Fodor Csenge bejegyzésére záporoznak az üzenetek, csapattársai is véleményt nyilvánítottak

Fodor Csenge lassan négy éve nem szerepelt a magyar válogatottban különböző okok miatt, de a múlt hét óta már botrányos fejezetei íródnak a történetnek. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány múlt csütörtökön hirdette ki a legfrissebb válogatott keretét, és külön kitért Fodor Csenge kimaradására, aki nem fogadta el a meghívóját.

Fodor Csenge válogatottbeli jövője erősen kérdőjeles (Fotó: Alex Nicodim/NurPhoto/AFP)

Csapattársai Fodor Csenge mellett állnak

A kapitány szerint a játékos azt mondta neki, nem érzi a bizalmat, ezért nem jön, Golovin pedig értetlenül állt az eset előtt. A győri szélső aztán vasárnap a közösségi oldalán leírta a saját álláspontját, kifejtette, hogy egyértelmű emberi probléma áll a háttérben. E bejegyzés alatt a közzététel óta folyamatosan érkeznek a támogató üzenetek, csapattársai és barátai egyaránt kiállnak mellette.

A támogatók között ott vannak a Győri Audi ETO KC játékosai is, akik nyíltan és egyértelműen kiálltak mellette.

Nagyon hálás vagyok, hogy a csapattársad lehetek. A pályán és azon kívül is fantasztikus ember vagy

– írta Fodor posztjához csapattársa, a norvégok olimpiai, világ- és Európa-bajnoka, Kari Brattset.

A hozzászólók között több klasszis csapattárs neve is feltűnt: az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes irányító, Helena Elver, valamint az Európa-bajnoki bronzérmes svéd beálló, Linn Blohm is szívecskével jelezte támogatását. A korábbi magyar válogatott játékos, Háfra Noémi pedig rengeteg emojival üzent Fodor Csengének, egyértelművé téve, hogy mellette áll.

Hétfőn a Magyar Kézilabda-szövetség is reagált az ügyre: a szövetség alaposan kiosztotta Fodor Csengét, és az ügybe burkoltan belekeverik a magánjellegű kapcsolatát is, ami Brazíliáig vezethet. Az MKSZ a közleményében tisztázta, hogy Fodor Csenge miért maradt ki a tavaly decemberi világbajnoki keretből, álláspontjuk szerint sérült volt, ezt a klubja orvosa is megerősítette, noha a játékos korábban vitatta, hogy ne lett volna alkalmas a játékra. A szövetség azt is felrótta, hogy Fodor a 2024-es Európa-bajnokság idején, miután a szűk keretből kimaradt, a lehetőségét is kizárta annak, hogy szerepeljen, noha a posztján kényszerűségből cserélni is kellett a tornán, csakhogy ő ekkor már nem is tartózkodott a kontinensen. Ez volt az első burkolt utalás arra, hogy Fodor Csenge kötődik egy nem európai országhoz: nevezetesen Brazíliához.