Szoboszlai sportemberi tette meglepte a finneket, Rossi legközelebb lecserélné őt

Marco Rossi dicsérte az újonc kapust. Fotó: Ladóczki Balázs

Rossi az ETO magyar bajnok védője, az újoncként kezdő Csinger Márk esetével szemléltette, hogy a felkészülési meccsek nem csak az eredményről szólnak.

– Márk jó meccset játszott, ne értsetek félre, de most mutatkozott be a válogatottban több mint ötvenezer ember előtt, ami nem ugyanaz, mint az NB I-ben szerepelni – emelte ki Rossi. – Ezért kellenek ezek a felkészülési mérkőzések. Az eredmény itt is számít, a világranglista miatt is, de ilyenkor van lehetőség dolgozni a fiatalokkal, akikben van potenciál.