás: Sonline
Van egy mozgássérült, 18 éves értelmi fogyatékos lány, egy öt hónapos csecsemő és egy ötéves kisfiú, akik fedél nélkül maradtak. A házuk lakhatatlanná vált – mondta a Sonline-nak Horváth Nikoletta, aki, bár maga nem, de a családja abban az Öreglak-Barátihegyen található házban élt, amelyben szerdán este, nagyjából tíz óra környékén pusztító tűz keletkezett. 

Hozzáfűzte, a húga vette észre a tüzet a két kiskorú gyermekével, de akkor már alig tudtak kimenekülni a nagy lángok közül.

Nikoletta elmondta azt is, hogy a család segítséget kapott az önkormányzattól, és a helyi cigány kisebbségi önkormányzattól is, azonban a kár jelentős, ezért a nyilvánosság segítségében bíznak. Az eset részleteit a Sonline cikkében olvashatja. 

 

 

