Szoboszlai kiakadt a megalázó vereség után, csapattársa fogta le + videó

A Liverpoolnál aligha így tervezték a folytatást a válogatottszünet után. Arne Slot csapata nem javult fel, szinte ott folytatta, ahol márciusban abbahagyta. A Manchester City gyakorlatilag átgázolt a Liverpoolon az FA-kupa negyeddöntőjében, pedig az első félidőben sokáig a Vörösöknek voltak ígéretes helyzetei, ezek viszont kimaradtak. Erling Haaland triplázott, a City végül 4-0-val jutott be az elődöntőbe . A lefújás után Szoboszlai Dominik a Spíler TV-nek adott rövid értékelést.

Újabb pofont kapott a Liverpool, ezúttal a Manchester City tömte ki őket, Szoboszlai Domiik frusztrációja érthető is (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Szoboszlai Dominik figyelmeztet, változtatniuk kell

– A második gól volt a fordulópont. Egy perc volt hátra a félidőből, bemehettünk volna 1-0-val a szünetbe, de nem. Kevés csapat tud innen visszajönni a City ellen idegenben – kezdte Szoboszlai, aki ezután keményen fogalmazott. –Nem lehet kifogás a válogatottszünet, ők is játszottak. Ha nem állsz készen, szólsz és a padon kezdesz. Ez nem az volt, hogy fáradtak voltunk, 12.45-kor játszunk vagy ez az FA-kupa. Ezek mind kifogások, ma a jobb csapat nyert. Az első félidőben megvoltak a helyzeteink, ott el kellett volna döntenünk a meccset.

Össze kell kapnunk magunkat! Ha így folytatjuk, nagyon gyorsan elfelejthetjük a Bajnokok Ligája-szereplésünket, illetve a következő idényben is. Kicsit magunkba kell nézni, és el kell azon gondolkozni, hogy ebből a katasztrofális szezonból hogyan csinálunk egy olyat, amire emlékezni fogunk.

Szoboszlai itt egyértelműen arra utalt, hogy a Liverpool szerdán a Paris Saint-Germain ellen a BL-negyeddöntő első meccsén játszik következőnek, és ott a szombati produkciónál sokkal többre lesz szükség. Mindeközben azonban a Premier League-ben is minden meccs kis túlzással döntővel ér fel, hiszen a Liverpool jelenleg az ötödik, amely BL-indulást érhet, de a hatodik Chelsea egy, a hetedik Brentford és nyolcadik Everton két-két pontra van csak.

Szoboszlai kereste a szavakat

Szoboszlai egyébként a TNT Sportsnak is nyilatkozott: – Nem volt elég a küzdőszellem és a mentalitásunk sem volt a helyén sem volt elég. Őszintén szólva egyikünk sem volt ott fejben maximálisan. Jó kérdés, hogy mindez miért hiányzott ma. Őszinte leszek, nehéz most szavakat találni. Nagyon akartuk ezt a meccset, a vége mégis 4-0-s vereség lett.