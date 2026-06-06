Nagyon megszenvedett a Győr a BL-elődöntőben, három piros lap is villant

Az utolsó percben, az utolsó támadással dőlt el a mérkőzés

A Brest a hajrára Yvette Petrakit is elvesztette, aki harmadik kiállítása után piros lapot kapott. A Győrnek Hatadou Sako védései a legjobbkor jöttek, de a támadógépezet továbbra is döcögött. Az 57. percben aztán a franciáknak megköszönhettük, hogy a kétgólos előnyért támadtak, de a labdát eladták. Két perccel a vége előtt Kristina Jörgensen nyolc méterről kiegyenlített, a dánnak az ötödik lövéséből született meg az első gólja.