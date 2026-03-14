Elbukott a Tisza Párt újabb támadása: az Alkotmánybíróság a közmédiának adott igazat

Hiába támadta újra a közmédiát a Tisza Párt, az Alkotmánybíróság világosan kimondta: a Kossuth rádió Facebook-oldalának működése nem sérti a hatályos jogszabályokat – közölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).

A tájékoztatás szerint a bíróság állásfoglalása világosan mutatja, hogy

nem szakmai, hanem politikai érdek vezérelte a pártot,

amelynek célja a közmédia működésének akadályozása volt.

A Tisza Párt politikai támadása elbukott

Mint ismert, az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ellen a Tisza Párt február 23-án terjesztett elő kifogást azért, mert a Tisza szerint a két említett szervezet megsértette a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségről és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveit azáltal, hogy a hozzájuk tartozó Kossuth rádió Facebook-oldalán február 21-től a jelölőszervezetek közül túlnyomórészt a Fidesz–KDNP esetében számoltak be eseményekről vagy megszólalásokról.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kifogást elutasította, arra hivatkozva, hogy egyetlen napnak a kifogásban szereplő beidézett tartalmai önmagukban nem alkalmasak az esélyegyenlőség követelménye megtartásának elbírálására. Egyúttal megállapította, hogy

a kérelmező nem nevezett meg olyan konkrét tartalmat, amelynek közzététele indokolt lett volna.

A Kúria viszont másképp látta, és arra a megállapításra jutott, hogy az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megsértette a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvét, és eltiltotta őket a további jogsértéstől.

Az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ezután alkotmányjogi panaszukban a sajtószabadsághoz, a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog sérelmét állították, és az Alkotmánybírósághoz fordultak.

Az Alkotmánybíróság 2026. március 13-i döntésével világosan kimondta: a Kúria korábbi, a közmédiát támadó végzése megalapozatlan és indokolatlan volt.

A párt ismét bizonyította, hogy a közmédiát kizárólag kritizálni, munkatársait fenyegetni tudja, miközben képviselői rendszeresen elutasítják a közmédia médiaszereplésre szóló meghívásait

– mutatott rá a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., megjegyezve: a médiatörvény rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyása tovább erősíti azt a képet, hogy beadványuk nem szakmai, hanem politikai indíttatású volt.