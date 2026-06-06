Yaakobishvili Áron jövőjéről posztolt Fabrizio Romano, azonnal elolvasták félmillióan
A végén izgulnunk kellett, de labdarúgó-válogatottunk pénteken a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert a finnek ellen. Az, hogy a vendégek nem tudtak egyenlíteni, a válogatottunkban most bemutatkozott Yaakobishvili Áron érdeme, akinek két nagy védése is volt. A 20 éves kapusról – akit a Barcelona kölcsönadott az FC Andorrának – szombaton a neves sportújságíró és transzferguru, Fabrizio Romano posztolt az X-oldalán.
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