Mentőhelikopterrel vitték kórházba a 14 éves fiút a tanóráról, mert rosszul sült el a kísérlet kémiaórán

A portál információi szerint a tanár kezében felrobbant egy kémcső, miközben egy kísérletet próbált bemutatni. A hozzá közel ülő fiút, Nimródot elérte a robbanás és megégett az arca és a keze. Sérülései elég súlyosak voltak, úgy tudni, folyamatosan altatásban tartották, és valószínűleg plasztikai műtétre is szüksége lesz.