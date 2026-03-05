Mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani azt a 14 éves fiút, aki súlyosan megégett egy kémiaórán Nagykátán – írja a Blikk.
Mentőhelikopterrel vitték kórházba a 14 éves fiút a tanóráról, mert rosszul sült el a kísérlet kémiaórán
Valószínűleg plasztikai műtétre is szüksége lesz.
A portál információi szerint a tanár kezében felrobbant egy kémcső, miközben egy kísérletet próbált bemutatni. A hozzá közel ülő fiút, Nimródot elérte a robbanás és megégett az arca és a keze. Sérülései elég súlyosak voltak, úgy tudni, folyamatosan altatásban tartották, és valószínűleg plasztikai műtétre is szüksége lesz.
Időközben ellentétes információk láttak napvilágot, ugyanis Nimród családja azt állítja, az órát helyettesítő tanár tartotta, akinek nem volt kémiatanári szakképesítése. Ezzel szemben a Ceglédi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, Katonáné Barna Zsuzsanna azt közölte, hogy az órán nem helyettesítés történt.
