A Győr után a magyar válogatott sem tudott mit kezdeni a világ egyik legjobb kapusával

A magyar női kézilabda-válogatott az Eurokupa (EHF Euro Cup) 3. fordulójában végig szoros, kevés gólos mérkőzésen, 21-19-es vereséget szenvedett a vendég Dánia ellen csütörtök este Tatabányán, így 2015 óta továbbra sem tud nyerni a skandináv rivális ellen. A találkozó legjobbja az 53 százalékos hatékonysággal védő dán kapus, a február közepén a Győr ellen is remeklő Anna Kristensen volt. A két kézilabdacsapat vasárnap ismét találkozik egymással, akkor a dániai Svendborg városában ismét megpróbálhatja megszakítani a sorozatot Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese.

Wiszt Péter
2026. 03. 05. 19:27
Klujber Katrin (j) és társai Dánia ellen játszották idei első mérkőzésüket Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
A női kézilabda Eurokupában (EHF EURO Cup) az a nyolc válogatott szerepel az Európa-bajnoki selejtezők ideje alatt egyfajta felkészülésként, amelyek már – társházigazdaként vagy a legutóbbi Eb dobogósaként – biztosították helyüket a 2026 végi kontinenstornán. Magyarország és Dánia ősszel egyaránt győzött Csehország és Törökország ellen, így a csoport két esélyese hibátlan mérleggel várta a márciusi, egymás elleni folytatást. A legutóbbi Eb-n és olimpián is érmes dánokat irányító Helle Thomsen két győri és egy ferencvárosi légióst is hozott Tatabányára, míg Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttesénél többek között a sérülésből lábadozó Márton Gréta, Faluvégi Dorottya és Fodor Csenge is hiányzott. A két csapat legutóbb decemberben találkozott egymással, akkor a világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában egy góllal nyertek a később szintén a legjobb nyolc között búcsúzó skandinávok.

Kuczora Csenge és a győri Kristina Jörgensen ismét találkozhattak egy Magyarország–Dánia mérkőzésen, ezúttal a női kézilabda Eurokupa harmadik fordulójában, magyar női kézilabda-válogatott
Kuczora Csenge (j) és a győri Kristina Jörgensen ismét találkozhattak egy Magyarország–Dánia mérkőzésen, ezúttal a női kézilabda Eurokupa harmadik fordulójában. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Szemerey Zsófi és Anna Kristensen is remekelt

A majdnem telt házas tatabányai közönség (5138 néző) a találkozó előtt külön üdvözölhette a jubilánsokat, így a 100. válogatottságát ünneplő Klujber Katrin, Tóvízi Petra és a 2025-ös év legjobb magyar női kézilabdázójának megválasztott Vámos Petra trióját is. A hazai kapuban a nemzeti csapatot 75-ödször segítő Szemerey Zsófi jól kezdett, de a dánok védelme is jól működött, így az első nyolc percben csupán három gól született (1-2). 

Támadásban ezután Klujber góljaival magára talált Magyarország, és Simon Petra hétméteresével 4-3-nál először vezetett. A fordulatos játékkép folytatódott: a dánok a mérkőzés harmadára 6-4-es hátrányból egyenlítettek, majd Csíkos Luca hosszú gólcsendet szakított meg. 7-7-es állásnál jött az első időkérés, Golovin jóvoltából. 

A kapusteljesítmény és a védekezés a hátralévő percekben is világszínvonalú volt mindkét oldalon,

Anna Kristensen és Szemerey Zsófi is legalább ötvenszázalékos hatékonysággal zárta a félidőt, ezért is lehetett 9-9 az eredmény harminc perc után.

Tatabánya, 2026. március 5.Szemerey Zsófi kapus a női kézilabda Eurokupa B csoportjának 3. fordulójában játszott Magyarország - Dánia mérkőzésen a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban 2026. március 5-én.MTI/Bodnár Boglárka
Szemerey Zsófi kilenc védéssel zárta az első félidőt Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Hektikusan folytatta a magyar női kézilabda-válogatott Dánia ellen

A szünetet követően a magyar támadások eredményesebbekké váltak, és három perc alatt 12-9-re változott az állás, Vámos Petra kiállítása után viszont rögtön ki is egyenlítettek a dánok (12-12). Akadtak technikai hibák mindkét oldalon, ezért a hektikusság folytatódott. A vendégek a 44. percben, bő fél óra után ismét vezetéshez jutottak, ekkor jött is Golovin időkérése, de a nemrég az Esbjerg Győr elleni BL-találkozóján is parádézó Kristensenre nem sikerült megoldást találni, és a dán kapus védései után három gólra nőtt a skandinávok előnye (15-18).

A magyar válogatott kétszer is volt rövid ideig kettős emberelőnyben, ekkor egy gólra vissza tudott zárkózni a dánokra (18-19), így kezdődött meg az utolsó öt perc. Annak elejét viszont a vendégek ismét megnyomták, és a 21-18-as vezetésük után eldöntötték a két pont sorsát. 

Kristensen 21 védéssel zárt, és a mérkőzés legjobb játékosa lett.

A 2015-ös világbajnokság óta először győzhetett volna Magyarország Dánia ellen, ám ehelyett azóta már hatmérkőzésesre nőtt a nyeretlenségi sorozat. A két együttes három nap múlva, vasárnap 16 órától ismét egymás ellen lép pályára: az Eurokupa negyedik fordulójában Svendborgban mérkőznek meg a felek. Papp Nikoletta akkor már nem klubkötelezettségek miatt nem áll Golovin Vlagyimir rendelkezésére.

Női kézilabda Eurokupa (EHF Euro Cup), 2. csoport, 3. forduló:

  • Magyarország–Dánia 19-21 (9-9)
  • hétméteresek: 3/3, illetve 3/5
  • kiállítások: 2, illetve 8 perc

Magyarország: 
Szemerey Zsófi – Kovács Anett 1, Klujber Katrin 3, Vámos Petra 3, Papp Nikoletta, Bordás Réka, Hársfalvi Júlia
cserék: Janurik Kinga – Falusi-Udvardi Laura, Albek Anna 4, Kuczora Csenge, Simon Petra 5, Tóvizi Petra, Csíkos Luca 1, Faragó Lea 1, Petrus Mitrill 1.

A csoport állása:
1. Dánia 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Csehország 2, 4. Törökország 0.
A kvartett első két helyezettje jut a szeptemberi négyes döntőbe.

 

 

