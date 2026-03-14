Elbukott a Tisza Párt újabb támadása: az Alkotmánybíróság a közmédiának adott igazat

A bíróság állásfoglalása szerint nem szakmai, hanem politikai érdek vezérelte a pártot. Az MTVA rámutatott: a párt ismét bizonyította, hogy a közmédiát kizárólag kritizálni, munkatársait fenyegetni tudja, miközben képviselői rendszeresen elutasítják a közmédia médiaszereplésre szóló meghívásait.

2026. 03. 14. 9:13
Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Hiába támadta újra a közmédiát a Tisza Párt, az Alkotmánybíróság világosan kimondta: a Kossuth rádió Facebook-oldalának működése nem sérti a hatályos jogszabályokat – közölte a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).

A tájékoztatás szerint a bíróság állásfoglalása világosan mutatja, hogy

nem szakmai, hanem politikai érdek vezérelte a pártot,

amelynek célja a közmédia működésének akadályozása volt.

 

A Tisza Párt politikai támadása elbukott

Mint ismert, az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ellen a Tisza Párt február 23-án terjesztett elő kifogást azért, mert a Tisza szerint a két említett szervezet megsértette a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségről és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveit azáltal, hogy a hozzájuk tartozó Kossuth rádió Facebook-oldalán február 21-től a jelölőszervezetek közül túlnyomórészt a Fidesz–KDNP esetében számoltak be eseményekről vagy megszólalásokról.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kifogást elutasította, arra hivatkozva, hogy egyetlen napnak a kifogásban szereplő beidézett tartalmai önmagukban nem alkalmasak az esélyegyenlőség követelménye megtartásának elbírálására. Egyúttal megállapította, hogy

a kérelmező nem nevezett meg olyan konkrét tartalmat, amelynek közzététele indokolt lett volna.

A Kúria viszont másképp látta, és arra a megállapításra jutott, hogy az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megsértette a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvét, és eltiltotta őket a további jogsértéstől.

Az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ezután alkotmányjogi panaszukban a sajtószabadsághoz, a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog sérelmét állították, és az Alkotmánybírósághoz fordultak.

Az Alkotmánybíróság 2026. március 13-i döntésével világosan kimondta: a Kúria korábbi, a közmédiát támadó végzése megalapozatlan és indokolatlan volt.

A párt ismét bizonyította, hogy a közmédiát kizárólag kritizálni, munkatársait fenyegetni tudja, miközben képviselői rendszeresen elutasítják a közmédia médiaszereplésre szóló meghívásait

– mutatott rá a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., megjegyezve: a médiatörvény rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyása tovább erősíti azt a képet, hogy beadványuk nem szakmai, hanem politikai indíttatású volt.

Hangsúlyozták továbbá, a döntés fényében különösen figyelemre méltó az is, hogy egyes sajtóorgánumok már a jogorvoslati eljárás lezárulta előtt tényként állították be a Kossuth rádió elmarasztalását, és a közmédiát törvénysértéssel, illetve politikai kampánytevékenységgel vádolták.

A közmédia elvárja, hogy azok a médiumok, amelyek ezt az állítást tényként közölték, a határozatra tekintettel haladéktalanul tegyenek közzé helyreigazítást – írták, kiemelve, a közmédia működése továbbra is a hatályos jogszabályok és az alkotmányos alapelvek tiszteletben tartásával történik.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Veér Gyula
idezojelekbrüsszel

Mit veszíthetünk április 12-én?

Veér Gyula avatarja

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
