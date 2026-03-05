Orbán Viktorminiszterelnökkormányfő

Zelenszkij fenyegetése: Orbán Viktor védelmét a legmagasabb szintre kell emelni

„A miniszterelnök védelmét a legmagasabb szintre kell emelni” – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Horváth József biztonságpolitikai szakértő, miután Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort. A szakértő szerint a kijelentést a biztonsági szolgálatoknak valós fenyegetésként kell kezelniük. Horváth József úgy látja: a kampányidőszak és a tömegrendezvények fokozott biztonsági kockázatot jelenthetnek Orbán Viktor miniszterelnök védelme szempontjából.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 18:43
Orbán Viktor, Zelenszkij, Horváth József
Fotó: Mirkó István
„A miniszterelnök védelmét a legmagasabb szintre kell emelni" – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Horváth József biztonságpolitikai szakértő, miután Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.

Horváth József, Orbán Viktor, Zelenszkij, fenyegetés
Orbán Viktor védelmét a legmagasabb szintre kell emelni Horváth József szerint Fotó: Éberling András

Mint ismert, az ukrán elnök egy nyilatkozatban arról beszélt: ha Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt uniós források kifizetését, akkor akár a magyar miniszterelnök elérhetőségét is megadhatják az ukrán fegyveres erőknek. 

 

Már korábban is fenyegették Magyarországot az ukránok

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint a fenyegetést a biztonsági szolgálatoknak valós veszélyként kell kezelniük, és ennek megfelelően kell megszervezni a kormányfő védelmét. Horváth József kifejtette, különösen azért indokolt az óvatosság, mert 

az ukrán hadseregben olyan szélsőséges csoportok is megjelentek, amelyek részéről korábban is elhangzottak fenyegetések Magyarországgal és a magyar miniszterelnökkel szemben.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Orbán Viktor a kampányidőszakban rendszeresen vesz részt tömegrendezvényeken, folyamatosan utazik az országban, és sokszor váratlan helyszíneken jelenik meg. Mindez a Terrorelhárítási Központ (TEK) számára új kockázati tényezőket jelenthet, hiszen 

ilyen körülmények között könnyebben kialakulhat olyan helyzet, amelyben támadás vagy inzultus érheti a kormányfőt.

Hozzátette: a védelem megszervezésének úgy kell történnie, hogy az a lehető legkevésbé zavarja a miniszterelnök mozgását és kampányrendezvényeken való részvételét, ugyanakkor újabb látható és láthatatlan „biztonsági gyűrűk” kialakítása válhat szükségessé.

 

Mire kell figyelni Orbán Viktor védelménél?

Horváth József szerint a modern hadviselés új eszközei, például a drónok, szintén növelik a fenyegetettséget. Mint fogalmazott, a háborúban mindkét oldalról láthatók olyan felvételek, amelyek azt mutatják, hogy akár egy kisebb drón is súlyos pusztítást képes okozni. 

Éppen ezért a védelemnek ezekre az új típusú kihívásokra is fel kell készülnie.

A szakértő arra is emlékeztetett, hogy a háború kitörése óta tömegesen érkeznek Ukrajnából emberek Európába, köztük Magyarországra is. 

Szerinte ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy 

a határátlépések során kerülhetnek-e az országba fegyverek, robbanóanyagok vagy akár drónok, illetve hogy az érkezők között megbújhatnak-e titkosszolgálati szereplők vagy felbérelt bérgyilkosok.

A szakértő szerint különösen súlyossá teszi a helyzetet, hogy egy NATO- és EU-tagállam miniszterelnökét érte ilyen jellegű fenyegetés. Úgy véli, az is figyelemre méltó, hogy Brüsszel részéről eddig nem hangzott el határozott elítélés sem a fenyegetés, sem a Barátság kőolajvezeték körüli konfliktus kapcsán.

 

Orbán Viktor a bot a küllők között

Horváth József úgy látja, hogy Orbán Viktor az európai politikában a Patrióták egyik meghatározó vezetője, ezért sokan akadályként tekintenek rá.

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta: a magyar kormányfőnek jelentős nemzetközi kapcsolatrendszere van. 

Mint mondta, Orbán Viktor jó kapcsolatokat ápol többek között az Egyesült Államok, Kína, Törökország és Izrael vezetőivel, ami a nemzetközi politikai térben komoly támogatást jelenthet.

Horváth József szerint például 

az Egyesült Államok – mint a NATO legerősebb tagja – képes lehet nyomást gyakorolni az ilyen jellegű fenyegetések visszaszorítása érdekében. 

Úgy véli, az ukrán vezetésnek nemcsak az európai partnerekkel, hanem Washingtonnal is számolnia kell, hiszen az amerikai támogatás kulcsfontosságú Ukrajna számára. A szakértő ugyanakkor megjegyezte: nyomásgyakorlás nem feltétlenül érkezik majd Brüsszelből Ukrajna irányába, ami szerinte sokat elárul az európai politikai erőviszonyokról.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Mirkó István)

