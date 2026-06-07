Kemény liverpooli kritika Szoboszlai Dominiknak: nem méltó a csapatkapitányi posztra

Vita a szurkolókkal, közösségi média

Az FA-kupa-kiesés utáni incidens, amikor nem volt szerencsés, hogy Szoboszlai vitába keveredett a Liverpool-szurkolókkal, mert egy jövőbeli kapitánynak ilyenkor higgadtságot kell mutatni és önkritikát kell gyakorolni.

A cikk szerint Szoboszlai közösségi médiás posztjai is gyakran problémásak, amikor luxuséletmódot mutatnak és reklámkampányokat közvetítenek. Sok szurkoló rossz néven vette, hogy egy súlyos, Aston Villa ellen vereség (2-4) másnapján Szoboszlai közösségi felületein McDonald's-reklámok jelentek meg. A cikk azt nem állítja, hogy Szoboszlai személyesen töltötte fel a reklámokat, de rosszul mérte fel az adott helyzethez illő kommunikációt.

Az írás utal arra, a jelenlegi csapatkapitány Virgil van Dijk rendelkezik azzal a tapasztalattal, hogy tudja, mikor kell háttérbe húzódni, mikor kell megszólalni, és mikor nem szerencsés a magánélet vagy a szponzorok előtérbe helyezése.

Mindazonáltal a This Is Anfield cikkének nem az a konklúziója, hogy Szoboszlai soha nem lehet csapatkapitány. Hanem az, hogy a pályán ő volt a Liverpool legjobb játékosa, de egyelőre nem bizonyította, rendelkezik azzal az érettséggel, amely egy olyan vezetőnek elengedhetetlen, akit a többiek követni akarnak. Szoboszlai már sztárjátékos, de még nem klubikon.

Mindez most azért is érdekes téma, mert nem kizárt, hogy a hamarosan 35 éves Virgil van Dijk távozik Liverpoolból.