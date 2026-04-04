Szoboszlai kiakadt a megalázó vereség után, csapattársa fogta le + videó

Szoboszlai Dominik ezúttal is végig a pályán volt, a Liverpool viszont hatalmas pofonba szaladt bele a Manchester City vendégeként szombat délután. A City Erling Haaland triplájával is, végül 4-0-ra nyert a Liverpool ellen, így az FA-kupában bejutott az elődöntőbe. A lefújás után Szoboszlai előbb szóváltásba keveredett a Liverpool szurkolóival, majd röviden értékelte a találkozót. Szoboszlai Dominik üzent a csapattársainak is.

2026. 04. 04. 16:17
Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
A Liverpoolnál aligha így tervezték a folytatást a válogatottszünet után. Arne Slot csapata nem javult fel, szinte ott folytatta, ahol márciusban abbahagyta. A Manchester City gyakorlatilag átgázolt a Liverpoolon az FA-kupa negyeddöntőjében, pedig az első félidőben sokáig a Vörösöknek voltak ígéretes helyzetei, ezek viszont kimaradtak. Erling Haaland triplázott, a City végül 4-0-val jutott be az elődöntőbe . A lefújás után Szoboszlai Dominik a Spíler TV-nek adott rövid értékelést.

(Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Szoboszlai Dominik figyelmeztet, változtatniuk kell

– A második gól volt a fordulópont. Egy perc volt hátra a félidőből, bemehettünk volna 1-0-val a szünetbe, de nem. Kevés csapat tud innen visszajönni a City ellen idegenben – kezdte Szoboszlai, aki ezután keményen fogalmazott. –Nem lehet kifogás a válogatottszünet, ők is játszottak. Ha nem állsz készen, szólsz és a padon kezdesz. Ez nem az volt, hogy fáradtak voltunk, 12.45-kor játszunk vagy ez az FA-kupa. Ezek mind kifogások, ma a jobb csapat nyert. Az első félidőben megvoltak a helyzeteink, ott el kellett volna döntenünk a meccset. 

Össze kell kapnunk magunkat! Ha így folytatjuk, nagyon gyorsan elfelejthetjük a Bajnokok Ligája-szereplésünket, illetve a következő idényben is. Kicsit magunkba kell nézni, és el kell azon gondolkozni, hogy ebből a katasztrofális szezonból hogyan csinálunk egy olyat, amire emlékezni fogunk.

Szoboszlai itt egyértelműen arra utalt, hogy a Liverpool szerdán a Paris Saint-Germain ellen a BL-negyeddöntő első meccsén játszik következőnek, és ott a szombati produkciónál sokkal többre lesz szükség. Mindeközben azonban a Premier League-ben is minden meccs kis túlzással döntővel ér fel, hiszen a Liverpool jelenleg az ötödik, amely BL-indulást érhet, de a hatodik Chelsea egy, a hetedik Brentford és nyolcadik Everton két-két pontra van csak.

Szoboszlai kereste a szavakat 

Szoboszlai egyébként a TNT Sportsnak is nyilatkozott: – Nem volt elég a küzdőszellem és a mentalitásunk sem volt a helyén sem volt elég. Őszintén szólva egyikünk sem volt ott fejben maximálisan. Jó kérdés, hogy mindez miért hiányzott ma. Őszinte leszek, nehéz most szavakat találni. Nagyon akartuk ezt a meccset, a vége mégis 4-0-s vereség lett.

Liverpooli csapattársa fogta le Szoboszlait

A lefújás után történt, hogy Szoboszlai szóváltásba keveredett– vélhetően a Liverpool-szurkolókkal, hiszen a kapu mögött ők voltak –, 

a Liverpool sztárjának valami nagyon nem tetszett, hiszen először megtapsolta azon szurkolókat, akik a végéig kitartottak és nem mentek haza, majd széttárta a karját, s még hergelte is a drukkereket.

A Liverpool olasz játékosa, Federico Chiesa sietett oda, és vitte el Szoboszlait. Ez látszik a TNT Sports lentebbi videóján is.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekruszin - szendi

Sötét, hazug, aljas gazemberek

Bayer Zsolt avatarja

Tessék, itt van, nehéz lesz letagadni és átkeretezni.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
