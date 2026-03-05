Ha ezt az sms-t kapja arról, hogy bírságot kell befizetnie, több mint valószínű, hogy éppen át akarják verni

Újabb átverés terjed, ezúttal sms-ben – írja a rendőrségi portál. Az üzenetben csalók közlekedési jogsértésről értesítik a telefonszám tulajdonosát, és felhívják a figyelmet arra, hogy a megadott linken keresztül három napjuk van befizetni a bírságot, különben végrehajtásra is sor kerülhet.
Felhívják a figyelmet arra is, hogy a rendőrség Közigazgatási Hatósági Szolgálata a jogsértésekről szóló határozatot
kizárólag postai úton, tértivevényes küldeménnyel, illetve elektronikus úton vagy az ügyfél-, vagy a cégkapun keresztül küldi ki.
Arra kérnek, hogy ha ilyen üzenetet kap, soha ne válaszoljon rá, és ne kattintson az sms-ben lévő linkre! „Ne feledje, hogy egyetlen figyelmetlen kattintás is elegendő lehet ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek személyes adataihoz!” – emlékezetettek.
Kadarkúton már 2020-ban ebadó bevezetését javasolta a Tisza kaposvári képviselő-jelöltje
Ami késik, nem múlik – gondolhatja Lőrincz Viktória, aki megválasztása esetén kaposvári parlamenti képviselőként április 12-e után a kisállattartókat sújtó országos adóteher kivetését szorgalmazhatná.
Rapid Extra – Állami terrorizmus: Ukrajna katonai beavatkozással fenyegeti hazánkat + videó
Nemcsak Orbán Viktort fenyegette meg Zelenszkij, hanem egyben Magyarország miniszterelnökét is, aki az egész országot képviseli.
Magyarország ultimátumot adott Ukrajnának: három napot kap Kijev a Barátság kőolajvezeték újraindítására + videó
Ez nem óhaj, hanem kötelessége Ukrajnának.
Fideszes aktivistákat fenyegetett egy férfi Győrben, nyomoz a rendőrség
A feltehetően tiszás szimpatizáns ellen Budai Gyula tett feljelentést.
