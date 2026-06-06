Marco RossiFinnországmagyar labdarúgó–válogatottSzoboszlai Dominik

Szoboszlai sportemberi tette meglepte a finneket, Rossi legközelebb lecserélné őt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Finnország ellen a márciusi sérülése után visszatérő Varga Barnabás duplájával 2-1-es győzelmet aratott a magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában péntek este. Marco Rossi szövetségi kapitány a meccs után elmondta, hogy nem szabad ilyen hibákat elkövetni a hajrában, és azt is elárulta, hogy tervei szerint a keddi, kazahok elleni mérkőzésen lecseréli Szoboszlai Dominiket. A csapatkapitány a lefújás után sportemberi gesztussal lepte meg a finneket.

Szalay Attila
2026. 06. 06. 6:05
Szoboszlai Dominik igazi sportemberként viselkedett a finnekkel a lefújás után
Szoboszlai Dominik igazi sportemberként viselkedett a finnekkel a lefújás után Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Magyarország - Finnország barátságos mérkőzés labdarúgás sajtótájékoztató Rossi
Marco Rossi dicsérte az újonc kapust. Fotó: Ladóczki Balázs

Rossi az ETO magyar bajnok védője, az újoncként kezdő Csinger Márk esetével szemléltette, hogy a felkészülési meccsek nem csak az eredményről szólnak.

– Márk jó meccset játszott, ne értsetek félre, de most mutatkozott be a válogatottban több mint ötvenezer ember előtt, ami nem ugyanaz, mint az NB I-ben szerepelni – emelte ki Rossi. – Ezért kellenek ezek a felkészülési mérkőzések. Az eredmény itt is számít, a világranglista miatt is, de ilyenkor van lehetőség dolgozni a fiatalokkal, akikben van potenciál.

Magyarország - Finnország barátságos mérkőzés labdarúgás Szoboszlai
Magyarország - Finnország szurkolók vonulása
Magyarország - Finnország szurkolók vonulása
1/41

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmszmp

Nyári fejfájások

Pilhál György avatarja

Ma a dolgozó ember maga szervezi a vakációját – legtöbbjük már annak is örül, hogy munkahelye van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu