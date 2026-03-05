Lekerült a hatósági pecsét Galla Miklós házának a bejárati ajtajáról és a kerítésről is. A lakat sem volt már ott a bejárati ajtón, ahová egy nappal korábban tették – írja a Blikk.
Kiengedték a kórházból Galla Miklóst, rendőrök vitték haza a humoristát
Meglepetés!
Bár a portálnak nem sikerült telefonon elérnie a humoristát, kiderítették, hogy Galla Miklós már a szerda éjszakát is otthon töltötte.
Miklós már szerdán este megjött, rendőrök hozták haza, az ő segítségükkel jutott be a házába
–fogalmazott egy, a környéken élő nő, aki hozzáfűzte, valószínűleg megviselték az előző nap eseményei és egész nap alszik, mert nem látott mozgást a ház körül.
Az ügyben megkeresték az önkormányzatot is, mire a rendészeti iroda munkatársai annyit mondtak, hogy tudnak arról, hogy a művész úr hazatért az otthonába, de további részleteket csak a rendőrség árulhat el. Keresték a rendőrséget is, azonban a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.
Pikk Ambrózyval és Véseyvel – Emberek életével nem csencselünk + videó
Sikerült két kárpátaljai magyar honfitársunkat hazahozni az orosz fogságból, ami sem Zelenszkijnek, sem az úgymond független objektív újságíróknak nem tetszett.
Zelenszkij fenyegetése: Orbán Viktor védelmét a legmagasabb szintre kell emelni
A kampányidőszak és a tömegrendezvények fokozott biztonsági kockázatot jelenthetnek a miniszterelnök védelme szempontjából – véli Horváth József.
Menczer Tamás: Vajon miért nem vállalja Bujdosó Andrea a vitát? + videó
Menczer közölte: kész a vitára, ha a Tisza Párt jelöltje vállalja azt.
Orbán Viktor a Kossuth téren mond ünnepi beszédet március 15-én
Aznap délelőtt adják át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat is az Országház kupolacsarnokában.
