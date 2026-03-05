kórházmentőhelikoptertanár

Mentőhelikopterrel vitték kórházba a 14 éves fiút a tanóráról, mert rosszul sült el a kísérlet kémiaórán

Valószínűleg plasztikai műtétre is szüksége lesz.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2026. 03. 05. 17:02
illusztráció Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI
Mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani azt a 14 éves fiút, aki súlyosan megégett egy kémiaórán Nagykátán – írja a Blikk. 

A portál információi szerint a tanár kezében felrobbant egy kémcső, miközben egy kísérletet próbált bemutatni. A hozzá közel ülő fiút, Nimródot elérte a robbanás és megégett az arca és a keze. Sérülései elég súlyosak voltak, úgy tudni, folyamatosan altatásban tartották, és valószínűleg plasztikai műtétre is szüksége lesz. 

Időközben ellentétes információk láttak napvilágot, ugyanis Nimród családja azt állítja, az órát helyettesítő tanár tartotta, akinek nem volt kémiatanári szakképesítése. Ezzel szemben a Ceglédi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, Katonáné Barna Zsuzsanna azt közölte, hogy az órán nem helyettesítés történt.

 

