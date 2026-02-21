Rendkívüli

Hivatalosan is elindult a kampány, a tét minden eddiginél nagyobb, háború vagy béke

fodor csengegolovin vlagyimirgyőri audi eto kcválogatottnői kézilabdasérülés

Mi a baj Fodor Csengével? A sértett klasszissá érett peremember hányattatásai

Fodor Csenge ismét lemondta a válogatottságot. A Győri Audi ETO KC balszélsője nem fogadta el Golovin Vlagyimir meghívását a márciusi összetartásra, döntésének hátterében pedig – a kapitány tájékoztatása szerint – a tavalyi világbajnokságon történtek állnak. A probléma gyökerei mélyebbre nyúlnak, a 26 éves játékos pályafutását sérülések és visszatérő konfliktushelyzetek kísérik, miközben tehetsége alapján Fodor Csenge akár a válogatott meghatározó alakja is lehetne.

Novák Miklós
2026. 02. 21. 6:10
Fodor Csenge többször került padlóra sérülések miatt Fotó: ALEX NICODIM Forrás: NurPhoto
Golovin Vlagyimir számított volna Fodor Csengére a válogatott márciusi mérkőzésein, mint elmondta, beszélt is vele. A kapitány elmondása szerint a Győr balszélsője – aki nem posztolt, másnak nem nyilatkozott – a következőképpen indokolta neki a döntését: azért nem kíván csatlakozni a kerethez, mert nem érzi a bizalmat, különösen amiatt, hogy kimaradt a világbajnoki csapatból.

Fodor Csenge és Golovin Vlagyimir egyeztet a magyar női kézilabda-válogatott edzőtáborában a 2025-ös világbajnokság előtt
Fodor Csenge és Golovin Vlagyimir egyeztet a magyar női kézilabda-válogatott edzőtáborában a 2025-ös világbajnokság előtt. Fotó: Árvai Károly

Az ügy nagyobb vihart kavart, mint amire számítani lehetett. Danyi Gábor kollégaként, egyben szövetségi kapitányként az elődjeként Golovin Vlagyimir mellé állt. Szerinte Fodor Csenge szereptévesztésben van, hiszen a meghívó önmagában a bizalomról árulkodik, a válogatottság megtiszteltetés. A játékos győri csapattársa, Bruna de Paula – aki egyben a civil életben a párja – a közösségi oldalán a játékos mellett állt ki, indoklás nélkül hazudozónak bélyegezte a kapitányt.

Ha valaki, akkor hát Bruna de Paula végképp szereptévesztésben van: brazil válogatottként ízléstelen beavatkoznia a magyar nemzeti csapat dolgaiba, pláne vitathatatlan elfogultsággal.

 

Csúsztatás Golovin Vlagyimirre kenni a mellőzést

A mostani konfliktus gyökerei a 2025-ös világbajnokságig nyúlnak vissza. Fodor Csenge tagja volt a vb-re készülő keretnek, ám az edzőtáborban combfeszítőizom-sérülést szenvedett, így nem utazhatott el a többiekkel Hollandiába. A sérülés nem volt súlyos, amit közvetetten az is alátámaszt, hogy januárban már ismét tétmérkőzésen szerepelt Győrben.

S van még egy csavar a történetben, valószínűleg ez bántja Fodor Csengét. Közvetlenül a világbajnokság alatt az egyik jobbszélső, Kovács Anett is megsérült, majd miután felépült, visszatért a kerethez és játszott is a vb-n.

Ha rá számított Golovin Vlagyimir, akkor Fodor Csengére vajon miért nem?

A két esetet csúsztatás összemosni. Az orvosok szerint Fodor sérülés súlyosabb volt Kovácsénál, előbbinek februári visszatérést prognosztizáltak. Ráadásul a jobbszélsők közül időközben Grosch Vivien is kidőlt, így Kovács visszahívása nem gesztusértékű, hanem kényszerű volt – a bal szélen hasonló helyzet nem állt elő. A kapitány döntése tehát szakmailag indokolható volt, még ha a játékos nem is tudta feldolgozni.

