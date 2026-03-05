Van egy mozgássérült, 18 éves értelmi fogyatékos lány, egy öt hónapos csecsemő és egy ötéves kisfiú, akik fedél nélkül maradtak. A házuk lakhatatlanná vált – mondta a Sonline-nak Horváth Nikoletta, aki, bár maga nem, de a családja abban az Öreglak-Barátihegyen található házban élt, amelyben szerdán este, nagyjából tíz óra környékén pusztító tűz keletkezett.
Ötéves kisfiú és öt hónapos csecsemő vált hajléktalanná, miután hatalmas tűz pusztított Öreglakon
A ház lakhatatlanná vált.
Hozzáfűzte, a húga vette észre a tüzet a két kiskorú gyermekével, de akkor már alig tudtak kimenekülni a nagy lángok közül.
Nikoletta elmondta azt is, hogy a család segítséget kapott az önkormányzattól, és a helyi cigány kisebbségi önkormányzattól is, azonban a kár jelentős, ezért a nyilvánosság segítségében bíznak. Az eset részleteit a Sonline cikkében olvashatja.
