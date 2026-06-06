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Az orosz tini véget vetett a lengyel tündérmesének

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Új győztest avattak szombaton női egyesben a Roland Garroson. A salakspecialistának számító orosz tini, Mirra Andrejeva ugyanis tükörsimán verte – 6:3, 6:2 – a selejtezőből a döntőig menetelő lengyel Maja Chwalinskát. A 19 éves győztes sikere az idei eredményei alapján egyáltalán nem meglepetés, hiszen a vörös borításon 21 győzelem és mindössze 3 vereség a mérlege. Andrejeva ezzel a világranglista 7., míg lengyel ellenfele a 114. pozícióból egészen a 19. helyéig jön előre.

Molnár László
2026. 06. 06. 17:38
Mirra Andrejeva mindössze egy szettet veszítve nyerte meg a női egyest a Roland Garroson
Mirra Andrejeva mindössze egy szettet veszítve nyerte meg a női egyest a Roland Garroson Fotó: DIMITAR DILKOFF Forrás: AFP
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A 2026-os Roland Garros férfi páros döntőjét az 1. kiemelt Marcel Granollers és Horacio Zeballos kettőse nyerte, miután 6:4, 6:2 arányban legyőzték a 2. kiemelt Harri Heliövaara és Henry Patten duót. A spanyol–argentin páros ezzel sikeresen megvédte a címét Párizsban, és az idei tornát szettveszteség nélkül játszva nyerték meg.

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