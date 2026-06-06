Szoboszlai sportemberi tette meglepte a finneket, Rossi legközelebb lecserélné őt

Rossi az ETO magyar bajnok védője, az újoncként kezdő Csinger Márk esetével szemléltette, hogy a felkészülési meccsek nem csak az eredményről szólnak.
– Márk jó meccset játszott, ne értsetek félre, de most mutatkozott be a válogatottban több mint ötvenezer ember előtt, ami nem ugyanaz, mint az NB I-ben szerepelni – emelte ki Rossi. – Ezért kellenek ezek a felkészülési mérkőzések. Az eredmény itt is számít, a világranglista miatt is, de ilyenkor van lehetőség dolgozni a fiatalokkal, akikben van potenciál.
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