A 2026-os Roland Garros férfi páros döntőjét az 1. kiemelt Marcel Granollers és Horacio Zeballos kettőse nyerte, miután 6:4, 6:2 arányban legyőzték a 2. kiemelt Harri Heliövaara és Henry Patten duót. A spanyol–argentin páros ezzel sikeresen megvédte a címét Párizsban, és az idei tornát szettveszteség nélkül játszva nyerték meg.
Az orosz tini véget vetett a lengyel tündérmesének
Új győztest avattak szombaton női egyesben a Roland Garroson. A salakspecialistának számító orosz tini, Mirra Andrejeva ugyanis tükörsimán verte – 6:3, 6:2 – a selejtezőből a döntőig menetelő lengyel Maja Chwalinskát. A 19 éves győztes sikere az idei eredményei alapján egyáltalán nem meglepetés, hiszen a vörös borításon 21 győzelem és mindössze 3 vereség a mérlege. Andrejeva ezzel a világranglista 7., míg lengyel ellenfele a 114. pozícióból egészen a 19. helyéig jön előre.
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