Zelenszkij fenyegetése: Orbán Viktor védelmét a legmagasabb szintre kell emelni

„A miniszterelnök védelmét a legmagasabb szintre kell emelni” – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Horváth József biztonságpolitikai szakértő, miután Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.

Orbán Viktor védelmét a legmagasabb szintre kell emelni Horváth József szerint Fotó: Éberling András

Mint ismert, az ukrán elnök egy nyilatkozatban arról beszélt: ha Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt uniós források kifizetését, akkor akár a magyar miniszterelnök elérhetőségét is megadhatják az ukrán fegyveres erőknek.

Már korábban is fenyegették Magyarországot az ukránok

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint a fenyegetést a biztonsági szolgálatoknak valós veszélyként kell kezelniük, és ennek megfelelően kell megszervezni a kormányfő védelmét. Horváth József kifejtette, különösen azért indokolt az óvatosság, mert

az ukrán hadseregben olyan szélsőséges csoportok is megjelentek, amelyek részéről korábban is elhangzottak fenyegetések Magyarországgal és a magyar miniszterelnökkel szemben.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor a kampányidőszakban rendszeresen vesz részt tömegrendezvényeken, folyamatosan utazik az országban, és sokszor váratlan helyszíneken jelenik meg. Mindez a Terrorelhárítási Központ (TEK) számára új kockázati tényezőket jelenthet, hiszen

ilyen körülmények között könnyebben kialakulhat olyan helyzet, amelyben támadás vagy inzultus érheti a kormányfőt.

Hozzátette: a védelem megszervezésének úgy kell történnie, hogy az a lehető legkevésbé zavarja a miniszterelnök mozgását és kampányrendezvényeken való részvételét, ugyanakkor újabb látható és láthatatlan „biztonsági gyűrűk” kialakítása válhat szükségessé.

Mire kell figyelni Orbán Viktor védelménél?

Horváth József szerint a modern hadviselés új eszközei, például a drónok, szintén növelik a fenyegetettséget. Mint fogalmazott, a háborúban mindkét oldalról láthatók olyan felvételek, amelyek azt mutatják, hogy akár egy kisebb drón is súlyos pusztítást képes okozni.

Éppen ezért a védelemnek ezekre az új típusú kihívásokra is fel kell készülnie.

A szakértő arra is emlékeztetett, hogy a háború kitörése óta tömegesen érkeznek Ukrajnából emberek Európába, köztük Magyarországra is.