Újra és újra sérülések törték meg Fodor Csenge pályafutását

Annak érdekében, hogy megpróbáljuk megérteni a döntését, érdemes dióhéjban összefoglalni Fodor Csenge pályafutását. Komoly tehetségként tartották számon, tagja volt a 2018-ban világbajnoki aranyérmes juniorválogatottnak. Senkit sem lepett meg, hogy a magyar kirakatcsapat, a Győri Audi ETO KC 2019-ben szerződtette a NEKA-tól. A balszélső pályafutásának kiteljesedését több sérülés hátráltatta:

• 2019 – vállsérülés: Pályafutása elején, a CSM Bukarest ellen Bajnokok Ligája-mérkőzésen súlyos vállsérülést szenvedett. Hónapokat hagyott ki, és csak a szezon végére tért vissza.

• 2022. október – újabb térdsérülés: Ezúttal a Buducnost elleni BL-mérkőzésen sérült meg. Körülbelül hat-hét hetet kellett kihagynia, decemberben tért vissza tétmérkőzésen. Emiatt nem lehetett ott a 2022-es Európa-bajnokságon.

• 2023. augusztus – súlyos térdsérülés: Egy augusztusi felkészülési találkozón szenvedett komoly térdsérülést, ami után fél éven át tartott a rehabilitációja, csak 2024 februárjában játszott ismét tétmérkőzést.

• 2025. november – combfeszítőizom-sérülés: A világbajnokság előtti edzőtáborban sérült meg. A tornát kihagyta, de 2026 januárjára már ismét játékra alkalmas állapotba került, és pályára lépett NB I-es mérkőzésen.

Fodor Csenge a Győri Audi ETO-KC-ban is nehezen harcolta ki a helyét
Fodor Csenge a Győri Audi ETO-KC-ban is nehezen harcolta ki a helyét. Fotó: Török Attila

Cseresorban a posztriválisok mögött

Fodor Csengének ráadásul nemcsak a sérülésekkel, hanem a poszttársaival, riválisaival is meg kellett küzdenie Győrben és a válogatottban egyaránt. Az ETO-nál éveken át Szöllősi-Schatzl Nadine, majd Bo van Wetering mögött kényszerült cseresorba, a válogatottban pedig Schatzl és Márton Gréta mögött legfeljebb a harmadik választás lehetett.

Árulkodó adat, hogy noha már 2021-ben bemutatkozott, mindössze 15 alkalommal szerepelt a magyar női kézilabda-válogatottban.

2025: az áttörés éve

A 2024–25-ös idényben azonban fordulat következett. Fodor játéka stabilabbá vált, több lehetőséget kapott, amivel élni is tudott, 2025-re Győrben alapemberré nőtte ki magát. Ugyanekkor Szöllősi-Schatzl kikerült a válogatottból, tehát a nemzeti csapatban is megnyílt az út Fodor Csenge előtt. Ám tavaly márciusban ő kért felmentést a válogatottság alól, inkább Győrben kívánt készülni, miként fogalmazott: saját mentális és fizikai állapota megőrzése érdekében. Talán nem tapogatózunk rossz irányba, ha az akkori döntés mögött is Bruna de Paula befolyását gyanítjuk.

Most ugyanez a helyzet áll elő, csak éppen már nincs magyarázkodás sem, a döntést a brazil játékos bejegyzése indokolja csupán – csak látszólag érzelmesen, valójában durva sértegetéssel.

Bruna De Paula (középen) és Fodor Csenge (jobbra) együtt ünnepel győri színekben
Bruna de Paula (középen) és Fodor Csenge (jobbra) együtt ünnepel győri színekben. Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Hogyan tovább? Brazília nem opció

Régóta lappangó pletyka, miszerint Fodor Csenge a válogatottban is Bruna de Paula mellett, a brazil csapatban köthet ki. Ez azonban alaptalan spekuláció. Akik ismerik, állítják, nincsenek ilyen tervei, ráadásul a nemzetközi szabályoknak eleget téve három évet Brazíliában kellene lehúznia.

A másik út a békülés, kiengesztelődés jelen állás szerint Golovin Vlagyimirrel, a mindenkori magyar szövetségi kapitánnyal.

Fodor Csenge mostani döntését a közelmúlt sérelmei és a pillanatnyi előnyök determinálják. Talán azt is érdemes lenne számba vennie, a jövőben mi mindenről maradhat le, ha makacsul kitart az elhatározása mellett.

