Ha ezt az sms-t kapja arról, hogy bírságot kell befizetnie, több mint valószínű, hogy éppen át akarják verni

Magyar Nemzet
Forrás: Police2026. 03. 05. 19:29
cell,mobile,phone
illusztráció Forrás: Pexels
Újabb átverés terjed, ezúttal sms-ben – írja a rendőrségi portál. Az üzenetben csalók közlekedési jogsértésről értesítik a telefonszám tulajdonosát, és felhívják a figyelmet arra, hogy a megadott linken keresztül három napjuk van befizetni a bírságot, különben végrehajtásra is sor kerülhet.

Fotó: Police

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a rendőrség Közigazgatási Hatósági Szolgálata a jogsértésekről szóló határozatot 

kizárólag postai úton, tértivevényes küldeménnyel, illetve elektronikus úton vagy az ügyfél-, vagy a cégkapun keresztül küldi ki.

Arra kérnek, hogy ha ilyen üzenetet kap, soha ne válaszoljon rá, és ne kattintson az sms-ben lévő linkre! „Ne feledje, hogy egyetlen figyelmetlen kattintás is elegendő lehet ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek személyes adataihoz!” – emlékezetettek. 

 

