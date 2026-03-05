A Győr után a magyar válogatott sem tudott mit kezdeni a világ egyik legjobb kapusával

A női kézilabda Eurokupában (EHF EURO Cup) az a nyolc válogatott szerepel az Európa-bajnoki selejtezők ideje alatt egyfajta felkészülésként, amelyek már – társházigazdaként vagy a legutóbbi Eb dobogósaként – biztosították helyüket a 2026 végi kontinenstornán. Magyarország és Dánia ősszel egyaránt győzött Csehország és Törökország ellen, így a csoport két esélyese hibátlan mérleggel várta a márciusi, egymás elleni folytatást. A legutóbbi Eb-n és olimpián is érmes dánokat irányító Helle Thomsen két győri és egy ferencvárosi légióst is hozott Tatabányára, míg Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesénél többek között a sérülésből lábadozó Márton Gréta, Faluvégi Dorottya és Fodor Csenge is hiányzott. A két csapat legutóbb decemberben találkozott egymással, akkor a világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában egy góllal nyertek a később szintén a legjobb nyolc között búcsúzó skandinávok.

Kuczora Csenge (j) és a győri Kristina Jörgensen ismét találkozhattak egy Magyarország–Dánia mérkőzésen, ezúttal a női kézilabda Eurokupa harmadik fordulójában. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szemerey Zsófi és Anna Kristensen is remekelt

A majdnem telt házas tatabányai közönség (5138 néző) a találkozó előtt külön üdvözölhette a jubilánsokat, így a 100. válogatottságát ünneplő Klujber Katrin, Tóvízi Petra és a 2025-ös év legjobb magyar női kézilabdázójának megválasztott Vámos Petra trióját is. A hazai kapuban a nemzeti csapatot 75-ödször segítő Szemerey Zsófi jól kezdett, de a dánok védelme is jól működött, így az első nyolc percben csupán három gól született (1-2).

Támadásban ezután Klujber góljaival magára talált Magyarország, és Simon Petra hétméteresével 4-3-nál először vezetett. A fordulatos játékkép folytatódott: a dánok a mérkőzés harmadára 6-4-es hátrányból egyenlítettek, majd Csíkos Luca hosszú gólcsendet szakított meg. 7-7-es állásnál jött az első időkérés, Golovin jóvoltából.

A kapusteljesítmény és a védekezés a hátralévő percekben is világszínvonalú volt mindkét oldalon,

Anna Kristensen és Szemerey Zsófi is legalább ötvenszázalékos hatékonysággal zárta a félidőt, ezért is lehetett 9-9 az eredmény harminc perc után.

Szemerey Zsófi kilenc védéssel zárta az első félidőt Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Hektikusan folytatta a magyar női kézilabda-válogatott Dánia ellen

A szünetet követően a magyar támadások eredményesebbekké váltak, és három perc alatt 12-9-re változott az állás, Vámos Petra kiállítása után viszont rögtön ki is egyenlítettek a dánok (12-12). Akadtak technikai hibák mindkét oldalon, ezért a hektikusság folytatódott. A vendégek a 44. percben, bő fél óra után ismét vezetéshez jutottak, ekkor jött is Golovin időkérése, de a nemrég az Esbjerg Győr elleni BL-találkozóján is parádézó Kristensenre nem sikerült megoldást találni, és a dán kapus védései után három gólra nőtt a skandinávok előnye (15-18).