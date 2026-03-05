rendőrséggalla miklósrendőr

Kiengedték a kórházból Galla Miklóst, rendőrök vitték haza a humoristát

Forrás: Blikk2026. 03. 05.
Lekerült a hatósági pecsét Galla Miklós házának a bejárati ajtajáról és a kerítésről is. A lakat sem volt már ott a bejárati ajtón, ahová egy nappal korábban tették – írja a Blikk. 

Bár a portálnak nem sikerült telefonon elérnie a humoristát, kiderítették, hogy Galla Miklós már a szerda éjszakát is otthon töltötte. 

Miklós már szerdán este megjött, rendőrök hozták haza, az ő segítségükkel jutott be a házába

–fogalmazott egy, a környéken élő nő, aki hozzáfűzte, valószínűleg megviselték az előző nap eseményei és egész nap alszik, mert nem látott mozgást a ház körül.

Az ügyben megkeresték az önkormányzatot is, mire a rendészeti iroda munkatársai annyit mondtak, hogy tudnak arról, hogy a művész úr hazatért az otthonába, de további részleteket csak a rendőrség árulhat el. Keresték a rendőrséget is, azonban a cikk megjelenéséig nem kaptak választ. 

 

