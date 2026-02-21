Mi a baj Fodor Csengével? A sértett klasszissá érett peremember hányattatásai

Golovin Vlagyimir számított volna Fodor Csengére a válogatott márciusi mérkőzésein, mint elmondta, beszélt is vele. A kapitány elmondása szerint a Győr balszélsője – aki nem posztolt, másnak nem nyilatkozott – a következőképpen indokolta neki a döntését: azért nem kíván csatlakozni a kerethez, mert nem érzi a bizalmat, különösen amiatt, hogy kimaradt a világbajnoki csapatból.

Fodor Csenge és Golovin Vlagyimir egyeztet a magyar női kézilabda-válogatott edzőtáborában a 2025-ös világbajnokság előtt. Fotó: Árvai Károly

Az ügy nagyobb vihart kavart, mint amire számítani lehetett. Danyi Gábor kollégaként, egyben szövetségi kapitányként az elődjeként Golovin Vlagyimir mellé állt. Szerinte Fodor Csenge szereptévesztésben van, hiszen a meghívó önmagában a bizalomról árulkodik, a válogatottság megtiszteltetés. A játékos győri csapattársa, Bruna de Paula – aki egyben a civil életben a párja – a közösségi oldalán a játékos mellett állt ki, indoklás nélkül hazudozónak bélyegezte a kapitányt.

Ha valaki, akkor hát Bruna de Paula végképp szereptévesztésben van: brazil válogatottként ízléstelen beavatkoznia a magyar nemzeti csapat dolgaiba, pláne vitathatatlan elfogultsággal.

Csúsztatás Golovin Vlagyimirre kenni a mellőzést

A mostani konfliktus gyökerei a 2025-ös világbajnokságig nyúlnak vissza. Fodor Csenge tagja volt a vb-re készülő keretnek, ám az edzőtáborban combfeszítőizom-sérülést szenvedett, így nem utazhatott el a többiekkel Hollandiába. A sérülés nem volt súlyos, amit közvetetten az is alátámaszt, hogy januárban már ismét tétmérkőzésen szerepelt Győrben.

S van még egy csavar a történetben, valószínűleg ez bántja Fodor Csengét. Közvetlenül a világbajnokság alatt az egyik jobbszélső, Kovács Anett is megsérült, majd miután felépült, visszatért a kerethez és játszott is a vb-n.

Ha rá számított Golovin Vlagyimir, akkor Fodor Csengére vajon miért nem?

A két esetet csúsztatás összemosni. Az orvosok szerint Fodor sérülés súlyosabb volt Kovácsénál, előbbinek februári visszatérést prognosztizáltak. Ráadásul a jobbszélsők közül időközben Grosch Vivien is kidőlt, így Kovács visszahívása nem gesztusértékű, hanem kényszerű volt – a bal szélen hasonló helyzet nem állt elő. A kapitány döntése tehát szakmailag indokolható volt, még ha a játékos nem is tudta feldolgozni.