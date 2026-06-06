Nagyon megszenvedett a Győr a BL-elődöntőben, három piros lap is villant

Szenvedett a Győr a Brest ellen
A második félidő eleje sem a védelmekről szólt: négy perc alatt nyolc gól is esett, a Győr azonban továbbra sem tudott ellépni, hiába volt ekkor már nyolcgólos Housheer (21-20). Szemerey a szünet után megérkezett a mérkőzésbe, előbb ziccert védett, majd Vjahirjeva hetesét. Utóbbi fontos is volt, mert egyébként a Brest egyenlített volna a 38. percben, ami két támadással később megvalósult.
Nem volt meggyőző a Győr játéka, nem voltak lerohanások, a Brest levitte a saját szintjére a magyar bajnokot. Így egy teljesen nyílt utolsó húsz perc következett.
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