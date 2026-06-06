Az orosz tini véget vetett a lengyel tündérmesének

A 2026-os Roland Garros férfi páros döntőjét az 1. kiemelt Marcel Granollers és Horacio Zeballos kettőse nyerte, miután 6:4, 6:2 arányban legyőzték a 2. kiemelt Harri Heliövaara és Henry Patten duót. A spanyol–argentin páros ezzel sikeresen megvédte a címét Párizsban, és az idei tornát szettveszteség nélkül játszva nyerték meg.