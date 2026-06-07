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Kemény liverpooli kritika Szoboszlai Dominiknak: nem méltó a csapatkapitányi posztra

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Terjedelmes cikk jelent meg Szoboszlai Dominikról az X-en egymillió követővel rendelkező liverpooli This Is Anfield portálon. Az írás szerzője elismeri, hogy Szoboszlai mögött remek szezon van, de kétségeit fogalmazza meg azzal kapcsolatban, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya alkalmas-e a vezér szerepére a csapatban.

Magyar Nemzet
2026. 06. 07. 6:25
Szoboszlai Dominik az Aston Villa elleni meccs után is szolgáltat beszédtémát Fotó: NEWS IMAGES
Szoboszlai Dominik az Aston Villa elleni meccs után is szolgáltat beszédtémát Fotó: NEWS IMAGES
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Vita a szurkolókkal, közösségi média

  • Az FA-kupa-kiesés utáni incidens, amikor nem volt szerencsés, hogy Szoboszlai vitába keveredett a Liverpool-szurkolókkal, mert egy jövőbeli kapitánynak ilyenkor higgadtságot kell mutatni és önkritikát kell gyakorolni.
  • A cikk szerint Szoboszlai közösségi médiás posztjai is gyakran problémásak, amikor luxuséletmódot mutatnak és reklámkampányokat közvetítenek. Sok szurkoló rossz néven vette, hogy egy súlyos, Aston Villa ellen vereség (2-4) másnapján Szoboszlai közösségi felületein  McDonald's-reklámok jelentek meg. A cikk azt nem állítja, hogy Szoboszlai személyesen töltötte fel a reklámokat, de rosszul mérte fel az adott helyzethez illő kommunikációt.

Az írás utal arra, a jelenlegi csapatkapitány Virgil van Dijk rendelkezik azzal a tapasztalattal, hogy tudja, mikor kell háttérbe húzódni, mikor kell megszólalni, és mikor nem szerencsés a magánélet vagy a szponzorok előtérbe helyezése. 

Mindazonáltal a This Is Anfield cikkének nem az a konklúziója, hogy Szoboszlai soha nem lehet csapatkapitány. Hanem az, hogy a pályán ő volt a Liverpool legjobb játékosa, de egyelőre nem bizonyította, rendelkezik azzal az érettséggel, amely egy olyan vezetőnek elengedhetetlen, akit a többiek követni akarnak. Szoboszlai már sztárjátékos, de még nem klubikon. 

 

Mindez most azért is érdekes téma, mert nem kizárt, hogy a hamarosan 35 éves Virgil van Dijk távozik Liverpoolból.

 

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