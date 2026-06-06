Győri Audi ETO KCFinal FourBrest Bretagnenői kézilabda BL négyes döntő

Nagyon megszenvedett a Győr a BL-elődöntőben, három piros lap is villant

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A női kézilabda Bajnokok Ligája második elődöntőjét a címvédő Győr és a francia Brest játszotta a budapesti Final Fourban. Noha az első félidőben szinte végig vezetett a címvédő ETO, a szünetben így is csak egy gól volt az előnye, mindeközben mindkét oldalt villant a piros lap egy-egy durva ütés miatt, majd a szünet után a Brestnél Yvette Petraki kipontozódott. A franciák a második félidőben sem fáradtak el, sokáig vezettek is, de a hajrát a Győr bírta jobban, és végül 31-30-ra nyert. Vasárnap Győr–Metz finálét rendeznek az MVM Dome-ban.

Perlai Bálint
2026. 06. 06. 19:46
A Győr bírta jobban a végét, ismét döntős a Bajnokok Ligájában
A Győr bírta jobban a végét, ismét döntős a Bajnokok Ligájában Fotó: Ladóczki Balázs
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Minden ezzel kezdődött: Onacio Ondono piros lapja az első félidőben
Minden ezzel kezdődött: Onacio Ondono piros lapja az első félidőben  Fotó: Ladóczki Balázs

Szenvedett a Győr a Brest ellen

A második félidő eleje sem a védelmekről szólt: négy perc alatt nyolc gól is esett, a Győr azonban továbbra sem tudott ellépni, hiába volt ekkor már nyolcgólos Housheer (21-20). Szemerey a szünet után megérkezett a mérkőzésbe, előbb ziccert védett, majd Vjahirjeva hetesét. Utóbbi fontos is volt, mert egyébként a Brest egyenlített volna a 38. percben, ami két támadással később megvalósult.

Nem volt meggyőző a Győr játéka, nem voltak lerohanások, a Brest levitte a saját szintjére a magyar bajnokot. Így egy teljesen nyílt utolsó húsz perc következett.

Dione Housheer volt ezúttal is a Győr legjobbja
Ezúttal is Dione Housheer volt a Győr legjobbja  Fotó: Ladóczki Balázs

Vjahirjeva sajnos megérkezett a meccsbe, hatodik góljával már a Brest vezetett 26-25-re, ráadásul Housheert kiállították két percre, ami, valljuk be, könnyű síp volt. Küszködött Per Johansson csapata, a hosszú támadások végén a szélről Fodor Csenge és Emilie Hovden sem segített, a 47. percben már kettővel ment a Brest. A triplázásra hajtó ETO gyorsan visszajött a meccsbe, Helena Elver találatával tíz perccel a vége előtt egyenlő volt (28-28).

Final4 kézilabda Brest - Győr
Final4 kézilabda Brest - Győr
Adok-kapokból nem volt hiány a Győr és a Brest BL-elődöntőjéből az első félidőben
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Az utolsó percben, az utolsó támadással dőlt el a mérkőzés

A Brest a hajrára Yvette Petrakit is elvesztette, aki harmadik kiállítása után piros lapot kapott. A Győrnek Hatadou Sako védései a legjobbkor jöttek, de a támadógépezet továbbra is döcögött. Az 57. percben aztán a franciáknak megköszönhettük, hogy a kétgólos előnyért támadtak, de a labdát eladták. Két perccel a vége előtt Kristina Jörgensen nyolc méterről kiegyenlített, a dánnak az ötödik lövéséből született meg az első gólja.

A Brest a végére elfáradt, lövésig sem tudta elvinni a támadásait, az utolsó percre fordulva Dufler beállóból szerzett góljával már a Győr volt előnyben (31-30). A franciák az utolsó támadásra a kapust is lehozták, Vjahirjeva passza azonban pontatlan volt, így a Győr jutott be a döntőbe.

Győri ünneplés a lefújás után
Győri ünneplés a lefújás után  Fotó: Ladóczki Balázs

Vasárnap 18 órakor kezdődik a finálé, amelyet a Metz és a Győr fog játszani.

A női kézilabda BL négyes döntőjének programja:

Szombat, elődöntők:

  • Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) 32-27 (17-13)
  • Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC 30-31 (16-17)

Szemerey Zsófi értékelése a Győr döntőbe jutása után:

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