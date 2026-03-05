Ötéves kisfiú és öt hónapos csecsemő vált hajléktalanná, miután hatalmas tűz pusztított Öreglakon

Van egy mozgássérült, 18 éves értelmi fogyatékos lány, egy öt hónapos csecsemő és egy ötéves kisfiú, akik fedél nélkül maradtak. A házuk lakhatatlanná vált – mondta a Sonline-nak Horváth Nikoletta, aki, bár maga nem, de a családja abban az Öreglak-Barátihegyen található házban élt, amelyben szerdán este, nagyjából tíz óra környékén pusztító tűz keletkezett.